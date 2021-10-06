°¦Ç¤ÈÌ´¤Î¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç♡¡Ö¤Í¤³ÊÁ¥¹¥«¡¼¥Õ Ãã¥È¥é¡¢»°ÌÓ¡¢¥Ï¥Á¥ï¥ì¡×¤Ç¥ª¥·¥ã¥ì¤ò³Ú¤·¤ó¤¸¤ã¤ª¤¦¡ª
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡ÖPremière produced by NyanCon¡×¤«¤é¡¢ÆüËÜ½é¤Î¡É¤Í¤³ÊÁ¥¹¥«¡¼¥Õ¡É¡ÖCHATORA/MIKENEKO/HACHIWARE¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢2021Ç¯½Õ¤Ë¿ôÎÌ¸ÂÄêÈÎÇä¤·¤¿¤Í¤³ÊÁ¥¹¥«¡¼¥Õ3¼ï¡ÊÃã¥È¥é¡¢»°ÌÓ¡¢¥Ï¥Á¥ï¥ì¡Ë¤Ç¡¢º£½©ºÆÅÐ¾ì¡£
¤Í¤³ÊÁ¥¹¥«¡¼¥Õ¤Ï¡¢¡Ö°¦Ç¤È¤ªÂ·¤¤¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Íß¤·¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤«¤é¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¡ÈÍÎÉþ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¯¡¢Âç¿Í¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡É¤â¤Î¡£¤Þ¤¿¡¢ÍÎÉþ¤äÈï¤êÊª¤¬¶ì¼ê¤ÊÇ¤Á¤ã¤ó¤â¤¤¤ë¤¿¤á¡ÈÇ¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¡É¤³¤È¡£
¤Ê¤é¤Ð¡¢Ç¤Ë¿Í¤¬´ó¤êÅº¤¦¥«¥¿¥Á¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡ª¤½¤³¤Ç¡¢°¦Ç¤È¤Î¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¤Í¤³ÊÁ¥¹¥«¡¼¥Õ¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖHACHIWARE¡×ÊÁ¤Ï¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤Ç¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¯¡¢2,000É¤°Ê¾å¤Î¥Ï¥Á¥ï¥ìÇ¤¬Ï¢¤Ê¤ê¡¢É¦Ç¤â±£¤ì¤Æ¤¤¤ëÍ·¤Ó¿´¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡£
¡ÖCHATORA/MIKENEKO¡×ÊÁ¤Ï¡¢¿§±ôÉ®¤ÇÉÁ¤¯Æ°ÊªÃ£¤Î¾ÓÁü²è¤ò¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²è²È¤ÎTakaki Matsuo¤µ¤ó¤¬¼ê³Ý¤±¡¢¼êÉÁ¤¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¥·¥ë¥¯100¡óÁÇºà¤ÎÈ©¿¨¤ê¤ÎÎÉ¤¤90cm¡ß90cm¤ÎÂçÈ½¥¹¥«¡¼¥Õ¤Ç¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¤Ë´¬¤¤¤¿¤ê¡¢¼ó¸µ¤Ë´¬¤¤¤¿¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢¤ªÉô²°¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê»È¤¤Êý¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°¦Ç¤È¤Î¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤¿Êý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤³¤ì°Ê¾åÌµ¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤Ê¤ª¡¢¤Í¤³ÊÁ¥¹¥«¡¼¥Õ¤Ï¡¢Çä¤ê¾å¤²¤Î°ìÉô¤ò²¬»³¸©¤ÇÇÑ¹»¤òºÆ³èÍÑ¤·¤¿ÊÝ¸îÇ»ÜÀß¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥Æ¥£¥¢¥Ï¥¤¥à¾®³Ø¹»¡×¤Ø´óÉÕ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
È¯Çä³«»ÏÆü¡§2021Ç¯10·î6Æü¡Ê¿å¡Ë17¡§00¡ÁÁÇºà¡§¥·¥ë¥¯100¡ó¥µ¥¤¥º¡§90cm¡ß90cm²Á³Ê¡§¡ÖCHATORA/MIKENEKO¡× ³Æ7,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢¡ÖHACHIWARE¡× 5,720±ß