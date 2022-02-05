¾®äØÀéË¤¬µÈËÜ¿·´î·àºÂÄ¹¤òÍ¦Âà¡¡¡ÈÂçºå¤Î¾Ð¤¤¡É¤òÁ´¹ñ¤Ë¹¤á¤¿¤È¤¤¤¦¸ùÀÓ
¡¡¾®äØÀéË¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç³èÌö¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢µÈËÜ¿·´î·à¤ÎºÂÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤âÍÌ¾¤À¡£ÀèÆü¡¢¤½¤ó¤ÊÈà¤¬ºÂÄ¹¤òÍ¦Âà¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£8·î¤Î¸ø±é¤ò¤â¤Ã¤ÆºÂÄ¹¤òÂà¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¿·´î·à¤ÎÉñÂæ¤Ë¤Ï¤½¤Î¸å¤â½Ð±é¤òÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿11Ëç¡Û¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤È¤µ¤é¤ÐÅì¥Ö¥¯¥í¤â¡©¼Â¤Ï¡Ö¸µÁêÊý¡×¤À¤Ã¤¿°Õ³°²á¤®¤ë·Ý¿Í¥ê¥¹¥È
¡¡¾®äØ¤Ï¼«¤é¤¬Åìµþ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µÈËÜ¿·´î·à¤òÁ´¹ñ¶è¤Ë¹¤á¤ë¤È¤¤¤¦»ÈÌ¿¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Î°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ËÜ¿Í¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¡ô²ñ¼Ò¤Î¿Í¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æµ¼Ô²ñ¸«¤ß¤¿¤¤¤Ê¥ï¡¼¥É¤â½Ð¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬ ¡ô¤³¤ó¤Ê¥«¥¹¤¬ºÂÄ¹¤ä¤á¤ë¤À¤±¤ä¤Î¤Ë¤ï¤¶¤ï¤¶ÂçÀª¸Æ¤Ó½Ð¤¹¤Î¤ÏÇ¦¤Ó¤Ê¤¤¤Î¤Ç±óÎ¸¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸¬µõ¤Ê¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¾®äØ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ÎÂç¤¤µ¤«¤é¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤Ø¤ê¤¯¤À¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¤¬¡¢Èà¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸¬µõ¤Ê»ÑÀª¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢µÈËÜ¿·´î·à¤Ë½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¼«Ê¬¤¬²¸ÊÖ¤·¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦½ã¿è¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡¾®äØ¤Ï·Ý¿Í¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÌÌÇò¤µ¤ËÀäÂÐÅª¤Ê¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢»³ÅÄÃÎ°ì¤È¡È¥Ó¥ê¥¸¥¢¥ó¡É¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢ÁêÊý¤Î»³ÅÄ¤«¤é¡Öºî²È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é·Ý¿Í¤ò¼¤á¤ë¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤Æ¡¢¥³¥ó¥Ó¤ò²ò»¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¾®äØ¤Ï¼«¿®¤ò¼º¤¤¡¢°ìÅÙ¤Ï·Ý¿Í¤ò¼¤á¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤¿¡£Åö»þ¡¢¸òºÝÃæ¤À¤Ã¤¿Èà½÷¤È·ëº§¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°ÂÄê¤·¤¿¼ýÆþ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë»Å»ö¤ò¸«¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤À¤¬¡¢·Ý¿ÍÃç´Ö¤«¤é²¿ÅÙ¤â°ú¤»ß¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÆ§¤ß¤È¤É¤Þ¤ê¡¢µÈËÜ¿·´î·à¤ËÆþ¤Ã¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¿·´î·à¤Ë¶½Ì£¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ËèÆüÄê´üÅª¤Ê¸ø±é¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Éâ¤ÄÀ¤ß¤Î·ã¤·¤¤Ì¡ºÍ»Õ¤è¤ê¤â°ÂÄê¤·¤¿À¸³è¤¬Á÷¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤À¡£
¡¡ºÇ½é¤Ï¶ìÏ«¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£²¿Ç¯¤â·Ý¿Í¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¾®äØ¤â¡¢¿·´î·à¤Ç¤Ï¼ÂÀÓ¥¼¥í¤Î¿·¿Í¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤¿¡£¤»¤ê¤Õ¤âÍ¿¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤Ã¼Ìò¤Î¤è¤¦¤Ê°·¤¤¤¬²¿¥«·î¤âÂ³¤¡¢¤½¤³¤«¤éÃ¦½Ð¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤âÁ´¤¯¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢°ìÅÙ¤Ï·Ý¿Í¤ò¤¢¤¤é¤á¤Æ¤¤¤¿¾®äØ¤Ë¤Ï¡¢¿ÍÊÂ¤ß°Ê¾å¤ÎìÅÍß¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÂæËÜ¤Î¶ù¡¹¤Ë¤Þ¤Ç¤Ó¤Ã¤·¤ê¥Í¥¿¤ò½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¢¤ë¤È¤¡¢¸ø±é¤ÎÁ°¤ËÀèÇÚ¤ÎÀîÈªÂÙ»Ë¤«¤é¡Ö¤Ê¤ó¤«¥Í¥¿¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¸À¤¦¤Æ¤â¤¨¤¨¤Ç¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¾®äØ¤ÏÆ¬¤ò¥Õ¥ë²óÅ¾¤µ¤»¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¥Í¥¿¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤òÉñÂæ¤Ç¤«¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤³¤½¤³¤Î¾Ð¤¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤¿¥Í¥¿¤òÈäÏª¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢2006Ç¯¤Ë¤Ï»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤ÇºÂÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£¿·´î·à¤Ë¤Ï·ÝÎò¤âÇ¯Îð¤â¾å¤ÎÂçÀèÇÚ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£ºÂÄ¹¤È¤¤¤¦ÃÏ°Ì¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤ÏÆ¬¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Èà¤é¤Ë¥Í¥¿¤òÄó°Æ¤·¤¿¤ê¡¢°Õ¸«¤ò¸À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡£¾®äØ¤ÏÈà¤é¤Ë¼ºÎé¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËºÇÂç¸Âµ¤¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ºÂÄ¹¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÌ³¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¡¢¿·´î·à¤ò¹¤á¤ë¤Î¤¬¼«Ê¬¤Î»ÈÌ¿¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ºÂÄ¹¤òÌ³¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬Åìµþ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë´é¤ò½Ð¤·¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¿·´î·à¤Î¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿·´î·à¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÅìÂ¦¤ÎÃÏ°è¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤â¡ÖÂçºå¤Î¾Ð¤¤¤ÏÅìµþ¤Ë¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈºÇ½é¤«¤é¤¢¤¤é¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¾®äØ¤Ï¤½¤¦¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Åìµþ¤Ç¤â¿Íµ¤¤¬¤¢¤ëÂçºå¤Î·Ý¿Í¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£¾Ð¤¤¤ËÅì¤âÀ¾¤â¤Ê¤¤¡£¿·´î·à¤Î¾Ð¤¤¤â¤¤Ã¤ÈÅÁ¤ï¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¾®äØ¤ÏÅìµþ¤Ç¤â¿·´î·à¤Î¸ø±é¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£¾ì½ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Í¥¿¤ò¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¹©É×¤â¤·¤¿¡£Èà¤ÎÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¡¢¿·´î·à¤ÏÅìµþ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¤Ë¤â¤É¤ó¤É¤ó¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ò¤á¤°¤ë¥Ä¥¢¡¼¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¾®äØ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤¬¤º¤Ã¤È²Ô¤¤¤Ç¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¿·´î·à¤¬¸µµ¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Èº¤¤ë¡£¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¸¬µõ¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢Èà¤¬²Ì¤¿¤·¤¿Ìò³ä¤ÏÂç¤¤¤¡£
¡¡¾®äØ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¼ã¼ê¤Î³èÌö¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢µÈËÜ¿·´î·à¤Ï»þÂå¤ÎÇÈ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡¢¿·¤·¤¤Âçºå¤ÎÅÁÅý¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤È¤¨ºÂÄ¹¤òÂà¤¤¤Æ¤â¡¢Èà¤Î¸ùÀÓ¤ÏÄ¹¤¯¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥é¥ê¡¼±óÅÄ
1979Ç¯¡¢°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¶È¡£¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈÀ©ºî²ñ¼Ò¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢ºî²È¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¡¢¤ª¾Ð¤¤É¾ÏÀ²È¤Ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¡¦¤ª¾Ð¤¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¼èºà¡¢¼¹É®¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¼çºÅ¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¾Ð¤¤¥à¥Ã¥¯¡Ø¥³¥á½Ü¡Ù¡Ê¥¥Í¥Þ½ÜÊó¼Ò¡Ë¤ÎÊÔ½¸Ä¹¤òÌ³¤á¤¿¡£¡Ø¥¤¥í¥â¥ó¥¬¡¼¥ë¡Ù¡ÊÇòÀô¼Ò¡Ë¤ÎÌ¡²è¸¶ºî¡¢¡Ø¶µÍÜ¤È¤·¤Æ¤ÎÊ¿À®¤ª¾Ð¤¤»Ë¡Ù¡Ê¥Ç¥£¥¹¥«¥ô¥¡¡¼·È½ñ¡Ë¡¢¡Ø¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤È¡Ö¤á¤Á¤ã¥¤¥±¡×¤Î½ª¤ï¤ê ¡Ò¥Ý¥¹¥ÈÊ¿À®¡Ó¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÏÀ¡Ù¡Ê¥¤¡¼¥¹¥È¿·½ñ¡Ë¡¢¡ØµÕ½±¤¹¤ë»³Î¤Î¼ÂÀ¡Ù¡ÊÁÐÍÕ¼Ò¡Ë¡Ø¤ª¾Ð¤¤À¤ÂåÏÀ ¥É¥ê¥Õ¤«¤éÁú¹ß¤êÌÀÀ±¤Þ¤Ç¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¿·½ñ¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô