°ðÅÄÊþÈþ»á¤¬Ææ²èÁü¤òÅê¹Æ¡¡¥Ô¥ó¥¯¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ÇÅÄ¤ó¤Ü¤Î¤¢¤¼Æ»¤ò·ãÁö
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î°ðÅÄÊþÈþ»á¡Ê£¶£²¡Ë¤¬£±£·Æü¡¢¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ò¹¹¿·¡£Ææ¤Î²èÁü¤òÅê¹Æ¤·¡¢ÊªµÄ¤ò¤«¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ðÅÄ»á¤Ï¡Ö½°µÄ±¡¤¬²ò»¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡£±£¹Æü¤«¤é¤ÎÁªµóÀï¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÆÍ¤ÃÁö¤ê¤Þ¤¹¡ª¡¡£±£°·î£³£±ÆüÅê³«É¼¤Ç¤¹¡×¤È¥Ä¥¤¡¼¥È¡£¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤À¤¬¡¢ÅºÉÕ¤µ¤ì¤¿²èÁü¤¬¤¯¤»¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ª¤½¤é¤¯ÃÏ¸µÊ¡°æ¤È»×¤ï¤ì¤ëÅÄ¤ó¤Ü¤ÎÉ÷·Ê¤Ë°ðÅÄ»á¤ÈÇÀºî¶È¤ò¤¹¤ëÃËÀ¤¬¼Ì¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£°ðÅÄ»á¤ÏÅÄ¤ó¤Ü¤ËÉÔ»÷¹ç¤¤¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃå¤Æ¡¢¤¢¤¼Æ»¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÀºî¶È¤ÎÃËÀ¤Ï¤½¤ó¤Ê°ðÅÄ»á¤Î¸åÊý¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£¤É¤¦¤¤¤¦¼Ì¿¿¤Ê¤Î¤«²òÀâ¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤Î¥Ä¥¤¡¼¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¾Ð¤ï¤»¤ËÍè¤Æ¤ë¡©¡×¡Ö¾éÃÌ¤Î²èÁü¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÃæ¡¹¥·¥å¡¼¥ë¤Ê³¨ÌÌ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð¤¤¤Èº¤ÏÇ¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢²èÁü¤Ë²Ã¹©¤ò¤Û¤É¤³¤·¤ÆÂç´îÍø¤ò¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤â¥Á¥é¥Û¥é½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¡£