今週末開催の野外ロックフェス『FUJI ROCK FESTIVAL’22』

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　『フジロックフェスティバル‘22』（29〜31日、新潟・苗場スキー場）のYouTube公式チャンネルでライブ配信が行われるアーティストと配信タイムテーブルが27日、公開された。

【写真】YouTubeライブ配信ラインナップ＆タイムテーブル発表

　リアルタイムでライブ配信を見逃した人のために、各日程の最終公演後に随時、1回のみの時間指定の再配信を行う。再配信のスケジュールは、フジロック公式ツイッターでアナウンス。アーティストによってはフルではなく、一部の再配信となる。

■7月29日（金）
▼ch1
午前11時　THE HU
午後1時　OAU
午後3時　Original Love
午後5時　clammbon
午後7時　HIATUS KAIYOTE
午後8時20分　SYD
午後10時　BONOBO

▼ch2
午前10時30分　Michael Kaneko
正午　No Buses
午後1時10分　KIKAKAGU MOYO
午後2時20分　THE NOVEMBERS
午後4時　Night Tempo　Ladies In The City Live Set
午後6時　Awich
午後7時10分　DAWES
午後9時10分　VAMPIRE WEEKEND

▼ch3
午前11時30分　踊ってばかりの国
午後0時30分　DOPING PANDA
午後2時　WONK
午後3時10分　木村充揮ロックンロールバンド
午後4時20分　JPEGMAFIA
午後6時　D.A.N.
午後8時　JONAS BLUE
午後9時20分　SPECIAL OTHERS

■7月30日（土）
▼ch1
午前11時　BLOODYWOOD
午後1時　ORANGE RANGE
午後2時10分　SHERBETS
午後4時　GRAPEVINE
午後5時10分　KYOTO JAZZ SEXTET feat.森山威男
午後7時　FOALS
午後9時　JACK WHITE

▼ch2
午前10時30分　The fin.
正午　崎山蒼志
午後1時20分　T字路s
午後3時　折坂悠太（重奏）
午後5時　TOKYO SKA PARADISE ORCHESTRA
午後6時10分　GLIM SPANKY
午後8時　DINOSAUR JR.
午後9時10分　NAI PALM from HIATUS KAIYOTE

▼ch3
午前11時30分　石橋英子
午後0時30分　Fire EX.
午後2時　SAY SUE ME
午後3時10分　tokonoma
午後4時20分　SNAIL MAIL
午後6時　Creative Drug Store
午後7時10分　中納良恵
午後8時30分　ARLO PARKS
午後10時　Cornelius

■7月31日（日）
▼ch1
午前11時　go!go！!vanillas
午後1時10分　七尾旅人
午後3時　ROUTE17 Rock‘nRoll ORCHESTRA（feat.UA、中納良恵、トータス松本）
午後4時10分　BLACK COUNTRY,NEW ROAD
午後5時50分　SUPERORGANISM
午後8時40分　ハナレグミ

▼ch2
午前11時　Kroi
正午　石崎ひゅーい
午後1時　JAPANESE BREAKFAST
午後2時10分　Elephant Gym
午後4時　マカロニえんぴつ
午後5時10分　角野隼斗
午後7時50分　ずっと真夜中でいいのに。

▼ch3
午前10時30分　Acidclank（selected by ROOKIE A GO-GO）
午前11時30分　奇妙礼太郎
午後0時30分　思い出野郎Aチーム
午後2時10分　鈴木雅之
午後3時20分　ALTIN GUN
午後5時　PUNPEE
午後6時40分　中村佳穂
午後8時10分　MOGWAI
午後10時　MURA MASA

※配信アーティストおよびスケジュールは予告なく変更になる場合あり