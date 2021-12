「2022年に期待したい新作ドラマTOP10」が発表！IMDbで1位となったのは？

2021年も例年に漏れず、数多くのドラマが誕生しては消えていったが、2022年も大きな話題となっている作品が目白押しだ。そんななか、米エンターテイメント・データベースサイトIMDbが、「2022年に期待したい新作ドラマTOP10」を発表した。

10位:『Moon Knight(原題)』

マーベル・コミックスのドラマ版となり、エジプトでの任務中に重傷を負った軍人マーク・スペクターが古代エジプトの月の神コンシューと契約を結び、ムーンナイトとして甦り正義のために立ち上がる―。映画『スター・ウォーズ』の続三部作や『ある結婚の風景』などに出演するオスカー・アイザックが主演。

9位:『Peacemaker(原題)』

米HBO Max製作による本作は、DC映画『ザ・スーサイド・スクワッド "極"悪党、集結』の前日譚となり、"多くの人を殺さなければならないとしても、どんな犠牲を払ってでも平和を信じて手に入れる男"ピースメーカー(ジョン・シナ)を描くシリーズ。2022年1月13日(木)より配信開始。

8位:『Ms. Marvel(原題)』

Disney+(ディズニープラス)製作によるマーベルドラマ。MCU(マーベル・シネマティック・ユニバース)で中東系のスーパーヒーローを主人公にした初のシリーズとなり、ニュージャージー州ジャージー・シティに暮らす16歳の高校生カマラ・カーンが、Ms.マーベルとして活躍する姿が描かれる。

7位:『She-Hulk(原題)』

ハルク/ブルース・バナーのいとこで弁護士のジェニファー・ウォルターズが主人公のDisney+によるマーベルドラマ。ブルース・バナーから輸血を受けたことで、彼のように怪力を持つグリーンの体に変身できるようになったジェニファーが、シーハルクとして悪に立ち向かっていく。主演は『オーファン・ブラック 暴走遺伝子』でおなじみのタチアナ・マズラニー。

6位:『Obi-Wan Kenobi(原題)』

オビ=ワン・ケノービを主人公にした『スター・ウォーズ』のドラマシリーズ。『スター・ウォーズ エピソード3/シスの復讐』の10年後が舞台となり、新三部作で同役を演じたユアン・マクレガーと、アナキン・スカイウォーカー役のヘイデン・クリステンセンが続投する。

5位:『The Last of Us(原題)』

同名人気ビデオゲームを、米HBOがドラマ化する本作は、寄生菌の爆発的な感染により人口が激減した黙示録的な世界を舞台に、娘を失ったジョエルと寄生菌の抗体を持つ少女エリーの危険なサバイバルが描かれる。ジョエル役を『ゲーム・オブ・スローンズ』『マンダロリアン』のペドロ・パスカル、エリー役を『ゲーム・オブ・スローンズ』のリアナ・モーモント役で知られるベラ・ラムジーが演じる。

4位:『The Sandman(原題)』

英作家ニール・ゲイマンが原作を手掛ける同名コミックスのドラマ版。現代フィクションや歴史ドラマ、伝説などが織り交ざった、Netflix製作のダークファンタジー。ドリーム・キングことモルフェウスが、茫々たる存在であった時代に犯した救いようのない悪事や人間じみたささいな過ちまでもを償おうと、あらゆる人々を翻弄し、荒廃した世界を再建しようとしていく姿を描く。

3位:『Pam & Tommy(原題)』

モトリー・クルーのドラマー、トミー・リーとセクシー女優パメラ・アンダーソンの波乱万丈な結婚生活を描くシリーズ。トミー役でセバスチャン・スタン(『ファルコン&ウィンター・ソルジャー』)、パメラ役でリリー・ジェームズ(『ダウントン・アビー』)がW主演。米Huluにて2022年2月2日(水)より配信スタート。

2位:『The Lord of the Rings(原題)』

J・R・R・トールキンの長編小説「指輪物語」を実写化した大ヒット映画『ロード・オブ・ザ・リング』の前日譚となるドラマシリーズ。<第三紀>の遥か数千年前の時代、<第二紀>に「中つ国」で起きた出来事が描かれる。2022年9月2日(金)よAmazon Prime Videoで独占配信開始。

1位:『House of the Dragon(原題)』

大ヒット大河ファンタジードラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』の前日譚となる、米HBO Max製作によるスピンオフドラマ。本家で起きた出来事の約300年前が舞台となり、デナーリス・ターガリエンの3代前に当たるエイゴンの到来から始まり、150年間にわたるターガリエン家の歴史が綴られる。キャストに名を連ねるのは、マット・スミス(『ドクター・フー』)、パディ・コンシダイン(『アウトサイダー』)、エマ・ダーシー(『トゥルース・シーカーズ 〜俺たち、パラノーマル解決隊〜』)ら。

まだリリース日が決まっていないシリーズも複数あるが、いずれも日本上陸が近いことを願いたい。(海外ドラマNAVI)

