¹â¿Ü¹îÌï»á¡¢·ÚÅÙ¤ÎÇ§ÃÎ¾É¤ò¼«³Ð¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡¡¡È³°Â¦¡É¤ÏÌäÂê¤Ê¤·¤â
¡¡¹â¿Ü¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î¹â¿Ü¹îÌï±¡Ä¹¡Ê77¡Ë¤¬¡¢µ±¤¯60Âå°Ê¾å¤ÎÃøÌ¾¿Í¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡ØÂè8²ñ¥×¥é¥Á¥Ê¥¨¥¤¥¸¡Ù¤Î¡Ö¥Ù¥¹¥È¥×¥é¥Á¥Ê¥¨¥¤¥¸¥¹¥ÈÆÃÊÌ¾Þ¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì5Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼ø¾Þ¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÈþÍÆÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¡ª¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê¹õ¤¤¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿IKKO
¡¡ÃÅ¾å¤Ç¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç¹â¿Ü»á¤Ï¡Ö¥×¥é¥Á¥Ê¥¨¥¤¥¸¾Þ¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤â¤ó¤Ç¤¹¤«¤é²¿¤«¤Î´Ö°ã¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£ËÍ¡¢¥×¥é¥Á¥Ê¤Ê¤ó¤Æ¥¨¥¨¤â¤ó¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤¦¡£¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ðµ®¶âÂ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Éå¤Ã¤¿Å´¤Ç¤¹¡£Å´¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÉ¬¤ºÉå¤Ã¤ÆÅÚ¤Ëµ¢¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤êËá¤¤¤Æ¸¦¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È³ùÁÒ»þÂå¤ÎÅ´¤Ç¤â¥×¥é¥Á¥Ê¤ß¤¿¤¤¤Ë¸÷¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿È¤òÉ½¸½¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÃæ¤Ë¥ª¥Ã¥µ¥ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¼Â¤ÏÀ°·Á¤ÇÁ´Éô¤´¤Þ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á´Éô¡¢¾å¤À¤±¡£¥Ü¥Ç¥£¤â¿Í¹©¤Î¶ÚÆù¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉËÜÊª¤¬¤Ê¤¤¡£µ¤¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤ë½Ö´Ö¤À¤±¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¸µµ¤¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¹â¿Ü»á¤é¤·¤¯¼«¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡£¤½¤·¤ÆÇ¯Îð¤ò¥ÉËº¤ì¤¿¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¸«¤«¤±¤À¤±¤Ï¼ã¤¤¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ¤é¤ì¤ë¡£¤¿¤À¥Ï¡¼¥É¤Ï¼ã¤¯ºî¤Ã¤Æ¤â¡¢¥½¥Õ¥È¤Ï²õ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤ó¤À¤ó¤ÈÇ¯¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤ÈÇ§ÃÎ¾É¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¼«Ê¬¤Ç¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È·ÚÅÙ¤ÎÇ§ÃÎ¾É¤ò¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
¡¡¡ÖºÇ¸å¤Ï¼«Ê¬¤¬²¿¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤ä¤éÅ·¹ñ¤«¶Ë³Ú¤«¤Ë¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤¬ºÇ¹â¡×¤È¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë»ý¤Á»þ´Ö¤Î3Ê¬¤¬·Ð²á¡£¡Ö¾Ü¤·¤¤¤³¤È¤òÊ¹¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¿Ç»¡ÎÁ¤òÊ§¤Ã¤Æ¹â¿Ü¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Þ¤Ç¡£¤¤¤¯¤é¤Ç¤âÏÃ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤ë¤È¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤éÇ¯´ó¤ê¤Ï´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤ËÍè¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡×¤È¼õ¾Þ¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡¡Æ±¾Þ¤Ï¡¢Ì´¤ò»ý¤Ã¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¡¢¥×¥é¥Á¥Ê¥¨¥¤¥¸¡Ê60ºÐ°Ê¾å¤ÎÀ¤Âå¡Ë¤ÎÌ´¤äÌÜÉ¸¤È¤Ê¤ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¿Í¡¹¤òÉ½¾´¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¥Ù¥¹¥È¥×¥é¥Á¥Ê¥¨¥¤¥¸¥¹¥È¡×ÃËÀÉôÌç¤Ë¾£µ£¡Ê66¡Ë¡¢¡Ö¥Ù¥¹¥È¥×¥é¥Á¥Ê¥¨¥¤¥¸¥¹¥È¡×½÷ÀÉôÌç¤ËÆ£¤¢¤ä»Ò¡Ê61¡Ë¡¢ÈþÍÆ¡¦¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¤ËIKKO¡Ê60¡Ë¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£