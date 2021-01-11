Å·ÄÅÌÚÂ¼¡¢¡Ö¿©¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Æ¤ó¤Î¤«¡©¡×¤Ç¥Ò¥í¥ß¤ÎÀìÂ°±¿Å¾¼ê¤Ë
¡¡2009Ç¯¤Ë¡Ö¶ã¤¸¤Þ¤¹¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡Ö¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÇÄù¤á¤ë¡¢»í¶ã¤Î¥ê¥º¥à¤Ë¤Î¤»¤Æ²¼¥Í¥¿¤òÍí¤Þ¤»¤¿¥¨¥í»í¶ã¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤¿¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Å·ÄÅ¤ÎÌÚÂ¼Âî´²¡Ê44ºÍ¡Ë¡£ºÇ¹â·î¼ý¤Ï390Ëü±ß¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å»Å»ö¤Ï·ã¸º¡£·Ý¿Í¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤éÊ£¿ô¤ÎÉû¶È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ºòÇ¯Ëö¤«¤é°Õ³°¤ÊÉû¶È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£Éû¶È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÚÂ¼¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹â¶¶°ìÀ¸¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡©¤±¤Ã¤³¤¦¥¤¥±¥á¥ó¤ÊÅ·ÄÅÌÚÂ¼¤Î²£´é
¡½¡½¿··¿¥³¥í¥Ê¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤Ï¡©
ÌÚÂ¼¡§¤â¤Á¤í¤ó»Å»ö¤Ï¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÎÁÍý¤òºî¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«½Í´ü´ÖÃæ¤ÏËèÆü²È¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢²Ç¤¬3¿©ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤À¤ó¤À¤ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë´¶¤¸¤Æ¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÎÁÍý¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½µ¤Ë1Æü¤Ï¤Ü¤¯¤¬ºî¤ëÆü¤òÀß¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÀ¸Õª¾Æ¤¡¢ËãÇÌÆ¦Éå¡¢¥É¥ê¥¢¤Ê¤É¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤é¤Ï¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤´ÈÓ¿©¤Ù¤¿¤é¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤ÈÁê¼ê¤ËÅÁ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½2016Ç¯¤Þ¤Ç¤Î1Ç¯´Ö¡¢1»þ´Ö1000±ß¤Ç¤ª¤¸¤µ¤Þ¤ò¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç¤¤ë¡Ø¤ª¤Ã¤µ¤ó¥ì¥ó¥¿¥ë¡Ù¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÍâÇ¯¤«¤é¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ë1»þ´Ö5000±ß¤Î¡Ø¥ì¥ó¥¿¥ë¤ª¤Ã¤µ¤ó¡Ù¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
ÌÚÂ¼¡§¡Ø¤ª¤Ã¤µ¤ó¥ì¥ó¥¿¥ë¡Ù¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢¤³¤³¤Î¼çºÅ¼Ô¤µ¤ó¤Ëµö²Ä¤òÆÀ¤Æ¡Ø¥ì¥ó¥¿¥ë¤ª¤Ã¤µ¤ó¡Ù¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£²Á³Ê¤ò¹â¤á¤ÎÀßÄê¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢°ÍÍê¤Ï·î¤Ë2¡¢3·ï¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡°õ¾ÝÅª¤Ê°ÍÍê¤Ï¡¢¤Ü¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¤¤¤¦µÜ¸ÅÅç¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤ä³¤¤Ç±Ë¤¤¤À¤ê¤·¤ÆÍ·¤ó¤À¤³¤È¡£Èô¹Ôµ¡Âå¤â¥Û¥Æ¥ëÂå¤âÁê¼ê»ý¤Á¤Ç¤¹¡£µ¢¤ë¤È¤¤Ëµã¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤Ü¤¯¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤·³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£´ðËÜ¤Ï1»þ´Ö5000±ß¤Ç¤¹¤¬¡¢1Çñ¤·¤¿¤Î¤Ç³ä°ú¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÐ»³Æ±¹Ô»þ¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ï1»þ´Ö3000±ß¤È¾¯¤·Äã¤á¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÐ»³¤ÏÃ±½ã¤Ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤È¡¢¸µ¡¹¤Ü¤¯¤¬ÅÐ»³¹¥¤¤À¤«¤é¡£¤È¤Ï¤¤¤¨»³¤Ï´í¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Æ±¹Ô¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¹âÈø»³¤Ê¤É¤Î¥Ï¥¤¥¥ó¥°ÊÂ¤ß¤Î»³¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥ì¥ó¥¿¥ë¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢1000±ß»þÂå¤È5000±ß¤Ç¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡©
ÌÚÂ¼¡§1000±ß¤Î¤Û¤¦¤¬ÊÑ¤Ê°ÍÍê¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤Æ¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥«¥é¥ª¥±¤Ç3»þ´ÖB¡Çz¤Î²Î¤ò²Î¤¤Â³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦50Âå½÷À¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤È¤«¡£¤¢¤Î»þ¤Ï¹¢¤¬ÀéÀÚ¤ì¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¾Ð¤Ã¤Æ¤«¤é½Ð¼Ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°ÍÍê¤Ç¡¢Ä«6»þ30Ê¬¤Ë¹â°æ¸Í¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ1»þ´Ö¤·¤ã¤Ù¤ê¤¿¤ª¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç1000±ß°®¤ê¤·¤á¤Æµ¢Âð¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÊÑ¤Ê¤³¤È¤·¤Æ¤ë¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¹â³Û¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡Ö¾å»Ê¤Î¤ª½Ë¤¤¤Ç¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¡×¤Ê¤É¤Î¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½2017Ç¯¤ËÌò¼ÔÍÑ¤ÎÀëºà¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£ÇÐÍ¥¶È¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡©
ÌÚÂ¼¡§²ñ¼Ò¤ËÍê¤ó¤Ç¤â»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ë°ÍÍê¤·¤ÆÀëºà¼Ì¿¿¤òºî¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤ÇÇÐÍ¥ÈÉ¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤«¤é¤ÏÇ¯¤Ë2¡¢3²ó¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤â¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤À¤È¡¢3²ó¤Û¤É¥Ð¡¼¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼Åª¤ÊÌò¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ü¤¯¤ÎÃæ¤Ë¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Ç¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¼«¤éÇÐÍ¥ÈÉ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿»Å»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£µÈËÜ¤Ã¤Æ¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¶¥Áè¤¬·ã¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ä¤ëµ¤¤ò¸«¤»¤Æ¾¡¤ÁÈ´¤¯ÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Ê¤¤¤ÈËä¤â¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤Ìò¤Ï¡¢ÀÎ¤«¤é¡Ø¿å¸Í²«Ìç¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Î¤¦¤Ã¤«¤êÈ¬Ê¼±Ò¤Ç¤¹¡£¤Ü¤¯¤é¤ÎÀ¤Âå¤Ê¤é¤ß¤ó¤ÊÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢¤ª¤Ã¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤¤¤Ç²«Ìç¤µ¤Þ¤Ë¼¸¤é¤ì¤ë¤±¤É°¦¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤¤¤Þ¤Î¡Ø¿å¸Í²«Ìç¡Ù¤Ï¤¦¤Ã¤«¤êÈ¬Ê¼±Ò¤¬¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Ì´¤ò¼º¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ä¡£Éü³è¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤Ü¤¯¤ò»ØÌ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½2016Ç¯¤Ë¥í¥±¥Ð¥¹¤Î±¿Å¾¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¥à¡¼¥Ç¥£¾¡»³¤µ¤ó¤Î±Æ¶Á¡©
ÌÚÂ¼¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥à¡¼¥Ç¥£¤¬¥í¥±¥Ð¥¹¤ÎÃæ·¿ÌÈµö¤ò¼è¤Ã¤¿»þ¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¬¤Ã¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Á¢¤Þ¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤¹¤°¤Ë¥à¡¼¥Ç¥£¤ËÅÅÏÃ¤·¤Æ¡Ö¤Ü¤¯¤âÌÈµö¤ò¼è¤í¤¦¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö¤¤¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥í¥±¥Ð¥¹¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤Ï¤Ü¤¯¤¬¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ç»È¤¦¤Î¤ä¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Î»²ò¤·¤Æ¤Ü¤¯¤¬¼è¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂç·¿Æó¼ï¤È¤¤¤¦¡¢Âç·¿¥Ð¥¹¤Ë¿Í¤ò¾è¤»¤Æ¾¦Çä¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤â¤Î¡£¥à¡¼¥Ç¥£¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ·¿ÌÈµö¤Î¤Ï¤ë¤«¾å¤ò¹Ô¤¯»ñ³Ê¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥à¡¼¥Ç¥£¤Îµ¡·ù¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¿ô¤«·î´Ö¡¢ÌÜ¤ò¸«¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¤Ç¤âÈà¤Ï¤¤¤¤¤ä¤Ä¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢º£¤Ç¤ÏÃçÎÉ¤·¡Ä¡Ä¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡¡
¡½¡½¥í¥±¥Ð¥¹¤Î±¿Å¾¼ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¡©
ÌÚÂ¼¡§¥í¥±¥Ð¥¹¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤í¤ó¤Ê·ÝÇ½¿Í¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð´äºê¹¨Èþ¤µ¤ó¤¬¾è¤ê¹ç¤ï¤»¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤¬¡Ö¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÊý¤Ç¤¹¡×¤È¤Ü¤¯¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Àã¤ÎÆü¤Î¥í¥±¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¶ìÏ«¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤«¤¿¤Á¤ÇÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢LINE¤ò¸ò´¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆü¤Ë´äºê¤µ¤ó¤«¤é¡ÖÀ°¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ã¤ÆLINE¤¬¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Çµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ü¤¯¤Ï¤Í¤Å¤Ã¤Á¤µ¤ó¤Ë´Ö°ã¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ä¡Ä¡£ÉÑÈË¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¶á¤¤¤Î¤Ç¡¢»þ¡¹¤Í¤Å¤Ã¤Á¤µ¤ó¤È´Ö°ã¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
¡¡¡½¡½¥í¥±¥Ð¥¹¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ç¡¢¤Þ¤¿Éû¶È¤¬Áý¤¨¤¿¤È¤«¡£
ÌÚÂ¼¡§¤Ï¤¤¡¢¥Ò¥í¥ß¤µ¤ó¤ÎÀìÂ°¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯12·îÆ¬¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤´ÈÓ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¥Ò¥í¥ß¤µ¤ó¡¢ÌÚÍü·ûÉð¤µ¤ó¡¢TKOÌÚ²¼Î´¹Ô¤µ¤ó¤Ê¤É¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¡£¥Ò¥í¥ß¤µ¤ó¤È¤Ï°ìÅÙ¤À¤±ÌÌ¼±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤Á¤ó¤È¤ªÏÃ¤·¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¤ª¾Ð¤¤ÂçÊÑ¤À¤í¡¢¿©¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Æ¤ó¤Î¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀµÄ¾¿©¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡¢²ÈÂ²¤Ï²Ç¤È»Ò¶¡¤¬2¿Í¤¤¤Þ¤¹¡¢¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤ª¤Þ¤¨¡¢¤½¤ì¤¸¤ã¥À¥á¤À¤í¡£¥í¥±¥Ð¥¹¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤À¤Ã¤Æ¤Ê¡£¤¸¤ã¤¢¥ª¥ìÀìÂ°¤Î±¿Å¾¼ê¤ä¤ë¤«¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤ä¤¤¤ä¤È¡£¾éÃÌ¤À¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡30Ê¬¤¯¤é¤¤¤·¤Æ¤«¤é¥Ò¥í¥ß¤µ¤ó¤Ë¡¢¡Ö¤µ¤Ã¤¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤ò¿¿¤Ë¼õ¤±¤Ê¤¤¤ä¤Ä¤¬·ë¹½¤¤¤ë¤ó¤À¤è¤Ê¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢ËÜµ¤¤ÇÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£¼þ¤ê¤â¡Ö¤ä¤ì¤èÌÚÂ¼¤¯¤ó¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯¤½¤Î·î¤«¤é¥Ò¥í¥ß¤µ¤ó¤Î±¿Å¾¼ê¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ò¥í¥ß¤µ¤ó¤È¤Ï¤¢¤Þ¤êÌÌ¼±¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ï¥Ó¥¯¥Ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ã¤´¤¯Í¥¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£²¿¤¬¤É¤¦Í¥¤·¤¤¤Î¤«¤ÏÈëÌ©¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤ª¾Ð¤¤¤Î»Å»ö¤ò¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¤Ç¤â¤¤¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½µ3²ó¤¯¤é¤¤±¿Å¾¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¿ÍÀ¸¤Ï¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¤Ê¤Ë¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½¼ýÆþ¤¬°ÂÄê¤·¤Ë¤¯¤¤¶áÇ¯¡¢Éû¶È¤ò²ò¶Ø¤¹¤ë´ë¶È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤äÉû¶È¤ÎÁö¤ê¤È¤â¤¤¤¨¤ëÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢Éû¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡©
ÌÚÂ¼¡§ ¤ä¤Ã¤È»þÂå¤¬¤Ü¤¯¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¾éÃÌ¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤É¤³¤Þ¤Ç¤¬Éû¶È¤«¤È¤¤¤¦Àþ°ú¤¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Àþ°ú¤¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤«¤é¤Í¡£¼ê¹¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢É¬»à¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿·ë²Ì¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤«¤éÉû¶È¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤¿¤Ø¤Î¤Ü¤¯¤Ê¤ê¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤òÍí¤Þ¤»¤ë¤ÈÄ¹Â³¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤Ü¤¯¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥í¥±¥Ð¥¹¤Ï±¿Å¾¤¬¹¥¤¤À¤«¤é³Ú¤·¤¤¡£¡Ø¥ì¥ó¥¿¥ë¤ª¤Ã¤µ¤ó¡Ù¤â¿Í¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Î¤¬¹¥¤¤À¤«¤é³Ú¤·¤¤¡£YouTube¤Ï¡Ö¥¦¥±¤ë¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ï¿¤Ó¤º¡¢³«¤Ä¾¤Ã¤Æ¹¥¤¤Ê¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òºî¤Ã¤¿¤é¿¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥¢¥Ý¤Î¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ÇÂ³¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»È¤¤¸Å¤µ¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤¬¡¢¹¥¤¤³¤½Êª¤Î¾å¼ê¤Ê¤ì¡¢¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÚÌÚÂ¼Âî´²¡Ê¤¤à¤é¡¦¤¿¤¯¤Ò¤í¡Ë¡Û
1976Ç¯ 5·î 22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£1999Ç¯¤Ë¸þÀ¶ÂÀÏ¯¤È¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Å·ÄÅ¤ò·ëÀ®¡£2008Ç¯¤Ë»í¶ã¤È²¼¥Í¥¿¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡Ø¥¨¥í»í¶ã¡Ù¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢Ãø½ñ¤Ï10ËüÉôÄ¶¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤ë¡£¸½ºß¤Ï¥³¥ó¥Ó¡¢¥Ô¥ó³èÆ°¤Î¤Û¤«¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØÅ·ÄÅÌÚÂ¼¤Î¤Æ¤ó¤¤à¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤ä¡¢¥í¥±¥Ð¥¹¤Î±¿Å¾¼ê¡¢¡Ø¥ì¥ó¥¿¥ë¤ª¤Ã¤µ¤ó¡Ù¤Ê¤É¤ÎÉû¶È¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»£±Æ¡¦¼èºà¡¦Ê¸¡¿¾®»³ÆâÎï¹á