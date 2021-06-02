¥Ñ¥Ñ³è¤Ï¡ÖÇä½Õ¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¶¶ËÜ¥Þ¥Ê¥ß¤¬¥Ð¥Ã¥µ¥ê ¥°¥é¥É¥ë¤Ø¤ÎÊÐ¸«¤Ë¤Ï¡Ö¥¤¥é¥Ã¤È¤¹¤ë¡×¤ÈÅÜ¤ê
¡¡6·î1ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥Ð¥é¤¤¤í¥À¥ó¥Ç¥£¡Ù(TOKYO MX)¤Ç¡¢¡Ö¥Ñ¥Ñ³è¡×¤ÎÏÃÂê¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ï2015Ç¯¤´¤í¤«¤é»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Åö½é¤Ï¼ã¤¤½÷À¤¬¤ª¶â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ¯¾åÃËÀ¤È¿©»ö¤ä¤ªÃã¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤ª¼ò¤ò°ì½ï¤Ë¤¹¤ë³Ú¤·¤à¹Ô°Ù¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡Ö°ìÊâ¿Ê¤ó¤À¥ª¥È¥Ê¤Î´Ø·¸¡×¤òÈ¼¤¦¥Ç¡¼¥È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°ìÄê¾ò·ï¤ò¤â¤È¤Ë¥Ñ¥Ñ³è¤ò¤·¤¿¤¤ÃËÀ¤È½÷À¤Î´Ö¤ò·Ò¤°¡¢¡Ö°¶Àû½÷»Ò¡×¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¶¶ËÜ¥Þ¥Ê¥ß¤Ï¡ÖÎã¤¨¤Ð¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¥Ñ¥Ñ³è¤·¤¿¤¤ÃËÀ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òºÇ¶á¼ª¤Ë¤·¤¿¡£(ËÜÅö¤Ë)Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤È¡¢²¿¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¤Î»Ò¤ËÍè¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¥¤¥é¥Ã¤È¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¡Ö°ìÈÖ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ª¶â¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤½¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¸ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¶¶ËÜ¤ÏÅÜ¤ê¤ò¼¨¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¡Ö¤³¤ì¤ÏÃË¤ÎÂ¦¤¬°¤¤¤ï¡×¡Ö¶¶ËÜ¤â¶ìÏ«¿Í¤À¤«¤éµö¤»¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤¿¡£
¡¡>>ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Î¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤±½¤òÊ¹¤¤¤¿¡×? ÂçÅçÍ³¹áÎ¤¤È¶¶ËÜ¥Þ¥Ê¥ß¤¬·ëº§Áê¼ê¤ò¾¡¼ê¤Ë¿´ÇÛ<<
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤¤¥ï¥ë¥ª¥ä¥¸¡×¥Ö¡¼¥à¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿»¨»ï¡ØLEON¡Ù(¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò)¤ÎÀÐ°æÍÎÊÔ½¸Ä¹¤â¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ÀÐ°æ»á¤Ï¡Ö¥Ñ¥Ñ³è¡×¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¸úÎ¨½Å»ë·¿¤ÎÅµ·¿¡£¤½¤³¤Ë¾ð½ï¤â¤Ê¤¤¤·¡¢°ìÈÖÉÝ¤¤¤Î¤ÏÈÈºá¤Î²¹¾²¤Ë¤Ê¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ç¤¹¤Í¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢MC¤Î¤Õ¤«¤ï¤ê¤ç¤¦¤¬¡Ö¤Î¤Á¤Î¤Á¸å²ù¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡¢¶¶ËÜ¤Ï¡Ö¸å²ù¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»Ò¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÄÌ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¤¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£¤Õ¤«¤ï¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«³è¡¢¤Ê¤ó¤«ÃË»Ò¤Ã¤Æ¥Þ¥¹¥³¥ß¤¬ÉÕ¤±¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸ÀÍÕ¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈËâË¡¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ËâË¡¤¬²ò¤±¤¿»þ¤Ë¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡×¤Èµ¿Ìä¤ò¼¨¤¹¤È¡¢¶¶ËÜ¤Ï¡Ö(¥Ñ¥Ñ³è¤Ï)¤¿¤À¤ÎÇä½Õ¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¡Ö¥Ñ¥Ñ³è¤Ã¤ÆÉáÄÌ¤Ë¥¿¥«¥ê¤À¤Ê¡×¡Ö³Î¤«¤Ë¶âÁ¬´Ø·¸¤Î¤¢¤ëÆùÂÎ´Ø·¸¤ÏÃ±¤ËÇä½Õ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶¶ËÜ¤Ø¤Î¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤¿¡£