¥¬¡¼¥·¡¼¤¬ÆÃÂçÇúÃÆ¥Í¥¿¤òÅê²¼´Ö¶á¡¡£Î£È£ËÅÞ¤ÎÎ©²ÖÅÞ¼ó¡Ö²¶ÂáÊá¤µ¤ì¤ë¤«¤â¡×¤ÈÉð¼Ô¿Ì¤¤
¡¡·ÝÇ½³¦¤ÎÎ¢Â¦¤ò¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇË½Ïª¤·¤Æ¤¤¤ëà¥¬¡¼¥·¡¼á¤³¤ÈÅìÃ«µÁÏÂ»á¡Ê£µ£°¡Ë¤Ë¶á¤¯Âç¤¤ÊÆ°¤¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡ÅìÃ«»á¤Ï£²£¹Æü¤Ë¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç¡Öº£Æü¤«¤é¿ôÆü¡¡¥ª¥ì¤Ï¤¢¤ó¤Þ£Õ£Ð¤»¤ó¤·¡¡¤Ê¤ó¤«¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤«¤â¤ä¤±¤É¡¡¿´ÇÛ¤»¤ó¤È¤Ã¤Æ¤Ê¡¡¤è¤ê¹â¤¯Èô¤Ö¤¿¤á¤Ë¡¡º£¤Ï¤·¤ã¤¬¤ó¤Ç¥Á¥«¥é¤¿¤á¤Æ¤ë¡¡¤À¤«¤é²¿¤Î¿´ÇÛ¤â¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È£³£°Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³Ä¶²ñµÄ£²£°£²£²¡×¤Î£Î£È£ËÅÞ¥Ö¡¼¥¹¤Ç¡¢¥¬¡¼¥·¡¼¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Æ±ÅÞ¤ÎÎ©²Ö¹§»ÖÅÞ¼ó¡Ê£µ£´¡Ë¤Ï¡ÖºòÆü¤ÎÌë¤Ë¤¤¤í¤¤¤íÆ°¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£´°Á´¤ËÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤Îº¬´´¤ÎÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢·ëÏÀ¤«¤é¤¤¤¦¤È¡Ø²¶»¦¤µ¤ì¤ë¤Á¤ã¤¦¤ó¤«¡Ù¤È¡£¤Þ¤¢»¦¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¶Ë¤á¤ÆÄã¤¤¤¬¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤ë¤Ê¤È¡£Î©²Ö¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òºòÆü¤ÏÀµÄ¾¡¢³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¾ìÆâ¤Ï¶ÛÄ¥¤¬Áö¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤âÎ©²Ö»á¤ÏÄÁ¤·¤¯¿µ½Å¤Ë¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¡Ö¡Ê¼«Ê¬¤¬¡ËÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤â¥¬¡¼¥·¡¼¤ÎÈ¯¿®¤òÀ¯¸«ÊüÁ÷¤ÇÉ¬¤º¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²¿¤¬¤¢¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿´¶ì¤·¤¤¤¬¡¢¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤Ë»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤é¤Ê¤¤¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤³¤ÎÏ¢µÙÃæ¤Ë¤ÏÆ°¤¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡ÅìÃ«»á¤Ï·ÝÇ½¿Í¤ÎÃË½÷´Ø·¸¡¢ÀÊÊ¡¢°ãË¡¹Ô°Ù¤Ê¤É¤òË½Ïª¤·Â³¤±¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¤«¤«¤ï¤ë´ë¶È¤Î³ô²Á¤Ë¤Þ¤Ç±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Î©²Ö»á¤ÏÅìÃ«»á¤Î¹ÔÆ°¤òàÆâÉô¹ðÈ¯á¤ÈÉ¾²Á¤·¡¢¥Í¥Ã¥È£Ö£Ó¥Æ¥ì¥Ó¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡£´û¤Ë»²±¡Áª¤ÎÀ¯¸«ÊüÁ÷¤ËÅìÃ«»á½Ð±é¤ÎË½ÏªÆ°²è¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë·ÀÌó¤ò¤«¤ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÅìÃ«»á¤È°ìÂÎ¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëÎ©²Ö»á¤Î¿È¤Ë¤â´í¸±¤¬µÚ¤Ö²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡Î©²Ö»á¤Ï¡ÖÁá¤¯¸À¤¤¤¿¤¤¤¬¡¢£²¡¢£³ÆüÃæ¤Ë½Ð¤ë¡£¾ðÊó²ò¶Ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤Ù¤é¤Ù¤é¤·¤ã¤Ù¤ë¤«¤é¡£¥¬¡¼¥·¡¼¤Î¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÎÇúÃÆÅê²¼¡£¤½¤ÎÇúÃÆ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¾¯¤Ê¤¯¤È¤â·ÝÇ½³¦¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÆüËÜÃæ¤ò¿ÌÙþ¤µ¤»¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¡¢Î©²Ö»á¤ÏÉð¼Ô¿Ì¤¤¡£ÅìÃ«»á¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤Ë¤òË½Ïª¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£