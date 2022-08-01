Ã«¤Þ¤ê¤¢¡¢¡ÈÈþ¿Í»ÐËå¡É¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤Ë¡Ö´éÌÌÊÐº¹ÃÍ¤¹¤´¡×¡Ö2¿Í¤È¤â¥À¥Ö¥ëÅ·»È¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼
¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎÃ«¤Þ¤ê¤¢¤µ¤ó¤¬7·î30Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Ëå¡¦¤ì¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡õÃ«¤Þ¤ê¤¢¤µ¤ó¤Î¤Û¤«¤ÎÅê¹Æ¤â¸«¤ë¡Û
¡Ö¤¢¤Ã¤«¤óµ´²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤ª¿Í·Á¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×Ã«¤µ¤ó¤ÏÅê¹Æ¤Ç¡¢¡ÖÃÂÀ¸Æü¤Ï¥¢¥×¥ê¤ò»È¤Ã¤Æ¥Ï¡¼¥È¤Ë¡¡º£Ç¯¤â²Ä°¦¤¤¥±¡¼¥¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¡¤ªÃÂÀ¸Æü»×¤¤½ÐÅê¹Æ¤Ç¤·¤¿¡×¡Öwith my lovely sister¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢3Ëç¤Î¼Ì¿¿¤È1ËÜ¤ÎÆ°²è¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËË¤Ë¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¤«¤ï¤¤¤¤»ÐËå¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¿Í·Á¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤¢¤Ã¤«¤óµ´²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÅ·»È¤À¡£¤³¤³¤ÏÅ·¹ñ¤«¡×¡Ö2¿Í¤È¤â¥À¥Ö¥ëÅ·»È¡×¤Ê¤É¡¢2¿Í¤¬Å·»È¤Î¤è¤¦¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÃ«»ÐËå¡×¡ÖÈþ¿Í»ÐËå¤¹¤®¤ë¡¼¡×¤È¡¢2¿Í¤½¤í¤Ã¤¿»Ñ¤òµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ´¿´î¤¹¤ëÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
27ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿Ã«¤µ¤ó¤Ë¡¢¡ÖÀ¤³¦°ì²Ä°¦¤¤¡×¡Ö²¹¤«¤¯¸«¼é¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î½ËÊ¡¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤È¤Æ¤â°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¤Í¡£º£¸å¤Î³èÌö¤Ë¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:ÀÐ°æ Íµª)