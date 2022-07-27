『フジロック』YouTubeライブ配信タイムテーブル発表
『フジロックフェスティバル‘22』（29〜31日、新潟・苗場スキー場）のYouTube公式チャンネルでライブ配信が行われるアーティストと配信タイムテーブルが27日、公開された。
【写真】YouTubeライブ配信ラインナップ＆タイムテーブル発表
リアルタイムでライブ配信を見逃した人のために、各日程の最終公演後に随時、1回のみの時間指定の再配信を行う。再配信のスケジュールは、フジロック公式ツイッターでアナウンス。アーティストによってはフルではなく、一部の再配信となる。
■7月29日（金）
▼ch1
午前11時 THE HU
午後1時 OAU
午後3時 Original Love
午後5時 clammbon
午後7時 HIATUS KAIYOTE
午後8時20分 SYD
午後10時 BONOBO
▼ch2
午前10時30分 Michael Kaneko
正午 No Buses
午後1時10分 KIKAKAGU MOYO
午後2時20分 THE NOVEMBERS
午後4時 Night Tempo Ladies In The City Live Set
午後6時 Awich
午後7時10分 DAWES
午後9時10分 VAMPIRE WEEKEND
▼ch3
午前11時30分 踊ってばかりの国
午後0時30分 DOPING PANDA
午後2時 WONK
午後3時10分 木村充揮ロックンロールバンド
午後4時20分 JPEGMAFIA
午後6時 D.A.N.
午後8時 JONAS BLUE
午後9時20分 SPECIAL OTHERS
■7月30日（土）
▼ch1
午前11時 BLOODYWOOD
午後1時 ORANGE RANGE
午後2時10分 SHERBETS
午後4時 GRAPEVINE
午後5時10分 KYOTO JAZZ SEXTET feat.森山威男
午後7時 FOALS
午後9時 JACK WHITE
▼ch2
午前10時30分 The fin.
正午 崎山蒼志
午後1時20分 T字路s
午後3時 折坂悠太（重奏）
午後5時 TOKYO SKA PARADISE ORCHESTRA
午後6時10分 GLIM SPANKY
午後8時 DINOSAUR JR.
午後9時10分 NAI PALM from HIATUS KAIYOTE
▼ch3
午前11時30分 石橋英子
午後0時30分 Fire EX.
午後2時 SAY SUE ME
午後3時10分 tokonoma
午後4時20分 SNAIL MAIL
午後6時 Creative Drug Store
午後7時10分 中納良恵
午後8時30分 ARLO PARKS
午後10時 Cornelius
■7月31日（日）
▼ch1
午前11時 go!go！!vanillas
午後1時10分 七尾旅人
午後3時 ROUTE17 Rock‘nRoll ORCHESTRA（feat.UA、中納良恵、トータス松本）
午後4時10分 BLACK COUNTRY,NEW ROAD
午後5時50分 SUPERORGANISM
午後8時40分 ハナレグミ
▼ch2
午前11時 Kroi
正午 石崎ひゅーい
午後1時 JAPANESE BREAKFAST
午後2時10分 Elephant Gym
午後4時 マカロニえんぴつ
午後5時10分 角野隼斗
午後7時50分 ずっと真夜中でいいのに。
▼ch3
午前10時30分 Acidclank（selected by ROOKIE A GO-GO）
午前11時30分 奇妙礼太郎
午後0時30分 思い出野郎Aチーム
午後2時10分 鈴木雅之
午後3時20分 ALTIN GUN
午後5時 PUNPEE
午後6時40分 中村佳穂
午後8時10分 MOGWAI
午後10時 MURA MASA