打ち切りの『私立探偵マグナム』、ジェイ・ヘルナンデスがセットでの最後の画像を投稿

1980年代にトム・セレック(『ブルーブラッド 〜NYPD家族の絆〜』)主演で人気を博したドラマシリーズを、2018年に米CBSがリブートした『私立探偵マグナム』。最終回を迎えたばかりのシーズン4をもって打ち切られることが発表されたが、トーマス・マグナム役で主演したジェイ・ヘルナンデスが、撮影セットから最後の画像をSNSに投稿している。

『私立探偵マグナム』は、本国にて5月6日(月)にシーズン4第20話が放送された後にキャンセルが決定したため、その最終話できちんと番組に別れを告げて幕を下ろすことができなかった。そんな無念の想いを隠すかのように、ジェイがユーモアあふれる画像をTwitterに投稿。エアダクトのチューブに両脚を入れた、ゴードン・カツモト役を演じたティム・カンの画像には、「やあ。『私立探偵マグナム』の金曜のセットから、ティム・カンが最後にもう1枚画像を送るよ。カツモトの写真でお気に入りの1枚なんだ。みんな(ファン)のことが大好きだよ。いつも僕たちを応援してくれてありがとう」と、感謝の言葉が添えられている。

Yo @Tim__Kang had to hit 'em with one last #MagnumPI Friday photo. One of my Katsumoto faaaavs. We love you guys(fans), thanks for always being there for us pic.twitter.com/nyF4PSf6CW