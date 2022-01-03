スマートフォンのAmazon売れ筋ランキング

ハイスペック化が急速に進んでPC本体と変わらぬ高額商品になった最新のスマートフォン。ですが、自分で携帯電話回線（SIM）を契約して調べながら初期設定ができるなら、実売3万円前後でも高速高機能なスマートフォンが手に入ります。AndroidならOPPOやSHARP、Xiaomiの製品が人気。最新iPhone 13/13ProのSIMフリーモデルも購入できますよ。

今回は、Amazonのランキングから「スマートフォン」の売れ筋ランキングを紹介します。

スマートフォンの売れ筋ランキング（Amazon）


1位：OPPO A73 SIMフリー CPH2099 ネービーブルー 4GB/64GB（楽天モデル）

OPPO A73 SIMフリー CPH2099 ネービーブルー 4GB/64GB（楽天モデル）（Amazon）


2位：SHARP AQUOS sense6 SIMフリー eSIM対応 シルバー 6GB/128GB

SHARP AQUOS sense6 SIMフリー eSIM対応 シルバー 6GB/128GB（Amazon）


3位：OPPO A73 ダイナミック オレンジ

OPPO A73 ダイナミック オレンジ（Amazon）


4位：Apple iPhone 13 Pro（256GB） シエラブルー SIMフリー

Apple iPhone 13 Pro（256GB） シエラブルー SIMフリー（Amazon）


5位：OPPO Reno5 A 5G SIMフリー 4眼カメラ FeliCa 防水 6GB/128GB アイスブルー

OPPO Reno5 A 5G SIMフリー 4眼カメラ FeliCa 防水 6GB/128GB アイスブルー（Amazon）


6位：OPPO Reno5 A 5G SIMフリー 4眼カメラ FeliCa 防水 6GB/128GB シルバーブラック

OPPO Reno5 A 5G SIMフリー 4眼カメラ FeliCa 防水 6GB/128GB シルバーブラック（Amazon）


7位：docomo Xperia Ace II SO-41B SIMフリー ブラック

docomo Xperia Ace II SO-41B SIMフリー ブラック（Amazon）


8位：docomo Xperia Ace II SO-41B SIMフリー ホワイト

docomo Xperia Ace II SO-41B SIMフリー ホワイト（Amazon）


9位：Xiaomi Redmi 9T SIMフリー 4GB/64GB オーシャングリーン

Xiaomi Redmi 9T SIMフリー 4GB/64GB オーシャングリーン（Amazon）


10位：OPPO Reno5 A A1010P SIMフリー シルバーブラック（Ymobileモデル）

OPPO Reno5 A A1010P SIMフリー シルバーブラック（Ymobileモデル）（Amazon）


販売情報は記事執筆時点のもので、ランキングや価格、在庫状況は常に変化しています。

スマートフォンの売れ筋ランキング（Amazon）