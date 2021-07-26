¸ÞÎØ¤ÇÀä¶«¤¬¶Á¤ÅÏ¤ë¤«¡©²òÀâµ¯ÍÑ¤¬Ç®Ë¾¤µ¤ì¤ë¾¾ÌÚ°ÂÂÀÏº»á¤ÎÂ¸ºß´¶
¡¡¤ä¤Ï¤ê¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤Ï¤¢¤ÎÃË¤¬É¬Í×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¨¡¨¡¡£Åìµþ¸ÞÎØ¤Ç13Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î¥á¥À¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹ÃË»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç½éÀï¤ÎÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢2ÀïÌÜ¤Î¥á¥¥·¥³¤ò·âÇË¤·¤Æ2Ï¢¾¡¡£½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤ËÂç¤¤¯Á°¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤ÏÂè1Àï¤¬NHK¤Ç¿¹²¬Î´»°»á¡¢Âè2Àï¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÇÃæÅÄ¹ÀÆó»á¤¬²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¡£WÇÕÍ½Áª¤Ê¤É¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½Àï¤Î²òÀâ¤òÄ¹Ç¯Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¿¾¾ÌÚ°ÂÂÀÏº»á¤Î½ÐÈÖ¤Ï¤Þ¤À¤Ê¤¤¡£¸ÞÎØ¤Ç¤ÏNHK¤ÈÆüËÜÌ±´ÖÊüÁ÷Ï¢ÌÁ¤Ç¹½À®¤¹¤ë¡Ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥³¥ó¥½¡¼¥·¥¢¥à¡Ù¤¬¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊIOC¡Ë¤ËÊüÁ÷¸¢ÎÁ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢³Æ¶É¤Î¶¦Æ±À©ºî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥á¥¥·¥³Àï¤ÎÃæ·Ñ¶É¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀ¾²¬¹§ÍÎ¥¢¥Ê¤¬¼Â¶·¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¾¾ÌÚ»á¤Î¡ÈÀä¶«·¿²òÀâ¡É¤Ë»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¢¤ë¤¬¡¢°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Îµ¯ÍÑ¤òÇ®Ë¾¤¹¤ëÀ¼¤âÀä¤¨¤Ê¤¤¡£
¡¡¤É¤ó¤Ê²òÀâ¼Ô¤ò¹¥¤à¤«¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤À¡£2ÀïÌÜ¤Î²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿ÃæÅÄ»á¤ÏÆÀÅÀ¥·¡¼¥ó¤Ç¤â¶«¤Ö¤³¤È¤Ê¤¯¡¢»î¹çÃæ¤âÎäÀÅ¤Ë¸ÀÍÕ¤òÊÂ¤Ù¡¢´¶Ã²»ì¤äµ¼²»¤ÏÆÃ¤ËÈ¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÀÅ¤«¤ÊÃæ·Ñ¤ò¸«¤¿¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏË¾¤Þ¤·¤¤ÊüÁ÷¤À¤Ã¤¿¡£¾¾ÌÚ»á¤Ê¤é¡¢ÆüËÜ¤¬ÅÀ¤ò¼è¤ì¤Ð¡Ø¤è¡¼¤·¡¢¤è¤·¤è¤·¡ª¡Ù¤È¡È¤è¤·¡É¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡£½éÀï¤Î¿¹²¬»á¤Ï¡Ø¤ª¤Ã¤È¡ª¡Ù¤Ê¤É´¶Ã²»ì¤¬¤«¤Ê¤êÈô¤Ó½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢¶½Ê³¤Î¾Úµò¤È¤·¤Æ¡Ø¤É¤¦Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢¤É¤¦Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ë2ÅÙÆ±¤¸¸ÀÍÕ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿À¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾¾ÌÚ»á¤Î¡ØPK¡ªPK¡ª¡Ù¤È°ã¤Ã¤Æ»ëÄ°¼Ô¤â¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡º£²ó¡¢¾¾ÌÚ»á¤Î½ÐÈÖ¤¬Ì¤¤À¤Ë¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢µÕ¤ËÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾¾ÌÚ»á¤Ï¤¤¤Ä¤âÃÏ¾åÇÈ¤ÎÂåÉ½Àï¤Ç¤Ï¡¢Ï·¼ãÃË½÷¤Ë¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢´º¤¨¤ÆÊ¿°×¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½éÀï¤Î¿¹²¬»á¤Ï¡Ø¥ê¥È¥ê¡¼¥È¡Ù¡Ø¥¤¥ó¥Ê¡¼¥é¥Ã¥×¡Ù¤ÈÀìÌçÍÑ¸ì¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÉáÃÊ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ò¸«¤ë¿Í¤ÏÂô»³¤¤¤ë¡£°ÕÌ£¤òÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤»ëÄ°¼Ô¤â¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£¾¾ÌÚ»á¤Ê¤é¡Ø¥ê¥È¥ê¡¼¥È¡Ù¤Ï¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Ç²¼¤¬¤Ã¤Æ¼é¤ë¡Ù¡¢¡Ø¥¤¥ó¥Ê¡¼¥é¥Ã¥×¡Ù¤Ï¡Ø¶õ¤¤¤¿¾ì½ê¤Ë¸å¤í¤«¤é¥À¥¡¡¼¤ÈÁö¤ê¹þ¤à¡Ù¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤ò¡ØµÞ¤¬¤Ð²ó¤ì¡Ù¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤â¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤ÏÆüËÜ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼²òÀâ¼Ô¤Ç¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤À¤í¤¦¡£
¡¡Åìµþ¸ÞÎØ¤Ë¤Ï24ºÐ°Ê²¼¤ÎÁª¼ê¤¬½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤ÇJ¥ê¡¼¥°Ãæ·Ñ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢³¤³°¥ê¡¼¥°¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤â¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¾¯¤·ÅÐ¾ì¤¹¤ëÄøÅÙ¡£°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¡¢Áª¼ê¤ÎÌ¾Á°¤Ï¤¢¤Þ¤ê¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£Æî¥¢¥Õ¥ê¥«Àï¡¢¥á¥¥·¥³Àï¤È¤â¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¼ç¤ËÌ¾Á°¤À¤±¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¿¤ÀÁª¼êÌ¾¤ò¸Æ¤Ö¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ï¤¹¤°¤Ë¤Ï³Ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¾¾ÌÚ»á¤Ï¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¡Ø7ÈÖ¤Îµ×ÊÝÁª¼ê¡Ù¤Ê¤É¤ÈÇØÈÖ¹æ¤â²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤¦¤¬Æ¬¤Ë»Ä¤ë¤«¤é¤À¡£²òÀâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÌò³ä¤Þ¤ÇÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡½éÀï¤ÎÆî¥¢¥Õ¥ê¥«Àï¤Ç¤Ï¿³È½¤¬ÆüËÜ¤ËÉÔÍø¤ÊÈ½Äê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¡¢¿¹²¬»á¤â¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£¤â¤·¾¾ÌÚ»á¤¬²òÀâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡²¾¤ËÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¤¬¥Õ¥¡¡¼¥ë¤ò¼è¤é¤ì¡¢VTR¤ÇÌÀ¤é¤«¤ËÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¡¼¥ë¤È¸«¤¨¤¿¾ì¹ç¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¤ª¤½¤é¤¯¾¾ÌÚ»á¤Ê¤é¡Ø10²ó¤¯¤é¤¤ÆüËÜ¤ËÉÔÍø¤ÊÈ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡¢º£¤Î¤ÏÁê¼ê¤Î¥Õ¥¡¡¼¥ë¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¡Ù¤È¤Ö¤Ã¤¤é¤Ü¤¦¤ËÆÍ¤Êü¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÎÃË»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï28Æü¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹Àï¤ò´Þ¤á¡¢ºÇÂç»Ä¤ê4»î¹ç¤¢¤ë¡£¸ÞÎØ¤Ç¤ÏNHK¤ÈÌ±Êü³Æ¶É¤¬¶¦Æ±À©ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎÃæ·Ñ¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¾¾ÌÚ»á¤Î²òÀâ¤òÊ¹¤±¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡£¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡¢¤ä¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¾¾ÌÚ»á¤ÎÀä¶«¤¬ÆüËÜÃæ¤Ë¶Á¤ÅÏ¤ëÆü¤ÏË¬¤ì¤ë¤«¡£
¢£Ê¸¡¿²¬ÌîÀ¿¡§¥é¥¤¥¿¡¼¡¢¾¾ÌÚ°ÂÂÀÏº¸¦µæ²È¡£NEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó·ÇºÜ¤Î¡Ò¸¡¾Ú¡¡¾¾ÌÚ°ÂÂÀÏº»á¡Ö¤¤¤¤¥Ü¡¼¥ë¤À¡ª¡×¤ÏËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¥Ü¡¼¥ë¤«¡©¡Ó¡Ê2019Ç¯2·î¡Ë¤¬Âè26²ó¡ØÊÔ½¸¼Ô¤¬Áª¤Ö»¨»ï¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥à¾Þ¡Ù¥Ç¥¸¥¿¥ë¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£Ãø½ñ¡ØÅÄ¸¶½ÓÉ§ÏÀ ·ÝÇ½³¦¥¢¥¤¥É¥ëÀïµ¡Ù¡ÊÀÄµÝ¼Ò¡Ë¤Ç¤Ï1998Ç¯¥Õ¥é¥ó¥¹WÇÕÄ¾Á°¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼Íî¤Á¤·¤¿»°±ºÃÎÎÉ¤Îµ¢¹ñ¸å¡¢¿ÆÍ§¤ÎÅÄ¸¶¤¬¤É¤¦ÀÜ¤·¤¿¤«¤âµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£