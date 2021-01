3時間超の映像・音声特典付き『スター・トレック：ピカード』3月3日（水）ブルーレイ＆DVD発売

『新スター・トレック』の名艦長ジャン=リュック・ピカードが劇場版シリーズ以来、約20年の時を経て復活! 初めて主人公の名を冠した『スター・トレック:ピカード』のブルーレイ&DVDが3月3日(水)にリリースされる。

『スター・トレック:ピカード』は、TV映画『新スター・トレック』シリーズの最終章『ネメシス/S.T.X』の20年後が舞台となり、演じる俳優と同様に歳を重ねたキャラクターたちのその後を追うシリーズ。

主演のパトリック・スチュワートのみならず、副長ライカーを演じたジョナサン・フレイクスなど、かつてのメンバーも次々とゲスト出演! その他には、社会派ドラマ『ニュースルーム』などに出演しているアリソン・ピル、ベネズエラ出身のサンティアゴ・カブレラ(『マスケティアーズ』)、ミシェル・ハード(『Marvel ジェシカ・ジョーンズ』)、英出身のハリー・トレッダウェイ(『ミスター・メルセデス』)らがレギュラーとして登場する。

そして、何よりうれしいのは日本語吹替版もかつてのシリーズの声優陣が再結集していることだろう。ピカード役の麦人、データ役の大塚芳忠、ライカー役の大塚明夫、セブン・オブ・ナイン役の沢海陽子など、声優陣もかつてのメンバーが再び集まり、オリジナルの世界観を損なうことなくドラマを展開させていく。

今回リリースとなるブルーレイ・DVD(セル商品)には、ともに3時間超の映像&音声特典が収録されている。第1話を製作陣が画面に登場して語るビデオコメンタリーや短編ストーリーのショート・トレックス、各話毎のメイキングなど充実した丁寧な内容だ。

■『スター・トレック:ピカード』ブルーレイ&DVD

3月3日(水)リリース

BD-BOX: 12,300円 (税抜)、DVD-BOX:9,300円 (税抜)

レンタルDVD Vol.1〜5:同日レンタル開始

公式サイト:https://paramount.jp/startrek-picard

予告編:https://youtu.be/pzKB_ci1KoM

発売・販売元:NBCユニバーサル・エンターテイメント

『スター・トレック:ピカード』作品情報

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『スター・トレック:ピカード』TM & (c) 2021 CBS Studios Inc. STAR TREK and related marks and logos are trademarks of CBS Studios Inc.

CBS and related logos are trademarks of CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.