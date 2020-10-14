ÆÏ¤±¤Ê¤¤ Uber Eats 35%¥ª¥Õ¡¡Å¹ÊÞ¤ËÊÂ¤Ð¤º»öÁ°ÃíÊ¸
¥Õ¡¼¥É¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖUber Eats¡×¤Ï¡¢»ý¤Áµ¢¤êÃíÊ¸¶â³Û¤ò35%°ú¤¤Ë¤¹¤ë¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢Uber Eats ¥¢¥×¥ê¤Î¡Ö¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¡×µ¡Ç½¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢700±ß°Ê¾å¤Î¾¦ÉÊ¤òÃíÊ¸¤¹¤ë¤È¡¢¹ç·×¶â³Û¤Î35%¤ò³ä¤ê°ú¤¯¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
¼ê¿ôÎÁ¤ÏÌµÎÁ¤Ç¡¢´ü´Ö¤Ï10·î13Æü¤«¤é11·î2Æü¤Þ¤Ç¡£ºÇÂç³ä°ú¾å¸Â¤Ï1000±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¡×µ¡Ç½¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë Uber Eats ¥¢¥×¥ê¤ÇÃíÊ¸¤·¤¿ÎÁÍý¤òÅ¹ÊÞ¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤òÃÏ¿Þ¤Ç³ÎÇ§¤·¡¢Ê£¿ôÅ¹ÊÞ¤Î¾¦ÉÊ¤òÆ±»þ¤ËÃíÊ¸¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
source¡§Uber Eats
³°Éô¥µ¥¤¥È
¡ÖUber Eats¡Ê¥¦¡¼¥Ð¡¼¥¤¡¼¥Ä¡Ë¡×¤ò¤â¤Ã¤È¾Ü¤·¤¯