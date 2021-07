イタリアンのシェフが、どんな食材でもおいしく揚がる「万能からあげ粉」のレシピを伝授。新しい料理のレパートリーを増やしてみませんか?

〈人気シェフのうちレシピ〉

外出自粛のムードのなかで自炊をするも「手持ちのレパートリーが尽きてしまった」なんてかたも多いのでは? そんなときにぴったりのYouTubeチャンネルが「人気シェフのうちレシピ」。

人気店のシェフと食いしん坊な映像のプロたちがタッグを組んだこのチャンネルは、シェフたちがリレー形式でレシピを披露。作り方とコツを丁寧に解説してくれるので、「人気シェフの料理は気になるけど、普段は外食派だったから自炊はまるで……」とご心配のかたでも大丈夫!

チャンネルのなかから今回ご紹介するのは、東京・二子玉川「リストランテ・イ・ルンガ」の堀江シェフの「鶏むね肉のフリット」です。

本日のレシピ「鶏むね肉のフリット」

材料

鶏むね肉・・・・・1枚

ローズマリー・・・1/2枝

セージ・・・・・・2〜3枚

タイム・・・・・・2〜3本

強力粉・・・・・・適量(中力粉、薄力粉でも可)

冷水・・・・・・・適量

塩・・・・・・・・適量

こしょう・・・・・適量

白ワインビネガー・適量(酢でも可)

オリーブオイル・・適量

作り方

1. ローズマリー、セージ、タイムを細かく刻む。

2. ボウルに強力粉、1、塩、こしょう、白ワインビネガー、オリーブオイル、氷(分量外)を入れる。さらに、水を入れてよくかき混ぜる。

3. 鶏むね肉を小さめにカットする。打ち粉をまぶし、2の入ったボウルに入れる。

4. 3を揚げる。泡が小さくなり、パチパチと高音で鳴ったら揚げ上がりのサイン。

5. 鍋から取り出した鶏むね肉に塩、こしょうをふればでき上がり。

揚げ方のポイントは、油が悪くならないように揚げかすを取り除くことと、カリカリとした食感をアップさせるため鶏肉を取り出す直前に空気に触れさせることだそう。

「ハーブの香りと塩味。イタリアのおいしい法則にしっかりとハマっています!」と堀江シェフ。からあげ粉は鶏むね肉だけでなく、白身肉や白身魚、天ぷら種の野菜にも合う万能選手なので、ぜひ色々な食材で試してみてください。

堀江シェフのお店はこちら

Ristorante i-lunga/リストランテ・イ・ルンガ(東京・二子玉川)

堀江純一郎さん

シェフの堀江純一郎さんは、イタリアのトスカーナ、ピエモンテの名店で研鑽を積み、帰国後は西麻布「LA GRADISCA」、奈良「Ristorante i-lunga」を開店。2019年、現在の場所へお店を移転しました。 店内(撮影/松川真介)

ピエモンテの文化を大切にしつつ、堀江さんならではの骨太なイタリアンが人気の理由。 アニョロティ ダル プリン(撮影/松川真介)

牛・豚・うさぎの挽き肉を包んだスペシャリテのパスタ「アニョロティ ダル プリン」は、訪れた際にぜひ食べてほしい一品です。

<店舗情報>

◆リストランテ・イ・ルンガ

住所 : 東京都世田谷区玉川3-13-7 柳小路南角 1F

TEL : 不明の為情報お待ちしております



たくさんのシェフがオリジナルメニューを披露

今回ご紹介のレシピの他にも、さまざまな人気店のシェフのレシピ動画がアップされています。ぜひご覧になってください!

おいしそうなレシピが続々登場!

おうちでかんたん!参鶏湯(サムゲタン)

東京・中目黒の韓国料理店「和韓料理 若狭」の店主・若狭岳狭さんと料理長・吉本宏光さんが、初心者でも作れる参鶏湯のレシピを提案。スーパーで手に入る材料で、本場さながらの味を楽しむことができます!

<店舗情報>

◆和韓料理 若狭

住所 : 東京都目黒区東山2-3-6

TEL : 050-5597-4685



おつまみに最高なタイ料理!ムーデンリォンとは!?

東京・渋谷パルコ内にあるタイ料理店「CHOMPOO」の森枝 幹シェフとGAPシェフが、ムーデンリォン(干し豚の素揚げ)の作り方をご紹介。豚肉に調味料を揉み込み、干すことで旨味が凝縮! 鶏のから揚げとはひと味違った味わいです。

<店舗情報>

◆CHOMPOO

住所 : 東京都渋谷区宇田川町15-1 渋谷パルコ PART1

TEL : 050-5456-4361



写真:人気シェフのうちレシピ

文:食べログマガジン編集部

The post これさえあれば何でもおいしく! シェフが教える、万能からあげ粉 first appeared on 食べログマガジン.