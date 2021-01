アメリカのレストランで働く男性が、海外掲示板サイト『Reddit』に客が置いていったレシートの写真を投稿した。そこには「笑顔を学びなさい」という文字と、安すぎるチップの金額が書かれていた。男性は感染予防対策でマスクをしていたと説明している。「モチベーションが下がるし、人間不信になりそうだ」と落ち込む男性に、ネット上には励ましの声や似た経験をしたというコメントが相次いでいる。『7NEWS.com.au』などが伝えた。

アメリカでサービス業に就いているという男性が今月4日、海外掲示板サイト『Reddit』に客から受け取ったレシートの写真を「毎日マスクをして働いている店員です。今夜誰かがこんなメッセージを残していきました」と説明し投稿した。

レシートの一番下には「笑顔を学びなさい(learn to smile)」と店員に向けたアドバイスが書かれていた。またこのレシートにはチップの金額も記載されていた。通常アメリカのレストランで食事をした場合、チップの相場は15〜20%と言われる。この客は合計75.44ドル(約7,700円)の食事をしたので、最低でも11.3ドル(約1,100円)のチップを支払うのが妥当だ。しかしレシートには6.56ドル(約670円)と相場の半分ほどの額が記されていたのだ。

男性が感染予防対策のためにマスクをしていることで、表情が読み取りにくいのは仕方がないとも思えるこの投稿には「これはイライラする」「チップが10%もないとか信じられない」「こういったひどいことをする人たちって、一生変わらないんだろうね。次の日に何か良いことがあると祈っている」など客への怒りの声や、投稿者へ同情の声が寄せられた。

また複数の人から似たような体験をしたというコメントも届いている。医療診断研究室で働いている人は「先輩がいつも『笑顔でいなさい』と言ってくるんだ。だからその先輩と接するときはいつも目を細めるようにしているよ。そうすれば笑顔に見えるみたいだから」と、マスクをしたうえで笑顔を見せる対策についてコメントしていた。

投稿者の男性はコメント欄で「実は職場で数か月前に、新型コロナウイルスに感染したんだ。体がめちゃくちゃになったような感じだったよ。それで今でも頻繁にこんな人の接客をしているんだ。本当にモチベーションが下がるし、人間不信になりそうだよ」と嘆いている。

ちなみにマスクによる弊害は、唇の動きから言葉を読み取る聴覚障がいを持つ人々にも起こっている。米ワシントン州では聴覚障がいを持つスーパーの店員のために、保護ガラスにメッセージを書くなど客へ理解を促す対策が取られている。画像は『thequietthingsthat 2021年1月4日付Reddit「I’m a server and I wear a mask at work every day. Someone left this note on a receipt tonight」』のスクリーンショット

(TechinsightJapan編集部 iruy)