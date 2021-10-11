◇プロ野球ドラフト会議（2021年10月11日）

プロ野球の新人選手選択会議（ドラフト会議）は11日、都内で開かれ、巨人は1位に西日本工大の左腕・隅田知一郎（ちひろ）投手（22）を指名したが、ヤクルト、広島、西武との競合で外れた。巨人の1位指名で競合した時の成績は11連敗となってしまった。隅田の交渉権は、1番最初に引いた西武が獲得した。

昨年も佐藤（近大）を指名するも4球団競合で外れた。原辰徳監督が参加した抽選は1勝11敗となったこともあり、今年は「雰囲気を変えようと」、今村司球団社長がくじ引きに参加したものの、連敗を止めることができなかった。

【巨人のドラフト1位競合時の成績】

66年 4球団Ｘ江夏豊→阪神 山下司

79年 3球団Ｘ木田勇→日本ハム 林泰宏

80年 4球団〇原辰徳

82年 2球団Ｘ荒木大輔→ヤクルト 斎藤雅樹

84年 3球団Ｘ竹田光訓→大洋 上田和明

86年 3球団Ｘ阿波野秀幸→近鉄 木田優夫

88年 2球団Ｘ川崎憲次郎→ヤクルト 吉田修司

91年 4球団Ｘ若田部健一→ダイエー 谷口功一

91年 4球団〇松井秀喜

95年 7球団Ｘ福留孝介→近鉄 原俊介

01年▲4球団Ｘ寺原隼人→ダイエー 真田裕貴

05年 2球団〇辻内崇伸

06年▲3球団Ｘ堂上直倫→中日 坂本勇人

07年▲5球団Ｘ佐藤由規→ヤクルト 藤村大介

▲6球団Ｘ大場翔太→ソフトバンク

▲3球団Ｘ篠田純平→広島 村田透

08年▲2球団〇大田泰示

11年 2球団Ｘ菅野智之→日本ハム

2球団〇松本竜也

13年▲2球団Ｘ石川歩→ロッテ 小林誠司

16年 5球団Ｘ田中正義→ソフトバンク

5球団Ｘ佐々木千隼→ロッテ 吉川尚輝

17年 7球団Ｘ清宮幸太郎→日本ハム

3球団Ｘ村上宗隆→ヤクルト 鍬原拓也

18年▲4球団Ｘ根尾昂→中日

▲4球団Ｘ辰己涼介→楽天 高橋優貴

19年▲3球団Ｘ奥川恭伸→ヤクルト

▲2球団Ｘ宮川哲→西武 堀田賢慎

20年▲4球団Ｘ佐藤輝明→阪神 平内龍太

21年▲4球団Ｘ隅田知一郎→→西武 翁田大勢

▲は原監督が抽選

※→の右は当てた球団、その後の選手名は外れ1位指名選手