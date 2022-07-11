¤Ä¤ï¤ê¤â¥Ä¥é¤¤¤±¤É¡ÄÇ¥¿±Ãæ¤Ä¤ï¤ê°Ê³°¤ÇÃÏÌ£¤Ë¥Ä¥é¤«¤Ã¤¿¤³¤Èvol.1
Ç°´ê³ð¤Ã¤ÆÇ¥¿±¤·¤¿¤±¤É¡Ä¡ÄÇ¥¿±Ãæ¤Ã¤Æ¤Ä¤ï¤ê¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¡Ö¤¢¡ÁÇ¥¿±Ãæ¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¥Ä¥é¤¤¤³¤È¡¢²æËý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡×¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Ä¤ï¤ê°Ê³°¤Ç¡¢Ç¥¿±Ãæ¤ËÃÏÌ£¤Ë¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤«¤é1¤Ä¡¢¡Ö¿©¤ÙÊª¤Î²æËý¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
Âç¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò²æËý¡ª
¡ÖÇ¥¿±Ãæ¡¢¿©¤ÙÊª¤Ë¤¤¤í¤¤¤íµ¤¤ò»È¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡Ä¡Ä¡£À¸Æù¤äÀ¸µû¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Á¡¼¥º¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯¿©¤Ù¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡¢À¸¥Ï¥à¤ä¥æ¥Ã¥±¤¬Âç¹¥¤¤Ê»ä¤ÏÃÏÌ£¤Ë¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¡£
¤¢¤È¡¢¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯¥À¥á¤Ê¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï1Æü¥«¥Ã¥×2ÇÕ¤Þ¤Ç¤È¤«¸À¤ï¤ì¤¿¤·¡¢¤ª¼ò¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤ÇÉ×¤¬»ä¤ò²£ÌÜ¤Ë¥Ó¡¼¥ë¤ò¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ë°û¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¥â¥ä¥â¥ä¤·¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£¤ª¼ò¤Ï»Ò¶¡¤¬1ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂ´Æý¤·¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤Ë²ò¶Ø¤·¤¿¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê35ºÐ½÷À¡Ë
¢¦ Ç¥¿±Ãæ¤Ç¤¤ë¤À¤±¹µ¤¨¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¿©¤ÙÊª¤Ã¤Æ¡¢°Õ³°¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Ç¥¿±Ãæ¤Ë¤½¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤é¤º¿©¤Ù¤Æ¡¢¸å¤Ç¡Ö¤¢¤Ã¡ª¡¡¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡×¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£É®¼Ô¤ÏÇ¥¿±Ãæ¡ÖNG¤Ê¿©¤ÙÊª¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Þ¤¯¤ê¡¢¤«¤«¤ê¤Ä¤±¤Î°å»Õ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤êÉÔ°Â¤ò¤Ê¤¯¤¹¤è¤¦ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ç¥¿±Ãæ¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤âËÜÅö¤Ë¤è¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡ª