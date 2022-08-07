2°Ì½ÂÌîÆü¸þ»Ò¡¢ÂçµÕÅ¾V¤ò´ê¤¦ÊÆµ¼Ô¤¬»ØÅ¦¡¡¡Ö¼ó°Ì¤òÄÉ¤¤¤Ä¤á¤ë¸°¤ÏÍ§¤À¤Áºî¤ê¤À¡×
½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤ÎµÕÅ¾V¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«
¡¡ÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î³¤³°¥á¥¸¥ã¡¼º£µ¨ºÇ½ªÀï¡¦AIGÁ´±Ñ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¤¬6Æü¡¢±ÑËÌÉô¥¬¥ì¡¼¥ó¤Î¥ß¥å¥¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ê6680¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼71¡Ë¤ÇÂè3Æü¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£7°Ì¤Ç½Ð¤¿2019Ç¯½÷²¦¤Î½ÂÌîÆü¸þ»Ò¡Ê¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¤Ï6¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢1¥Ü¥®¡¼¤Î66¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»9¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤Î¥¢¥·¥å¥ê¡¼¡¦¥Ö¥Ï¥¤¡ÊÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¡Ë¤Ë5ÂÇº¹¤Î2°Ì¤ËÉâ¾å¡£ÊÆµ¼Ô¤Ï¡Ö¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¤¬¿·¤·¤¤Í§¤Î½õ¤±¤ò¼Ú¤ê¤ÆÄÉ¤¤È´¤¯¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½ÂÌî¤Ï17ÈÖ¤Ç¥Ó¥Ã¥°¥É¥é¥¤¥Ö¤«¤é¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¡¢¹¥¥×¥ì¡¼¤ÇÌÔÄÉ¡£3Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎÁ´±ÑÀ©ÇÆ¤Ø¡¢¼ó°Ì¤È5ÂÇº¹¤ÈÆ§¤ß¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Ö¥Ï¥¤¤È¤Ï19Ç¯Âç²ñ¤Ç¤âºÇ½ªÆüºÇ½ªÁÈ¡£Åö»þ¤Ï2ÂÇº¹¤Î¼ó°Ì¤Ç½Ð¤¿½ÂÌî¤¬¡¢¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤Ã¤ÆÊÆ¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡Î©¾ì¤¬µÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£Âç²ñ¡£ÊÆÀìÌç¶É¡Ö¥´¥ë¥Õ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ï¡Ö¥Ò¥Ê¥³¡¦¥·¥Ö¥Î¤¬¥¢¥·¥å¥ì¥¤¡¦¥Ö¥Ï¥¤¤òÄÉ¤¦¸°¡§É÷¤ÈÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡×¤Î¸«½Ð¤·¤Çµ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£¼¹É®¤·¤¿¤Î¤ÏÊÆ¥Õ¥í¥ê¥À½Ð¿È¤Î¥Ö¥ì¥ó¥È¥ì¡¼¡¦¥í¥Þ¥¤¥óµ¼Ô¡£5ÂÇº¹¤Î¸½¾õ¤ò¤³¤¦ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡ÖÆüÍË¤Î¥ß¥å¥¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¥·¥Ö¥Î¤ÏºÆ¤Ó·è¾¡¤Ç¥Ö¥Ï¥¤¤ÈÆ±ÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥·¥Ö¥Î¤¬2ÅÙÌÜ¤Î¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò·Ç¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢3Ç¯Á°¤ÎºÇ½ªÆü¤Î3ÇÜ¤Î¶¯¤µ¤Ç²ó¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡5ÂÇº¹¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥Ï¥¤¤Î¼«ÌÇ¤«½ÂÌî¤ÎÇúÈ¯Åª¥¹¥³¥¢¤¬É¬Í×¡£Æ±µ¼Ô¤Ï¡Ö¥Ö¥Ï¥¤¤òÄÉ¤¤¤Ä¤á¤ë¸°¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¿·¤·¤¤Í§¤À¤Á¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤â¶Ã¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤Ç¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÆüÍË¤âÉ÷Â®20¥Þ¥¤¥ë¤¬¿á¤¯¤Ç¤¢¤í¤¦¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤ÎÉ÷¤À¡×¤Èµ¤·¤¿¡£½ÂÌî¤¬¸ì¤ëÉ÷¤ÈÍ§¤À¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥í¥Þ¥¤¥óµ¼Ô¡Ö±Ñ¹ñ¤Ç¤Î¸«½Ð¤·¤¬Éâ¤«¤Ö¡×
¡¡¥í¥Þ¥¤¥óµ¼Ô¤Ï¡¢ÊÆ»æ¡ÖUSA¥È¥¥¥Ç¡¼¡×¤Î¥´¥ë¥ÕÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Ö¥´¥ë¥Õ¥¦¥£¡¼¥¯.com¡×¤Ë¤Æ6Ç¯´Ö¥¸¥å¥Ë¥¢¥´¥ë¥Õ¤ò¼èºà¤·¤¿¤Î¤Á¡¢18Ç¯¤«¤é¥´¥ë¥Õ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÅ»ÒÈÇ¤ÎÊÔ½¸°Ñ°÷¤òÌ³¤á¡¢20Ç¯7·î¤«¤é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥é¥¤¥¿¡¼¤òÃ´Åö¡£ÊÆÊüÁ÷¶É¡ÖNBC¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ë¤âµ»ö¤ò¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3Ç¯Á°¤Ï³¤³°¥Ä¥¢¡¼¤ÇÆüËÜ¿Í42Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¤È¤¤¤¦²÷µó¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤«¤é³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤âÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£Æ±µ¼Ô¤Ï¡Ö±Ñ¹ñ¤Ç¤Î¸«½Ð¤·¤¬Éâ¤«¤Ö¡£¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¤¬¿·¤·¤¤Í§¤Î¾®¤µ¤Ê½õ¤±¤ò¼Ú¤ê¤Æ¥Ö¥Ï¥¤¤òÄÉ¤¤È´¤¯¡×¤È´õË¾¤ò¹þ¤á¤ë¤è¤¦¤ËÂçµÕÅ¾¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½ªÆü¤Ï2¥µ¥à¡£½ÂÌî¤È¥Ö¥Ï¥¤¤ÏºÇ½ªÁÈ¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤ÇÆüËÜ»þ´Ö¸á¸å11»þ50Ê¬¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë