山口県、愛媛県、大分県で震度4の地震 津波の心配なし
17日午後8時50分頃、伊予灘を震源とするマグニチュード5.1の地震が発生し、山口県、愛媛県、大分県で最大震度4を観測しました。この地震による津波の心配はありません。
地震の概要
17日午後8時50分頃、山口県、愛媛県、大分県で最大震度4を観測する地震が発生しました。震源地は伊予灘(北緯33.6度、東経131.9度)で、震源の深さは約80km、地震の規模(マグニチュード)は5.1と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
震度3以上が観測された市町村
【震度4】
◆山口県
平生町 防府市
◆愛媛県
八幡浜市 西予市
◆大分県
国東市 姫島村 大分市 臼杵市 佐伯市
【震度3】
◆島根県
吉賀町
◆広島県
安芸高田市 広島西区 呉市 大竹市 廿日市市 府中町
◆山口県
岩国市 光市 柳井市 周防大島町 上関町 田布施町 山口市 下松市 周南市 阿武町
◆愛媛県
宇和島市 大洲市 内子町 伊方町 松野町 愛南町
◆高知県
宿毛市 黒潮町
◆熊本県
阿蘇市 産山村 熊本高森町 合志市 和水町
◆大分県
豊後高田市 別府市 津久見市 杵築市 由布市 日出町 豊後大野市 竹田市
◆宮崎県
延岡市 高千穂町