À¶¸¶ÏÂÇî»á¤Ï¥í¥Ã¥Æ¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õà¹¶Î¬á¤Ë¼«¿®Ëþ¡¹¡Ö£±£¶£µ¤Þ¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¡×
¡¡¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎÀ¶¸¶ÏÂÇî»á¤¬£²£°Æü¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤¿£Ä£å£Î£Á¡½ºå¿ÀÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Çº£µ¨½é²òÀâ¡£¥í¥Ã¥Æ¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Îà¹¶Î¬Ë¡á¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ·Ñ½ªÈ×¤ÇàÎáÏÂ¤Î²øÊªá¤ÎÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢À¶¸¶»á¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë¤Í¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤ì¤â£²»î¹çÏ¢Â³´°Á´»î¹çÃ£À®¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¡£µ×¡¹¤ËÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Í¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡²£ÉÍ£Ï£Â¤Ç£Ð£Ì³Ø±à¤Î¸åÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ëÌîÂ¼¹°¼ù»á¤«¤é¡ÖÀ¶¸¶¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢À¶¸¶»á¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤âÌîÌÐÅê¼ê¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢°ËÎÉÉôÅê¼ê¡¢¥¯¥ë¡¼¥óÅê¼ê¤È¡¢ÆüËÜºÇÂ®¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Åê¤²¤ëÁ°¤Ë¿¶¤ê¤À¤¹¡£¤Û¤ó¤È¤Ë¡¢¸«¤Æ¤«¤é¿¶¤Ã¤¿¤é´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ø¤ó¤«¤é¡£Åê¤²¤ëÁ°¤Ë¡Ø¤³¤ÎÊÕÍè¤ë¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¿¶¤ë¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø¤³¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤ËÍè¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¡¢Áá¤á¤Ë»ÏÆ°¤·¤ÆÁá¤á¤Ë¿¶¤ê¤À¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¶áËÜÁª¼ê¤°¤é¤¤¡Ê¥Ð¥Ã¥È¤ò¡ËÃ»¤¯»ý¤Ä¡×¤È¾éÃÌ¤ò¸ò¤¸¤¨²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÌîÂ¼»á¤«¤é¡ÖÀ¶¸¶¤µ¤ó¤Ï¡¢Â®¤¤µå¤ò¶ì¤Ë¤·¤Ê¤¤¿Í¤À¤È»×¤¦¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ï¡¢º£ºÇÂ®£±£¶£³¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¡Ê¥¢¥í¥ë¥Ç¥£¥¹¡Ë¥Á¥ã¥Ã¥×¥Þ¥ó¡Ê¥á¥¸¥ã¡¼ºÇÂ®¤Î£±£°£µ¥Þ¥¤¥ë¡áÌó£±£¶£¹¥¥í¡Ë¤Þ¤Ç¤¤¤±¤ÐÂ¿Ê¬ÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢£±£¶£µ¤Þ¤Ç¤Ï¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÏÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¼«¿®Ëþ¡¹¡£
¡¡²þ¤á¤Æ¡Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÂÇ¤Ä¼«¿®¤¢¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢À¶¸¶»á¤Ï¡Ö¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£