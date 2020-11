by Whelskoアメリカの半導体メーカー・ NVIDIA が手がけるクラウドゲームサービス「GeForce NOW」が、 iPhone などのiOS製品に搭載されているブラウザのSafariに対応すると報じられました。これに伴い、iPhoneでプレイできない状況が続いていた人気バトルロワイヤルゲームの「 フォートナイト 」が、GeForce NOWを通じて再びプレイできるようになるとの見方が広がっています。Fortnite to return to Apple devices via Nvidia cloud gaming service: BBC | Reutershttps://www.reuters.com/article/us-apple-epic-games-nvidia-idUSKBN27L2NFFortnite may be playable on iOS again through Nvidia’s GeForce Now - The Vergehttps://www.theverge.com/2020/11/5/21551152/fortnite-nvidia-geforce-now-game-streaming-to-iphone-ipadフォートナイトは、累計登録プレイヤー数が3億5000万人を突破するほどの人気を誇るバトルロワイヤルゲームで、「最も影響力を持つゲーム」とも評されています。しかし、2020年8月にフォートナイトの開発元・Epic GamesがAppleを提訴したことに伴う両社の衝突が原因で、フォートナイトがApp Storeから削除されてしまいました。これにより、iPhoneやiPadなどの端末では、フォートナイトの新規インストールや最新シリーズへのアップデートが不可能な状況が続いています。iPhoneでは「フォートナイト」の最新シリーズはプレイできないと公式が発表 - GIGAZINEそんな中、イギリスの公共放送局BBCは2020年11月6日に、「NVIDIAがSafari版GeForce NOWを開発しました」と報じました。GeForce NOWはこれまで、Windows・Mac・Chromebook・AndroidでGeForce NOWを展開してきましたが、iOSに搭載されているSafariに対応することにより、今後はiPhoneでもGeForce NOWを利用できることになります。また、これに伴って既にPC・Mac・AndroidなどのGeForce NOWで提供されているフォートナイトも、iPhoneからプレイできるようになる見通しです。BBCの報道によると、Safari版GeForce NOWの登場時期は「冬休み前」とのこと。また、ロイター通信は「NVIDIAは、11月下旬にもAppleのiOSに対応したGeForce NOWサービスのアップデートを発表すると見られています」と報じました。NVIDIAの広報担当者はBBCに対し、「当社は、サービスに参入する新規クライアントや、未発表または未公開のプラットフォームでのゲームの提供についてはコメントしていません」と述べて、正式なコメントを拒否しました。また、Epic Gamesもコメントを拒否しているとのことです。IT系ニュースサイトThe VergeはSafari版GeForce NOWについて、「確かにiPhoneでもフォートナイトがプレイできるようになるかもしれませんが、それが可能なのはiPhoneにNVIDIAのストリーミングサービスを導入するという複雑な条件をクリアできる人だけです。この場合、フォートナイトはNVIDIAから配信されるので、グラフィックは向上すると思われます。しかし、ブラウザ経由のフォートナイトがアプリのように動作する保証はなく、レイテンシなどの問題に直面する可能性があります」と指摘しました。