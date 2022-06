カプコンは6月14日(火)配信の「Capcom Showcase」にて『モンスターハンターライズ』の大型拡張コンテンツ「サンブレイク」の最新映像を公開した。

今回、「サンブレイク」には「棘竜エスピナス」、「黒蝕竜ゴア・マガラ」の登場が決定。「ダイミョウザザミ」や「ヤツカダキ亜種」とあわせ計4体の追加モンスターの存在が発表された。またフィールド「密林」が復活することも明らかとなっている。

くわえて「サンブレイク」に関する無料タイトルアップデートのロードマップも公開されており、2022年8月には「ナルガクルガ希少種」をふくむ複数のモンスターが追加されることが予告されている。その後、2022年の秋、冬から2023年にかけてもモンスターなどの無料追加コンテンツを配信する構えだ。

あわせて、本作の体験版がNintendo SwitchとPC(Steam)向けに6月15日(水)の午前11時ごろより配信開始となることも明らかにされている。

2022年6月30日(木)に発売が迫る『モンスターハンターライズ』の超大型拡張コンテンツ『モンスターハンターライズ:サンブレイク』より、最新のゲーム情報を紹介。

『モンスターハンターライズ:サンブレイク』プロモーション映像3

『モンスターハンター4』のメインモンスター「ゴア・マガラ」が復活!

黒蝕竜ゴア・マガラ

黒い外套のような翼膜に身を包む大型モンスターで、別名「黒蝕竜(こくしょくりゅう)」。

感覚器官としての眼を持たず、翼膜から撒かれる鱗粉で生物の位置を把握し、感知能力を高めている。

感知能力がピークに達すると触角を生やし、翼脚をせり出して「狂竜化」する。

視覚を持たないゴア・マガラは、翼膜から周囲に撒いた黒い鱗粉を、獲物の存在を感じるための手段として利用。

また、狂竜化したゴア・マガラは、地面を大きく隆起させるほどの叩き付けや、巨大な爪による抑え込みなど、とても強力な攻撃を繰り出してくる。

「モンスターハンター フロンティア」シリーズで登場したオリジナルモンスター「エスピナス」が登場!

棘竜 エスピナス

「棘竜(いばらりゅう)」の別名にふさわしく、全身が硬い殻と鋭い棘で覆われた飛竜。

その甲殻と棘が外敵を寄せ付けない余裕からか、縄張りで無防備に寝そべる姿がよく目撃される。しかし、危険を感じ取ると体の一部を赤く染めるほど血管を拡張させて凶暴化するため要注意。

普段は周囲を気にすることなく悠々と眠りについているが、身の危険を強く感じると突如として激昂。凶暴性を剝き出しにして暴れまわるという二面性を持つ。

密林などに生息する「ダイミョウザザミ」が登場!

盾蟹 ダイミョウザザミ

砂地や水辺に生息する大型の甲殻種。巨大な爪を使って身を守る姿から「盾蟹(たてがに)」とも呼ばれる。

幼体であるヤオザミが貝を背負っているのに対し、飛竜の頭骨を背負っており、身を守ることはもちろん獲物を襲う際には攻撃手段としても使用される。

爆破属性を持つヤツカダキの亜種個体が登場!

熾妃蜘蛛ヤツカダキ亜種

爆発性の成分を体内に宿すヤツカダキの亜種で、別名「熾妃蜘蛛(しきぐも)」。

硬質な爪を火打石のように打ち合せて爆発を引き起こす。

高度な指揮系統を持ち、爆轟を伝導する特殊な糸で繋がった幼体のハゼヒバキたちを巧みに操って爆発の範囲を広げる。

今年の夏に実施予定の無料タイトルアップデートでは、月迅竜「ナルガクルガ希少種」の配信が決定!

追加モンスター

月迅竜 ナルガクルガ希少種

『モンスターハンターライズ:サンブレイク』では、発売後も無料タイトルアップデートを複数回実施していく予定。

第1弾では、「ナルガクルガ希少種」に加えて、新フィールド「塔の秘境」や、希少種モンスター、特殊個体モンスターの追加などを計画中。続く無料タイトルアップデートとして、2022年秋頃に第2弾、2022年冬頃に第3弾、2023年以降も検討中。今後の情報にご期待ください。

●『モンスターハンターライズ:サンブレイク』とは

『モンスターハンターライズ』の世界が広がり、もっと深く楽しめる超大型拡張コンテンツが『モンスターハンターライズ:サンブレイク』。

モンスターの異変を調査する観測拠点「エルガド」を中心に、王国最大の脅威「王域三公」と呼ばれる新たなモンスターをはじめ、亜種モンスターやシリーズからの復活モンスターが続々登場。『モンスターハンターライズ』に登場したモンスターもマスターランクのクエストでは追加アクションやバランス調整により、より違った狩りを楽しめる。

ハンターの武器の個性がさらに広がる新たな鉄蟲糸技が全14武器種に追加。また、狩りの最中にセットした入れ替え技を変更することができる新要素「疾替え」や、「先駆け」などを活用して自分なりのアクションを組み立てることが可能に。サンブレイクで進化した様々なハンティングアクションを体験しよう。

ゆけ、狩りの新天地へ。

商品情報

モンスターハンターライズ:サンブレイク

発売日:2022年6月30日(木)予定

プラットフォーム:Nintendo Switch™、Steam®

ジャンル:ハンティングアクション

プレイ人数:1人(通信プレイ時:最大4人)

