¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Î¡í³Ë¥«¥Ð¥ó¡í»ÈÍÑ£³¾ò·ï¤ËÀïØË¡¡ÃæÂ¼°ïÏº»á¡Ö¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤â»ÈÍÑ¤¹¤ë¡×
¡¡ÃÞÇÈ³Ø±¡Âç³Ø¤ÎÃæÂ¼°ïÏº¶µ¼ø¤¬£±£³Æü¡¢¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·£¸¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤È"³Ë¥«¥Ð¥ó"¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢±Ñ¡Ö¥¿¥¤¥à¥º»æ¡×¤¬£¹ÆüÉÕ¤Ç¡Ö¥×¡¼¥Á¥ó»á¤¬¥â¥¹¥¯¥ï¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¶Ë±¦À¯¼£²È¤ÎÁòµ·¤Ë»²Îó¤·¡¢¥í¥·¥¢ÈÇ"³Ë¤Î¥«¥Ð¥ó"¤È¤È¤â¤Ë¼Ì¿¿¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¡¢±Ñ¡Ö¥¶¡¦¥µ¥ó¡×¤â£¸ÆüÉÕ¤Ç¡Ö¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Ï¥í¥·¥¢¤Î"³Ë¤Î¥«¥Ð¥ó"¤ò±¿¤Ö·³·ÙÈ÷°÷¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¥â¥¹¥¯¥ï¤ÎÁòµ·¤Ë½ÐÀÊ¡£¤¤¤Ä¤Ç¤â³ËÊ¼´ï¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¶²¤í¤·¤¤Ãû¸õ¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¡£
¡¡ÃæÂ¼¶µ¼ø¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ¡¢£Î£Á£Ô£Ï¡ÊËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡Ë¤Ë²¿¤«°ìÆÍ¤¤Ë¤âÈ¿·â¡¢¹¶·â¤Ç¤¤ë¡£½àÈ÷ËüÁ´¤È¸«¤»¤Ä¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Ë³Ë¹¶·â¤ò¹Ô»È¤¹¤ë½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¤È¤·¡¢¥×¡¼¥Á¥ó»á¤¬"³Ë¥«¥Ð¥ó"¤ò°Õ¿ÞÅª¤Ë±ÇÁü¤Ë±Ç¤ê¹þ¤à¤è¤¦»Å¸þ¤±¤¿²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥×¡¼¥Á¥ó»á¤¬£±£²Æü¤Ë¥í¥·¥¢¡¦¥¢¥à¡¼¥ë½£¤Ç¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤Î¥ë¥«¥·¥§¥ó¥³ÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¤·¤¿ºÝ¤Î±ÇÁü¤Ë¤â¼þ°Ï¤Î·Ù¸î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¹õ¤¤¥«¥Ð¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼¶µ¼ø¤Ï¡Ö¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Ï³Ë»ÈÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ£³¤Ä¤Î¾ò·ï¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ì¤Ä¤Ï¥í¥·¥¢ËÜ¹ñ¤¬¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿»þ¡¢¼¡¤ËÆ±ÌÁ¹ñ¤¬¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿»þ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢£³¤ÄÌÜ¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¥í¥·¥¢¤ÎÂ¸Î©´ðÈ×¤¬Êø¤µ¤ì¤¿»þ¡£¤³¤Î²ò¼á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¡ÊºÄÌ³ÉÔÍú¹Ô¡Ë¤Ë´Ù¤Ã¤¿»þ¤Ë¤â»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Ï³Ë¥«¥Ð¥ó¤ò»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢À¾Â¦¤Ø¤Î°µÎÏ¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢²¤ÊÆ¤«¤é¥í¥·¥¢¤Ø¸·¤·¤¤·ÐºÑÀ©ºÛ¤¬Â³¤¡¢·ÐºÑ¤¬¤É¤ó¤É¤ó°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñºÄÍøÊ§¤¤¤Ë¤â¥ë¡¼¥Ö¥ëÊ§¤¤¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¥í¥·¥¢¤ÎÂ¸Î©´ðÈ×¤¬Êø¤µ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç³Ë¥Ð¥Ã¥°¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÃ±¤Ë°µÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éËÜÅö¤Ë³Ë¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò»ä¤¿¤Á¤Ï·Ù²ü¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ£Í£Ã¤ÎÇÐÍ¥¡¦Ã«¸¶¾Ï²ð¤Ï¡Ö¥í¥·¥¢¤ÎÂ¸Î©¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ÎÀ¯¸¢¤ÎÂ¸Î©¤È¤¤¤¦É÷¤Ë°ÕÌ£¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤è¤êÉÝ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥í¥·¥¢¤Î³Ë¥«¥Ð¥ó¤Ï¥×¡¼¥Á¥ó»á¤ÎÂ¾¡¢¥²¥é¥·¥â¥Õ»²ËÅÁíÄ¹¡¢¥·¥ç¥¤¥°¹ñËÉÁê¤Î£³¿Í¤¬½ê»ý¤·¡¢»ÈÍÑ¤Î¾µÇ§¡¢Á÷¿®¥Ü¥¿¥ó¤ò£³¿Í¤¬²¡¤¹¤È¡¢¹ñ²ÈËÉ±Ò»Ø´ø¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÁ÷¤é¤ì¡¢»ÊÎá´±¤¬È¯¼ÍÌ¿Îá¤ò½Ð¤¹¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃæÂ¼¶µ¼ø¤Ï£±£¹£¹£µÇ¯¤Î¡Ö¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡¦¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¡×¤ÎºÝ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤¬¥ª¡¼¥í¥é´ÑÂ¬¤Î¤¿¤á¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤¿±ÒÀ±¤ò¥í¥·¥¢¤¬ÊÆÀø¿å´Ï¤«¤é¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¤È´ª°ã¤¤¤·¡¢Åö»þ¤Î¥¨¥ê¥Ä¥¤¥óÂçÅýÎÎ¤¬³Ë»ÈÍÑ¤Îµö²Ä¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤À¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë³Ë¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤¿¤Î¤«¡¢»ä¤Ï£²£°£²£°Ç¯¤Ë¥â¥¹¥¯¥ï¤Ç¤³¤Î»þ¤Î¥í¥·¥¢¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´Åö¤ÎÂçÅýÎÎÊäº´´±¤ËÊ¹¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£³Ë¥Ð¥Ã¥°¤ò»ý¤Ä£²¿Í¤¬¡Ø·â¤Æ¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¨¥ê¥Ä¥£¥óÂçÅýÎÎ¤Ï²¤ÊÆ½ô¹ñ¤È¤Î·ÐºÑ¶¨ÎÏ¤òÍ¥Àè¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¥ß¥µ¥¤¥ë¤¬¥í¥·¥¢¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤ÆÆñ¤òÆ¨¤ì¤¿¡£¼ÁÌä¤¹¤ë»ä¤ËÊäº´´±¤Ï¡Ø·¯¤Ïº£¡¢¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤«¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£º£¤³¤Î¹ñ¤Ï¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤¬»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤À¤è¡Ù¤È¡£¤¾¤Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡×
¡¡¥×¡¼¥Á¥ó»á¤ÎÆÈºÛ²¼¡¢º£¸å¤ÎË½Áö¤ò´í×ü¤·¤¿¡£