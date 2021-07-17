17日午後8時50分頃、伊予灘を震源とするマグニチュード5.1の地震が発生し、山口県、愛媛県、大分県で最大震度4を観測しました。この地震による津波の心配はありません。

地震の概要

17日午後8時50分頃、山口県、愛媛県、大分県で最大震度4を観測する地震が発生しました。震源地は伊予灘(北緯33.6度、東経131.9度)で、震源の深さは約80km、地震の規模(マグニチュード)は5.1と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

震度3以上が観測された市町村

【震度4】

◆山口県

平生町 防府市

◆愛媛県

八幡浜市 西予市

◆大分県

国東市 姫島村 大分市 臼杵市 佐伯市

【震度3】

◆島根県

吉賀町

◆広島県

安芸高田市 広島西区 呉市 大竹市 廿日市市 府中町

◆山口県

岩国市 光市 柳井市 周防大島町 上関町 田布施町 山口市 下松市 周南市 阿武町

◆愛媛県

宇和島市 大洲市 内子町 伊方町 松野町 愛南町

◆高知県

宿毛市 黒潮町

◆熊本県

阿蘇市 産山村 熊本高森町 合志市 和水町

◆大分県

豊後高田市 別府市 津久見市 杵築市 由布市 日出町 豊後大野市 竹田市

◆宮崎県

延岡市 高千穂町