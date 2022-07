A・A・ミルン氏の児童小説『クマのプーさん』(英題:Winnie-the-Pooh)を原作としたホラー映画『Winnie the Pooh: Blood and Honey』のポスターが、公開された。

海外メディアDread Centralを通じてお披露目されている。

Pooh is back … and he brought a mallet. Check out the official poster art for 'Winnie the Pooh: Blood and Honey' [Exclusive]https://t.co/gwXdU9f2X5