USJ¸ø¼°¥Û¥Æ¥ë¤ÎÆæ²ò¤¥Û¥é¡¼¥ë¡¼¥à¡¢ºÇ¿·ºî¤Ï¡ÈÇÑÔÒ¤È²½¤·¤¿ÉÔµ¤Ì£¤ÊÏ´¹öÀ×¡É
¡Ú½÷»ÒÎ¹¥×¥ì¥¹¡á2022/02/14¡Û¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥Û¥Æ¥ë ¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë ¥Ý¡¼¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢1Æü1¼¼¸ÂÄê¤ÎÆæ²ò¤¥Û¥é¡¼¥ë¡¼¥à¡ÖChronus ±¿Ì¿¤ÎÏ´¹ö¡Ê¥¯¥í¥Î¥¹ ¤È¤¤Î¤í¤¦¤´¤¯¡Ë¡×¤ò¡¢2022Ç¯3·î4Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á7·î31Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛUSJ¡Ö¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¯¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó 2022¡×¥°¥Ã¥º¡õ¥Õ¡¼¥É°ìµó¸ø³«¡¢¥ê¥ô¥¡¥¤¤¬¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¥Ð¥±¥Ä¤Ë
¢¡´°ÇäÉ¬»ê¤ÎÆæ²ò¤¥Û¥é¡¼¥ë¡¼¥à¤ÎºÇ¿·ºî
ËÜ´ë²è¤Ï¡¢2015Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ÎµÒ¼¼¤ÇÆæ²ò¤¤È¶²ÉÝ¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡ÖÆæ²ò¤¥Û¥é¡¼¥ë¡¼¥à¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè8ÃÆ¡£
»ÐËå¥Û¥Æ¥ë¤Î¡Ö¥Û¥Æ¥ë ¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë ¥Ý¡¼¥È ¥ô¥£¡¼¥¿¡×¤Ç¼Â»ÜÃæ¤ÎÂè7ÃÆ¡ÖTHE BLOOD FLOOD·ìÅÉ¤é¤ì¤¿³¨²è¡Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡Ë¡×¡Ê¡Á5·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¡Ë¤Ï¡¢Í½Ìó¼õ¤±ÉÕ¤±³«»Ï¸å¡¢Ìó10Ê¬¤Ç´°Çä¤¹¤ë¤Ê¤ÉËè²óÈ¿¶Á¤ÎÂç¤¤¤¥·¥ê¡¼¥º¤À¡£
¿·ºî¤ÎÂè8ÃÆ¤ÎµÒ¼¼ÀßÄê¤Ï¡ÈÇÑÔÒ¤È²½¤·¤¿ÉÔµ¤Ì£¤ÊÏ´¹öÀ×¡É¡£ÄÌ¾ï¤Î¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥ë¡¼¥à¤¬¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÆæ²ò¤¥Û¥é¡¼¥ë¡¼¥à»ÅÍÍ¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢Ï´¹ö¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëº¿¤äºô¡¢·ì¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¥«¡¼¥Æ¥ó¤Ê¤É¤ÇÁõ¾þ¤µ¤ì¤¿¡¢¶²ÉÝ¤È¥¹¥ê¥ë¤Î¤¢¤ëÉÔµ¤Ì£¤Ê¶õ´Ö¤Ë¡£
½ÉÇñ¼Ô¤ÏÊª¸ì¤Î¼ç¿Í¸ø¡È»þ·×µ»»Õ¡É¤Ë¤Ê¤ê¤¤ê¡¢Ï´¹öÀ×¤Ë¤¢¤ë¡ÈÉÔ»×µÄ¤ÊËâÎÏ¤ò¤â¤Ä¸Å»þ·×¡É¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÆæ¤ò»þ·×µ»»Õ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ»Ë¡¤òÍÑ¤¤¡¢Ï´¹öÀ×¤ÎÊÉÌÌ¤äÊªÉÊ¤Ê¤É¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¥Ò¥ó¥È¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¿Ê¤á¡¢Ææ¤ò²òÆÉ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¤Þ¤¿¡¢ÍâÄ«¤Îµ¯¾²¸å¤Ë¤â¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¥¨¥Ô¥í¡¼¥°¤¬Â³¤¯¤Ê¤É¡¢µÒ¼¼¤ËÆþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡¢¥¢¥Ê¥í¥°¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÍ»¹ç¤·¤¿Ææ²ò¤¡õ¥Û¥é¡¼ÂÎ¸³¤òÂ¸Ê¬¤ËËþµÊ¤Ç¤¤ë¡£
¡ã¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡ä
¤¢¤ëÏ·¿Í¤«¤é¸Å¤¤»þ·×¤Î½¤Íý¤Î°ÍÍê¤ò¼õ¤±¡¢»ØÄê¾ì½ê¤ËÉë¤¤¤¿»þ·×µ»»Õ¡£¤·¤«¤·¤½¤³¤Ï¡¢ÇÑÔÒ¤È²½¤·¤¿ÉÔµ¤Ì£¤ÊÏ´¹öÀ×¤À¤Ã¤¿¡£¿Í¡¹¤òËÝÏ®¤¹¤ë¡ÈÉÔ»×µÄ¤ÊËâÎÏ¤ò¤â¤Ä¸Å»þ·×¡É¤ËÆÍÇ¡¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢±£¤µ¤ì¤¿¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Ë½Ð²ñ¤¦¡£»þ¶õ´Ö¤Î¤Ò¤º¤ß¤Ëµ¯¤¤¿¿¼¤¤Èá¤·¤ß¤ÎÃ«¤«¤éÌá¤ê¤¿¤¤¡Ä¡£²ø´ñ¤ÊÆæ¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤·¿¿ÈÈ¿Í¤òË½¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡Ê½÷»ÒÎ¹¥×¥ì¥¹¡¿modelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢£Ææ²ò¤¥Û¥é¡¼¥ë¡¼¥à¡ÖChronus ±¿Ì¿¤ÎÏ´¹ö¡×½ÉÇñ¥×¥é¥ó³µÍ×
½ÉÇñ´ü´Ö¡§2022Ç¯3·î4Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á2022Ç¯7·î31Æü¡ÊÆü¡Ë¡ÊÍ½Äê¡Ë
ÎÁ¶â¡§4Ì¾1¼¼ÍøÍÑ 1Ì¾¤¢¤¿¤ê¡ÊÁÇÇñ¤Þ¤ê¡Ë8,500±ß¡Á¡Ê1Æü1¼¼¸ÂÄê¡Ë¢¨¾ÃÈñÀÇ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¹þ¤ß¡¢½ÉÇñÀÇÊÌ¡¢1¡Á4Ì¾¤Þ¤Ç¡¢Ì¤½¢³Ø»ùÉÔ²Ä¡£
Í½Ìó³«»Ï¡§¡ãI´ü¡äÂÐ¾Ý½ÉÇñ´ü´Ö2022Ç¯3·î4Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á3·î31Æü¡ÊÌÚ¡Ë
2022Ç¯2·î17Æü¡ÊÌÚ¡Ë¸áÁ°11»þ¤è¤ê¼õÉÕ³«»Ï
¡ãIi´ü¡äÂÐ¾Ý½ÉÇñ´ü´Ö2022Ç¯4·î1Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á30Æü¡ÊÅÚ¡Ë
2022Ç¯3·î17Æü¡ÊÌÚ¡Ë¸áÁ°11»þ¤è¤ê¼õÉÕ³«»Ï
¢¨·´ü°Ê¹ß¤â4·î¡¢5·î¡¢6·î¤ÎÂè3ÌÚÍËÆü¤è¤êÍâ·î¤Î½ÉÇñÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡£
¢£¥Û¥Æ¥ë ¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë ¥Ý¡¼¥È
½»½ê¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ôº¡²Ö¶èºùÅç1-1-111
¾ðÊó¡§¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û