¡ÚÃæÆü¡ÛÎ©Ï²´ÆÆÄ¤¬µþÅÄÍÛÂÀ¤Ø¤Îà¥Í¥Ã¥ÈÈãÈ½á¤Ë°ÛÎã¤Î¸Æ¤Ó³Ý¤±¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¹Ô¤²á¤®¤Æ¤ë¡×
¡¡ÃæÆü¡¦Î©Ï²ÏÂµÁ´ÆÆÄ¡Ê£µ£²¡Ë¤¬£±£¶Æü¡¢°ÛÎã¤È¤â¤¤¤¨¤ëÍ×Ë¾¤ò½Ð¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢°ì·³¤Ë¹çÎ®¤·¤¿µþÅÄÍÛÂÀÆâÌî¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö¥×¥í¤À¤«¤é°¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤êÃ¡¤«¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤½¤ì¤¬¹Ô¤²á¤®¤Æ¤ë¤Ê¤È¼«Ê¬¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¸À¤ï¤ì¤ëÊ¬¤Ê¤éÁ´Á³¤¤¤¤¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÏÁª¼ê¤ò¼é¤ëÎ©¾ì¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Áª¼ê¤Ø¤Î½¸Ãæ¹¶·â¤Ï¤¼¤Ò¤ä¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Î²áÅÙ¤ÊÈãÈ½¤äÃæ½ý¤Î¥¹¥È¥Ã¥×¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¤Î¤À¡£
¡¡µþÅÄ¤Ïº£µ¨¡¢ÂÇÎ¨£±³ä£µÊ¬£·ÎÒ¡¢£²ËÜÎÝÂÇ¡¢£·ÂÇÅÀ¤ÈÉÔÄ´¡££µ·î£´Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ç¥ß¥¹¤ò¤¹¤ë¤È¡ÖÀï¤¦´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÎ©Ï²´ÆÆÄ¤«¤é»î¹çÅÓÃæ¤ËÌ¾¸Å²°¤Ø¤Îà¶¯À©Á÷´Ôá¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆó·³¹ß³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢Ìó£±¤«·îÈ¾¤Ö¤ê¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¤È¡ÖÀï¤¦´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é³§¤µ¤ó¡¢¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤Æ¥Ê¥¤¥ó¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡Î©Ï²´ÆÆÄ¤Ï£±£·Æü¤Îµð¿ÍÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¤ÇµþÅÄ¤ò¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¸À¡£ºÇ²¼°Ì¤«¤é¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÁª¼ê²ñÄ¹¤ÎÉü³è¤Ï¥Þ¥¹¥È¤À¤±¤ËÎ©Ï²´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥·¥å¥ó¤È¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤ÎÁª¼ê¡£º£¡¢¼«Ê¬¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¹¤´¤¯¼þ¤ê¤«¤é¸À¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤òµ¤¤Ë¤¹¤ëÁª¼ê¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¥×¥íÌîµå¤À¤«¤é¥À¥á¤Ê¤È¤¤Ï¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¢¤Þ¤êÁª¼ê¤Ø¤Î½¸Ãæ¹¶·â¤Ï¤ä¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÎÈðëî¡Ê¤Ò¤Ü¤¦¡ËÃæ½ý¤ò¶¯¤¯¤±¤óÀ©¤·¤¿¡£
¡¡°ÊÁ°¤«¤éµþÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÅÙ¤ò±Û¤·¤¿ÈãÈ½Åª½ñ¤¹þ¤ß¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£µåÃÄÆâ¤«¤é¤â¡ÖµþÅÄ¤Ï¡Ê¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¡ËÃ¡¤«¤ì²á¤®¤Ç¤·¤ç¡£Â¾¤ÎÁª¼ê¤¬¤â¤Ã¤ÈÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤¤¤¿¤é¡¢¥·¥ç¡¼¥È¤Ç¤³¤ì¤À¤±¼é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤µ¤é¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ë¡×¤ÈÆ±¾ð¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£Ç¯£³·î¤Ë¤ÏÃæÆü¡¦Ê¡¤ò£Ó£Î£Ó¤ÇÃæ½ý¤·¤¿¤È¤·¤Æ£´£°Âå¤ÎÃËÀ¤¬°¦ÃÎ¸©·Ù¤ËÉî¿«ÍÆµ¿¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê£µ·î¤ËÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¡Ë¡£µåÃÄ¤Ï¡Ö¡Ê¥Í¥Ã¥È¤ÎÈðëîÃæ½ý¤Ç¡ËÁª¼ê¤«¤éÁêÃÌ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£