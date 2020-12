無脊椎動物の中では飛びぬけて高い知能を持っていると考えられているタコ。そんなタコが特に理由もなく暴力的行為に及ぶことが明らかになりました。詳細は以下から。

Octopuses punch fishes. YES. OCTOPUSES. PUNCH. FISHES!!

Our new paper is out on @ESAEcology, showing that octos express this behavior during collaborative hunting with other fishes. This was probably the most fun I had writing a paper. Ever! (small )https://t.co/Vwg9BoaSUo pic.twitter.com/PIYuVXpM9t

