¡Ö¤³¤Ã¤Á¤ËÍè¤Ê¤¤¤Ç¡×¥É¥é¥Þ£³ËÜ³Ý¤±»ý¤Á½©¸µ¹¯»á¤Ë¸·¤·¤¤À¼¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤ë¼êÏÓ
¡¡¥É¥é¥Þ¶È³¦¤Çà¿·»²¼Ôá¤Ç¤¢¤ë½©¸µ¹¯»á¡Ê£¶£³¡Ë¤¬ÏÃÂê¤À¡££±£°·î´ü¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢Æü¥Æ¥ì·Ï¡Ö¿¿ÈÈ¿Í¥Õ¥é¥°¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢£³ËÜ¤â¤Î´ë²è¡¦¸¶°Æ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦¤ËÍè¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¿Éíå¤ÊÀ¼¤â¾å¤¬¤ë¤¬¡Ä¡£¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¶È³¦¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¨¤ë¤«¡½¡½¡£
¡¡£±£°Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿À¾Åç½¨½Ó¼ç±é¡Ö¿¿ÈÈ¿Í¥Õ¥é¥°¡×¡ÊÆüÍË¡¢¸á¸å£±£°»þÈ¾¡Á¡Ë¡££²£°£±£¹Ç¯¤ËÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÈÖ¤Ç¤¹¡×¤ÈÆ±¤¸¤¯½©¸µ»á¤¬´ë²è¡¦¸¶°Æ¤òÃ´Åö¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âºÆ½¸·ë¤·¤¿Ææ²ò¤¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤À¡£
¡Ö¡Ø¤¢¤ÊÈÖ¡Ù¤ÈÆ±¤¸¤¯ÌóÈ¾Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊüÁ÷¤¹¤ë¡£Âè£±ÏÃ¤Î»ëÄ°Î¨¤ÏÀ¤ÂÓÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨£¸¡¦£´¡ó¡¢Âè£²ÏÃ¤Ï£·¡¦£²¡ó¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ø¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦¤ËÍè¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¡Ø´ë²è¡¦½©¸µ¹¯¤È¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¸«¤ëµ¤¤¬¼º¤»¤Þ¤¹¡Ù¡Ø¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¤ÎÉúÀþ¤Î²ó¼ý¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤Ê¤É¿Éíå¤ÊÀ¼¤¬Â¿¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡½©¸µ»á¤Ï¡Ö¿¿ÈÈ¿Í¥Õ¥é¥°¡×°Ê³°¤Ë¤â¡¢£±£°·î´ü¤Ç¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤Êý¤ÎÈà½÷¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡á·îÍË¡¢¸á¸å£±£±»þ£¶Ê¬¡Á¡Ë¤È¡¢ÀÄ½Õ·²Áü¥É¥é¥Þ¡Ö¤³¤ÎÎø¤Ï¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡×¡Ê£Ô£Â£Ó·Ï¡á·î¡ÁÌÚÍË¡¢¿¼Ìë£°»þ£´£°Ê¬¡Á¡Ë¤Î´ë²è¡¦¸¶°Æ¤âÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Á£Ë£Â£´£¸¤äÇµÌÚºä£´£¶¤é¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¡¢¹ñÌ±Åª¥°¥ë¡¼¥×¤Ë²¡¤·¾å¤²¤¿¼êÏÓ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¥É¥é¥Þ³¦¤Ç¤Ïà¿·»²¼Ôá¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤ÊÈÖ¡×°Ê³°¤Ë¤âºòÇ¯¤Î¡Ö¶¦±é£Î£Ç¡×¡Ê¥Æ¥ìÅì·Ï¡Ë¤ä¡¢º£Ç¯£··î´ü¤Î¡ÖÉºÃå¼Ô¡×¡Ê¥Æ¥ìÄ«·Ï¡Ë¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢º£¥¯¡¼¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë¸·¤·¤¤À¼¤«¤é¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥É¥é¥Þ¶È³¦¤Ç¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤½¤¦¤À¤¬¡Ä¼Â¤Ï¾¡»»¥¢¥ê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸½ºß¤Î¥É¥é¥Þ¶È³¦¤Ï¡¢»ëÄ°Î¨¤è¤ê¤âÌ±Êü¥Æ¥ì¥Ó¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö£Ô£Ö£å£ò¡×¤Ê¤É¤ÎÇÛ¿®¤Ç¤É¤ì¤À¤±ºÆÀ¸¤µ¤ì¤ë¤«¤¬½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤ë¤«¤é¤À¡£
¡Ö¥Æ¥ì¥Ó³Æ¶É¤Ï¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬¹¥¤à£´£°Âå¤Þ¤Ç¤Î»ëÄ°¼Ô¤ò¼è¤ê¹þ¤â¤¦¤ÈÉ¬»à¤Ç¤¹¡££Ô£Ö£å£ò¤Î»ëÄ°¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¡Ø¿¿ÈÈ¿Í¥Õ¥é¥°¡Ù¤ÏºÇ¹â°Ì¤Ç£±°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¡Ø¤¸¤ã¤Ê¤¤Êý¤ÎÈà½÷¡Ù¡ÊÆ±£¶°Ì¡Ë¡¢¡Ø¤³¤ÎÎø¤Ï¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡Ù¡ÊÆ±£±£´°Ì¡Ë¤â»þ´ÖÂÓ¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð°¤¯¤Ê¤¤¡£ÇÛ¿®¤ÇºÆÀ¸¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¼ã¼Ô¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¥Æ¥ì¥Ó¶É¤¬°ìÈÖÍß¤·¤¤ÁØ¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÁ°Æ±¡Ë
¡¡¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡¢¥é¥Ö¥³¥á¡¢ÀÄ½Õ¥â¥Î¤È¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦Ê¬Ìî¤Ç¡ÖÅö¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¡Ë¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢£±£¸Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÈÖ¤Ç¤¹¡¡ÆÃÊÌÊÔ¡×¤â£²£°Æü¸áÁ°»þÅÀ¤Ç£²£´°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢£Ô£Ö£å£ò»ëÄ°¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì£³£°¤Ë£´ºî¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ÊÈÖ¡×¤Ï·à¾ìÈÇ¸ø³«¤ò£±£²·î£±£°Æü¤Ë¹µ¤¨¤ë¡£¥¢¥¤¥É¥ë¶È³¦¤òÀÊ´¬¤·¤¿¼êÏÓ¤ò¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤âÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤«¡£¡Ê»ëÄ°Î¨¤Ï¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¿´ØÅìÃÏ¶è¡Ë