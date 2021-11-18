¥é¡¼¥á¥ó¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡ÖSUSURU¡×¤âÂÀ¸ÝÈ½¡¡¡ÖÌÍ¤äÏ»ÅùÀ± Ç»¸üÆÚ¹ü¾ßÌý¡×
ÆüÀ¶¿©ÉÊ¤Ï¡¢¡ÖSUSURU¡Ê¥¹¥¹¥ë¡Ë¤¬¥¤¥Þ¿©¤Ù¤¿¤¤¤³¤Ã¤Æ¤êÂè1°Ì ÌÍ¤äÏ»ÅùÀ± Ç»¸üÆÚ¹ü¾ßÌý¡×¤ò2021Ç¯11·î22Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
ÆÃÀ½¥ª¥¤¥ë¤Ç»Å¾å¤²¤ë¤³¤Ã¤Æ¤ê¥¹¡¼¥×
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô99Ëü¿Í¡¢ÁíºÆÀ¸²ó¿ô5²¯²óÄ¶¤¨¤Î¥é¡¼¥á¥ó¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¢SUSURU»á¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡£·ÝÇ½¿Í¤äÃøÌ¾¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¯Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤ÙÊâ¤¤¤¿Èà¤¬¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¿¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÃæ¤«¤é"¥«¥Ã¥×ÌÍ¤Ç¿©¤Ù¤¿¤¤¤³¤Ã¤Æ¤ê¥é¡¼¥á¥ó"¤ò¸·Áª¡£¡ÖÌÍ¤ä Ï»ÅùÀ±¡×¡Ê¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¡Ë¤Î´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¢¤ë¡ÖÏ»ÅùÀ±¤³¤Ã¤Æ¤ê¡×¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¡¢Å¹¼ç´Æ½¤¤Î¤â¤È¤ÇºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÆÚ¤Î»Ý¤ß¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿Ç»¸üÆÚ¹ü¾ßÌý¥¹¡¼¥×¤À¤¬¥·¥ç¥¦¥¬¤ÎÉ÷Ì£¤¬¸ú¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Ã¤Æ¤ê¤ÎÃæ¤Ë¤â¥¥ì¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£ÆÚ¹ü¤Î¹á¤ê¤È¾ßÌý¤Î»Ý¤ß¤ÎÊÌÅº¡ÖÆÃÀ½¤³¤Ã¤Æ¤ê¥ª¥¤¥ë¡×¤Ç»Å¾å¤²¤ì¤Ð¡¢Å¹ÊÞ¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë1ÇÕ¤Î´°À®¡£SUSURU»á¤âÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿ºÆ¸½ÅÙ¤À¤È¤¤¤¦¡£
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ï228±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¡£