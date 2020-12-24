『Mステ ウルトラSUPER LIVE』タイムテーブル発表
テレビ朝日系で25日に6時間以上にわたって生放送される『ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2020』（後5：00〜11：10）のタイムテーブルが発表された。
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今年のテーマは“クリスマス”。Mステでしか聴くことのできないスペシャルメドレーや、2020年を彩ったアーティストたちの豪華パフォーマンスで、クリスマス当日の夜を鮮やかに彩る。
さらに、関ジャニ∞がレギュラー出演する同局系『関ジャム 完全燃SHOW』（毎週日曜 後11：00）の人気企画『ジャニーズ伝統トンチキ名曲』がMステに登場。“ジャニーさんイズム”が凝縮され、ヒャダインが「確信犯のトンチキ」と評絶賛した数々の楽曲の中から、NEWSが「チュムチュム」、Sexy Zoneが「バィバィDuバィ〜See you again〜」、関ジャニ∞が「∞SAKAおばちゃんROCK」をメドレーで披露し、その3組にジャニーズJr.のHiHi Jets＆美 少年も加わって、少年隊の「デカメロン伝説」を迫力のパフォーマンスで魅せる。
■『ミュージックステーション ウルトラ SUPER LIVE 2020』タイムテーブル
※時間帯内は五十音順
・午後5時頃〜
［Alexandros］
E-girls
AKB48
A.B.C-Z
櫻坂46
ジャニーズWEST
Jr. EXILE
SixTONES
SEKAI NO OWARI
Sexy Zone
DA PUMP
東京スカパラダイスオーケストラ feat.川上洋平
日向坂46
BABYMETAL
・午後6時頃〜
aiko
いきものがかり
コブクロ
THE RAMPAGE
三代目 J SOUL BROTHERS
GENERATIONS
Perfume
マカロニえんぴつ
三浦大知
milet
「関ジャム」発『ジャニーズ トンチキ名曲メドレー』
・夜7時頃〜
AI
小沢健二
KAT-TUN
関ジャニ∞
Kis-My-Ft2
CHEMISTRY
Superfly
高嶋ちさ子・Toshl・石丸幹二
NEWS
乃木坂46
HIKAKIN ＆ SEIKIN
Foorin
Hey! Say! JUMP
BoA
・夜8時頃〜
Uru
瑛人
KinKi Kids
King ＆ Prince
King Gnu
ゴールデンボンバー
DISH//
NiziU
ビリー・アイリッシュ
V6
LiSA
Little Glee Monster
・夜9時頃〜
あいみょん
久保田利伸
JUJU
東京事変
Toshl
広瀬香美
福山雅治
星野源
宮本浩次
森七菜・夜10時頃〜
嵐
EXILE
Mr.Children
MISIA
LiSA