スマートフォンのAmazon売れ筋ランキング。1人1台の必須ツール。実売3万円台から新機種に乗換可能！
ハイスペック化が急速に進んでPC本体と変わらぬ高額商品になった最新のスマートフォン。ですが、自分で携帯電話回線（SIM）を契約して調べながら初期設定ができるなら、実売3万円前後でも高速高機能なスマートフォンが手に入ります。AndroidならOPPOやSHARP、Xiaomiの製品が人気。最新iPhone 13/13ProのSIMフリーモデルも購入できますよ。
今回は、Amazonのランキングから「スマートフォン」の売れ筋ランキングを紹介します。
1位：OPPO A73 SIMフリー CPH2099 ネービーブルー 4GB/64GB（楽天モデル）
OPPO A73 SIMフリー CPH2099 ネービーブルー 4GB/64GB（楽天モデル）（Amazon）
2位：SHARP AQUOS sense6 SIMフリー eSIM対応 シルバー 6GB/128GB
SHARP AQUOS sense6 SIMフリー eSIM対応 シルバー 6GB/128GB（Amazon）
3位：OPPO A73 ダイナミック オレンジ
OPPO A73 ダイナミック オレンジ（Amazon）
4位：Apple iPhone 13 Pro（256GB） シエラブルー SIMフリー
Apple iPhone 13 Pro（256GB） シエラブルー SIMフリー（Amazon）
5位：OPPO Reno5 A 5G SIMフリー 4眼カメラ FeliCa 防水 6GB/128GB アイスブルー
OPPO Reno5 A 5G SIMフリー 4眼カメラ FeliCa 防水 6GB/128GB アイスブルー（Amazon）
6位：OPPO Reno5 A 5G SIMフリー 4眼カメラ FeliCa 防水 6GB/128GB シルバーブラック
OPPO Reno5 A 5G SIMフリー 4眼カメラ FeliCa 防水 6GB/128GB シルバーブラック（Amazon）
7位：docomo Xperia Ace II SO-41B SIMフリー ブラック
docomo Xperia Ace II SO-41B SIMフリー ブラック（Amazon）
docomo Xperia Ace II SO-41B SIMフリー ホワイト（Amazon）
8位：docomo Xperia Ace II SO-41B SIMフリー ホワイト
9位：Xiaomi Redmi 9T SIMフリー 4GB/64GB オーシャングリーン
Xiaomi Redmi 9T SIMフリー 4GB/64GB オーシャングリーン（Amazon）
10位：OPPO Reno5 A A1010P SIMフリー シルバーブラック（Ymobileモデル）
OPPO Reno5 A A1010P SIMフリー シルバーブラック（Ymobileモデル）（Amazon）
スマートフォンの売れ筋ランキング（Amazon）
販売情報は記事執筆時点のもので、ランキングや価格、在庫状況は常に変化しています。