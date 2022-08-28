Âçºå¥¥¿¤Î¿Íµ¤¥Ù¥È¥Ê¥àÎÁÍýÅ¹¤¬ÈÈºá¤Î²¹¾²¤Ë¡Äµ»Ç½¼Â½¬À¸¤äÎ±³ØÀ¸¤¬¹ñ¤ÎÀÇ¶â¤ò¿©¤¤Êª¤Ë
¡¡ÂçºåÉÜ·ÙÁ¾º¬ºê½ð¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ëÂçºå¡¦¥¥¿¤Î¿Íµ¤¥Ù¥È¥Ê¥àÎÁÍýÅ¹¤¬ÈÈºá¤Î²¹¾²¤Ë¤Ê¤ê¡¢µ»Ç½¼Â½¬À¸¤äÎ±³ØÀ¸¤¬¹ñ¤ÎÀÇ¶â¤ò¿©¤¤Êª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ê70¡Ë»º¶È³¦¡¢¶µ°é³¦¤ËÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿Ì¿Âê¡Ö¥Ù¥È¥Ê¥à¿Í¤Ê¤·¤Ç¤ÏÀ®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤ÆüËÜ¡×¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«
¡¡Âçºå»ÔËÌ¶è¤Î¥Ù¥È¥Ê¥àÎÁÍýÅ¹¡ÖBINH MINH¡Ê¥Ó¥ó¥ß¥ó¡Ë¡×ÅìÇßÅÄÅ¹¤ÎÎÁÍý¿Í¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥Ù¥È¥Ê¥à¹ñÀÒ¤Î¥Å¥ª¥ó¡¦¥ß¥ó¡¦¥«¥ó¡Ê37¡Ë¤È¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ç½÷»ÒÂç³ØÀ¸¤Î¥ô¡¦¥½¥ó¡¦¥´¥Ã¥¯¡Ê21¡ËÎ¾ÍÆµ¿¼Ô¤¬23Æü¤Þ¤Ç¤ËÁ¾º¬ºê½ð¤È¹ñºÝÁÜºº²Ý¤Ëº¾µ½¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯9·î¡¢¥Å¥ª¥óÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼º¶ÈÊÝ¸±¤ò¤â¤é¤¦¤¿¤á¡¢¸ø¶¦¿¦¶È°ÂÄê½ê¤Ëµõµ¶¿½ÀÁ¤ò¹Ô¤¤¡¢6²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¶ä¹Ô¸ýºÂ¤Ë80Ëü5050±ß¤ò¿¶¤ê¹þ¤Þ¤»¡¢¥À¥Þ¤·¼è¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤Èµ»Ç½¼Â½¬¤ÇÍèÆü¤·¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥Ð¥¤¥¥ó¥°ÎÁÍý¤òÃ´Åö¤·¤È¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯5·î¡¢¡Ø¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ëµ¢¤ë¡Ù¤È±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¥Û¥Æ¥ë¤ò¼¤á¡¢¥Ó¥ó¥ß¥ó¤ËÅ¾¿¦¡£ºòÇ¯12·î¤«¤éº£Ç¯5·î¤Þ¤Ç¼º¶ÈÊÝ¸±¤ò¤â¤é¤Ã¤È¤Ã¤¿¡×¡ÊÁÜºº»ö¾ðÄÌ¡Ë
¡¡°ìÊý¡¢¥ôÍÆµ¿¼Ô¤Ïº£Ç¯3·î¡¢¿À¸Í»ÔÆâ¤Î»äÎ©Âç³Ø¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜ³ØÀ¸»Ù±çµ¡¹½¤Ë¡ÖºòÇ¯8·î¤«¤é¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Èµõµ¶¤Î½ñÎà¤òÄó½Ð¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î±Æ¶Á¤Ç·ÐºÑÅª¤Ëº¤µç¤¹¤ëÂç³ØÀ¸¤Ë¡¢¹ñ¤«¤é°ìÎ§10Ëü±ß¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤ë¡Ö¶ÛµÞµëÉÕ¶â¡×¤òº¾¼è¤·¤¿¡£³ØÀ¸µëÉÕ¶â¤ÎÉÔÀµ¼õµë¤ÎÅ¦È¯¤ÏÁ´¹ñ¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¡£
¡Ö¥ôÍÆµ¿¼Ô¤ÏºòÇ¯3·î¤«¤é¥Ó¥ó¥ß¥ó¤ÇÆ¯¤¡¢³ØÀ¸¤Ê¤¬¤é¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤ÆÅ¹¤òÇ¤¤µ¤ì¤È¤Ã¤¿¡£º£Ç¯2·î¡¢ÊÌ¤Î½¾¶È°÷¤ò¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¹¥Æ¥¤¤Ç¥Ñ¥¯¤Ã¤¿ºÝ¡¢¡Ø¥ô¤Ë¸Û¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡Ù¤È¶¡½Ò¤·¤¿¤¿¤á¡¢¥ôÍÆµ¿¼Ô¤òÉÔË¡½¢Ï«½õÄ¹¤ÇÂáÊá¡£¥ôÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ø¤½¤ó¤Ê¿ÍÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ù¤¤¤¦¤Æ¥È¥Ü¤±¤È¤Ã¤¿¡£Î±³ØÀ¸¤Î¥ôÍÆµ¿¼Ô¤¬½µ28»þ´Ö°Ê¾åÆ¯¤¯¤Ë¤Ï»ñ³Ê³°³èÆ°µö²Ä¤¬¤¤¤ë¤ó¤ä¤¬¡¢µö²Ä¤ò¼è¤Ã¤Æ¤Ø¤ó¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢ºÆÂáÊá¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¸ýºÂ¤òÄ´¤Ù¤¿¤é¡¢ÆüËÜ³ØÀ¸»Ù±çµ¡¹½¤«¤é10Ëü±ß¤ÎµëÉÕ¶â¤¬¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤È¤Ã¤¿¤ó¤ä¡×¡ÊÁ°½Ð¤ÎÁÜºº»ö¾ðÄÌ¡Ë
¡¡¥Ó¥ó¥ß¥ó¤Ï¥ß¥Ê¥ß¤Ç¤âÅ¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë¿Íµ¤Å¹¡£Å¹Â¦¤âÉÔÀµ¼õµë¤ò¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¼ê¿´¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢ÉÜ·Ù¤Ï·Ð±Ä¼Ô¤â»ö·ï¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤Æ¡¢Ä´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÇØ¸å¤Ç¶ËÆ»¤¬¥·¥Î¥®
¡Öº£¸å¤Ï¥¥¿¤È¥ß¥Ê¥ß¤ËÁã¤¯¤¦ÉÔÎÉ¥Ù¥È¥Ê¥à¿Í¤ò°ìÁÝ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Ãç´ÖÆ±»Î¤ÇÌ©¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¾ðÊó¸ò´¹¤·¡¢À®¸ùÎã¤ò»ØÆî¤·¤È¤ë¡£ÆÃ¤Ë¥Ù¥È¥Ê¥à¿Í¤Ï¡¢µ»Ç½¼Â½¬À¸¤ÎÃæ¤Ç¤â¥À¥ó¥È¥Ä¤Ç¿Í¿ô¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±Áý¤¨¤ì¤Ð¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¿Í¸þ¤±¤ÎÎÁÍýÅ¹¤ä°û¤ß²°¤¬Áý¤¨¤ë¡£¥Ù¥È¥Ê¥à¿Í¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢ÌôÊª¤äÇä½Õ¡¢ÅÒÇî¡¢¹âÍøÂß¤Ê¤ÉÈÈºá¤Î²¹¾²¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¤½¤ÎÇØ¸å¤Ç¤¦¤´¤á¤¤¤È¤ë¤ó¤¬¡¢¶ËÆ»¤ä¡£¥ä¥Ä¤é¤Ï¥«¥Í¤¬Æ°¤¯¤È¤³¤í¤Ë·²¤¬¤ë¡£¥ß¥Ê¥ß¤ÏÈ¾¥°¥ì¤¬¸º¤Ã¤¿¤â¤ó¤ä¤«¤é¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¿Í¤Î¸å¤í½â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¾å¤¬¤ê¤ò¤«¤¹¤á¼è¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ß¤«¤¸¤áÎÁ¤ò´¬¤¾å¤²¤Æ¥·¥Î¥®¤Ë¤¹¤ë¤¤¤¦¤ï¤±¤ä¡×¡ÊÁ°½Ð¤ÎÁÜºº»ö¾ðÄÌ¡Ë
¡¡¥ß¥Ê¥ß¤ÏÂçºå»ÔÆâ¤ÇºÇ¤âÈÈºáÈ¯À¸·ï¿ô¤¬Â¿¤¤¤È¤³¤í¡£¤³¤ì°Ê¾å¡¢¼£°Â¤¬°¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£