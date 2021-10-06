ÂÔ¤ÁÉú¤»¡¢¤Ä¤¤Þ¤È¤¤¡¢ÌµÃÇ»£±Æ...¡¡·¬ÅÄ²ÂÍ´¥Ä¥¢¡¼¤ÇÌÂÏÇ¹Ô°Ù¡¢¸ø¼°¤¬Ãí°Õ´µ¯¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤ª¤ä¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¤Î¸ø¼°¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤¬2021Ç¯10·î5Æü¡¢¸½ºß³«ºÅÃæ¤Î·¬ÅÄ²ÂÍ´¤µ¤ó¡Ê65¡Ë¤Î¥½¥í¥Ä¥¢¡¼¤Ç°¼Á¤Ê½ÐÂÔ¤Á¹Ô°Ù¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£
¡ÖÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
·¬ÅÄ¤µ¤ó¤Î¥½¥í¥Ä¥¢¡¼¤Ï9·î18Æü¤ÎµÜ¾ë¸ø±é¡Ê¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢12·î31Æü¤Î²£ÉÍ¸ø±é¡Ê²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Þ¤Ç10ÅÔ»Ô20¸ø±é¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£·¬ÅÄ¤µ¤ó¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¤Î¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï10·î5Æü¡¢
¡Ö¸½ºß³«ºÅÃæ¤Î #·¬ÅÄ²ÂÍ´ #¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥¦¥¹¥Ä¥¢¡¼ ¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¡¢²ñ¾ì¼þÊÕ¤ä¡¢¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¡¢½ÉÇñ»ÜÀßÅù¤Ë¤Æ¡¢½Ð±é¼Ô¤ÎÂÔ¤ÁÉú¤»¤ä¡¢¤Ä¤¤Þ¤È¤¤¡¢À¼³Ý¤±¡¢¥×¥é¥«¡¼¥ÉÅù¤Î·Ç¼¨¡¢ÌµÃÇ¤Ç¤Î¼Ì¿¿»£±Æ¡¢¥µ¥¤¥ó¤òµá¤á¤ë¤Ê¤É¤ÎÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥ê¥×¥é¥¤¤¹¤ë·Á¤Ç¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤Ï¡¢½Ð±é¼Ô¤ò´Þ¤á¤¿¸ø±é´Ø·¸¼Ô¤Î°ÜÆ°¤Î»Ù¾ã¤Ë¤Ê¤ë¾å¡¢ÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¤äÂ¾¤Î¤´ÍøÍÑµÒ¤Î³§ÍÍ¤Î¤´ÌÂÏÇ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤ª¤ä¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£°ú¤Â³¤¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç°ÂÁ´¤ËÁ´¹ñ¤ò²ó¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¤â¡¢³§ÍÍ¤Î¤´Íý²ò¤È¤´¶¨ÎÏ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¯¿®¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¼«À©¤òµá¤á¤¿¡£
Æ±ÍÍ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¾å¤ÇÆ±Æü¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡Ö10·î7Æü¡ÊÌÚ¡Ë8Æü¡Ê¶â¡Ë¹Åç¸ø±é¤Ë¤´Íè¾ìÍ½Äê¤Î³§ÍÍ¤Ø¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÎÃæ¤Ç¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£