Âô¿¬¥¨¥ê¥« àÌëÍ§áÌµ»ë¤·¤Æ¸ì³ØÊÙ¶¯Ãæ¡ª Ãæ¹ñ¤Ç¤ÎÉüµ¢¤ò»ëÌî
¡¡°ìºòÇ¯¤ËËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡¢µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿Âô¿¬¥¨¥ê¥«¡Ê£³£´¡Ë¤ÏºòÇ¯£²·î¡¢Æ±ºá¤ÇÄ¨Ìò£±Ç¯£¶·î¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½£³Ç¯¤ÎÍºáÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£¸øÈ½¤Ç¤Ï°úÂà¤Þ¤Ç¸ý¤Ë¤·¡¢É½ÉñÂæ¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡£
¡Ö¼Õ¤Ã¤Æµö¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÈÈ¤·¤¿ºá¤Î½Å¤µ¤ò¼«³Ð¤·È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Á´ÎÏ¤Ç¹¹À¸¤Ë¸þ¤±¤ÆÅØÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤Î¤Ç¤¤ëÍ£°ì¤Î½þ¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡£È½·è¸å¤ËÄ¾É®¤ÎÊ¸½ñ¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢²ÈÂ²¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¹¹À¸¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÖÂáÊá¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÌë¤Î³¹¤Ç¤è¤¯ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤âÁ´¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£´ðËÜÅª¤Ë²È¤ÇÊì¿Æ¤ä·»Äï¤È²á¤´¤·¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤òÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤ï¤æ¤ëàÌëÍ§á¤È¤Ï±ï¤òÀÚ¤Ã¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡Ìë¤Î³¹¤Ç°ì½ï¤Ë»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿àÌëÍ§á¤Î°ì¿Í¤Ç»ö·ï¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿£Á¤µ¤ó¤¬ºòÇ¯£±£±·î¤ËÆÍÁ³£Ó£Î£Ó¤òºÆ³«¤·¡¢à¹õËëá¤ÎÂ¸ºß¤ò»ØÅ¦¡Ê¤¹¤Ç¤Ëºï½ü¡Ë¡£¤Û¤«¤ÎÌëÍ§¤â£Ó£Î£Ó¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ë¤Ê¤ÉÁêÊÑ¤ï¤é¤º¼þÊÕ¤ÏÁû¤¬¤·¤¤¤¬¡¢Âô¿¬¤Ï¥¥Ã¥Ñ¥ê¤È´Ø·¸¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡¡¹¹À¸¤ä¼£ÎÅ¤È¤È¤â¤ËÂô¿¬¤¬¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤â¤Î¡½¡½¤½¤ì¤Ï¸ì³Ø¤ÎÊÙ¶¯¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤º¤Ã¤È²È¤Ë¤¤¤Æ»þ´Ö¤À¤±¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢°ìÇ°È¯µ¯¤·¤Æ¸ì³Ø¤òÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÏÏÃ¤»¤¿±Ñ¸ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ãæ¹ñ¸ì¤Ë¤â¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¸ì³ØÊÙ¶¯¤ÎÀè¤Ë¤Ï¡¢³¤³°¤Ç¤Î½÷Í¥Éüµ¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤â±éµ»ÎÏ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂô¿¬¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»ö·ï¤Î±Æ¶Á¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ½Ð±é¤Ï¸·¤·¤¯¡¢Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â³èÌö¤Î¾ì¤Ï±Ç²è¤äÉñÂæ¤Ë¸Â¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸½¼Â¤À¡£¤½¤ì¤Ê¤é¤Ð¾ãÊÉ¤Î¤Ê¤¤³¤³°¿Ê½Ð¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤è¤¦¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ãæ¹ñ¤È¤¤¤¦¤Î¤âÂç¤¤Ê»Ô¾ì¡£Âô¿¬¤Ï²áµîºî¤Î±Æ¶Á¤ÇÃæ¹ñ¤Ç¤Î¿Íµ¤¤â¹â¤¯¡¢¡ØÂô¿¬²ñ¡Ù¤È¤¤¤¦¥¦¥½¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¾Á°¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Þ¤ÇÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯¤Ë¤âÉüµ¢¤È¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÂô¿¬¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¤ÏÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯³¤³°¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¡×¡ÊÁ°Æ±¡Ë
¡¡¥Þ¥¸¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥ê¥«ÍÍ¤Ï¤½¤¦±ó¤¯¤Ê¤¤Æü¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£