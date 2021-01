人気キャラクターを模したケーキや誕生日の主役の顔を模したケーキなど、工夫を凝らしたケーキが祝いの場で登場することはあるが、海外ではとある形を模したケーキを作り、逮捕されたケーキ職人がいる。

エジプト・カイロで、女性のケーキ職人が、客からの依頼で男性器や女性器を模したカップケーキを作り逮捕されたと海外ニュースサイト『THE Sun』と『The Independent』が1月20日までに報じた。

報道によると、ケーキ職人は客から写真を渡され、「こういう形のカップケーキを作ってほしい」と依頼されたという。客の性別は不明である。イラストであったのか実物であったのかは分かっていないが、写真には男性器や女性器が写っていた。ケーキ職人は依頼された通り、男性器や女性器を模した一口サイズのカップケーキを複数個作り、客に渡したそうだ。

客は50人ほどが参加するパーティーにケーキを持っていった。参加した一人がケーキの写真を自身のFacebookに投稿し、投稿は拡散された。警察は調査を開始。ケーキ職人は公の品位を侵害した罪で逮捕された。ケーキ職人はのちに5000エジプトポンド(約3万3000円)の保釈金を払い、釈放されている。『The Independent』によると、5000エジプトポンドはエジプトの平均月収に相当する金額という。

なお、『The Independent』によると、ケーキを注文した客やパーティーの参加者らは記事が公開された1月20日時点では逮捕されていないそうだ。

このニュースが世界に広がると、ネット上では「確かに卑猥だけど、ケーキ職人は仕事を全うしただけ。逮捕されるなんてかわいそう」「ちょっとした悪ふざけなのにここまで大ごとになってしまうとはケーキ職人も客も思わなかっただろう」「ケーキ職人はこんなカップケーキを作らされて、屈辱ではなかったのか。断るべきだったとも思う」「カップケーキを注文した客も罪に問われるべき」などの声が挙がっていた。

​>>注文した料理に毛が入っていたと支払い拒否の客、とんでもない自作自演が発覚<<​​​

エジプトでは、とある行動が公の秩序を乱したと取られ、逮捕された人がほかにもいる。

とある女性歌手が、バナナをセクシーに食べるミュージックビデオを公開し、逮捕されたと海外ニュースサイト『Arabiya』が2017年11月に報じた。同記事によると、女性は胸元が見えるようなタンクトップを着て、バナナをセクシーに食べ、バナナに牛乳をかけるミュージックビデオを公開したという。公開後すぐに、ミュージックビデオを見た人たちから「品位に欠ける」などといった苦情が警察に寄せられた。

警察が調査し、女性は卑猥な行為で人々を挑発したとして逮捕された。

エジプトは性に対して保守的な国で、公の場でカップルが肩を抱くなどの親しげな行為をしたり、キスをするなどの行為をすると公然わいせつ罪に問われる可能性もあるという。特に女性の性的な行為には厳しく、露出度の高い服を着ても罰せられる可能性があるそうだ。こういった背景として、エジプトはイスラム教徒が多く、女性は男性より劣位にあり、保護されるべきだというイスラム教の教えがある。

他国では笑い話で済まされるようなことが罪となり、逮捕に至ることもエジプトではあるようだ。記事内の引用について

「ALL RISE Female chef arrested after making cupcakes with penis decorations for Egyptian sports club」(THE Sun)より

https://www.thesun.co.uk/news/13789491/female-chef-arrested-cupcakes-penis-egyptian-sports-club/

「Whipping up a storm: Egyptian ladies indulging in pastries with penis decorations open a Pandora’s box」(The Independent)より

https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/egypt-cakes-penis-controversy-cairo-b1789441.html

「Egypt police arrest singer Shyma over racy video」(Arabiya)より

https://english.alarabiya.net/media/television-and-radio/2017/11/18/Egypt-police-arrest-singer-Shyma-over-racy-video