Àîºê´õ¡¢É×¡¦¥¢¥ì¥¯¤ÈÂç·ö²Þ¤·¤¿ÍýÍ³¤ò¹ðÇò¡Ö¾®¸ÀÂ¿¤á¤Ê¾®¸È¤ß¤¿¤¤¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀîºê´õ¤¬5Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£É×¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¢¥ì¥¯¤³¤È¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¤ÈÂç·ö²Þ¤·¤¿ºÝ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢Àîºê¤Ï¡Ö¥¢¥ì¥¯¤ÈÂç¥±¥ó¥«Ãæ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢·ö²Þ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºòÆü¡¢»ä¤¬300±ß¤¯¤é¤¤¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤ò²¿¸Ä¤«Çã¤Ã¤¿¤À¤±¤ÇÊ¸¶ç¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¥±¥ó¥«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¼«¿È¤Î¤â¤Î¤Ï»Ã¤¯²¿¤â¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡ÖGW²È¤Ë¤¤¤ë¤«¤é¤ª¤â¤Á¤ãÇã¤Ã¤È¤³¡Á¤Ã¤ÆÄÌÈÎ¤ÇÇã¤Ã¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡¢¡¢¡¢¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤â¡Ö¤ª¤â¤Á¤ã¤ÎÃÖ¤¾ì¤Ê¤¤¡ª¡ª¡×¡ÖÈ¢¼Î¤Æ¤ë¤ÎÂçÊÑ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡¡ÄÌÈÎ¤Ç¼«Ê¬¤¬Íß¤·¤¤¤â¤ÎÇã¤¦¤¯¤é¤¤¡×¤ÈÊ°³´¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¾®¤µ¤¤¤ª¤â¤Á¤ã¤À¤«¤éÃÖ¤¾ì¤â¤¢¤ë¤·È¢¤â»ä¤¬¼Î¤Æ¤ë¤«¤éÊ¸¶ç¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤è¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡Ö¾®¸ÀÂ¿¤á¤Ê¾®¸È¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¢¥ì¥¯¡¡¥à¥«¥à¥«¥à¥«¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ì¥¯¤â4Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¤·¡Ö¤Þ¤¿¤«¤è¡¡¤Î¤ó¤Á¤ã¤ó¡¢¡¢¡¢¡¡Çã¤¤¤¹¤®¡×¤ÈÊò¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡£°ìÊý¤Ç¡¢Àîºê¤Ë¤Ï¡ÖÊÌ¤ËÎÉ¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡¤É¤ì¤âÇÑÈ×¤Ç¥«¥²¥È¥é¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¥ª¥â¥Á¥ãÃ£¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¤Ï¤¤¤Ã¡¡¤½¡¼¤Ç¤¹¤Í¡¡Ê¸¶ç¡¡¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¡¡¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤Î¤ó¤Á¤ã¤ó¥¥ì¤Á¤Þ¤Ã¤¿¡¢¡¢¡¢¡×¤È¾Ç¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£