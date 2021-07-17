17日午後8時50分頃、伊予灘を震源とするマグニチュード5.1の地震が発生し、山口県、愛媛県、大分県で最大震度4を観測しました。この地震による津波の心配はありません。

地震の概要

17日午後8時50分頃、山口県、愛媛県、大分県で最大震度4を観測する地震が発生しました。震源地は伊予灘(北緯33.6度、東経131.9度)で、震源の深さは約80km、地震の規模(マグニチュード)は5.1と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。

震度3以上が観測された市町村

【震度4】
◆山口県
平生町　防府市
◆愛媛県
八幡浜市　西予市
◆大分県
国東市　姫島村　大分市　臼杵市　佐伯市
【震度3】
◆島根県
吉賀町
◆広島県
安芸高田市　広島西区　呉市　大竹市　廿日市市　府中町
◆山口県
岩国市　光市　柳井市　周防大島町　上関町　田布施町　山口市　下松市　周南市　阿武町
◆愛媛県
宇和島市　大洲市　内子町　伊方町　松野町　愛南町
◆高知県
宿毛市　黒潮町
◆熊本県
阿蘇市　産山村　熊本高森町　合志市　和水町
◆大分県
豊後高田市　別府市　津久見市　杵築市　由布市　日出町　豊後大野市　竹田市
◆宮崎県
延岡市　高千穂町