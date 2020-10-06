µð¿Í¡¡ÆÉÇä¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÈá´ê¡Ö¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à·úÀß¡×ºÆÇ³¡ª¡¡ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÅìµþ£Ä»È¤¨¤º¡Ä
¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à¤¬£Î£Ç¤Ê¤é¡Ä¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¤òÆÈÁö¤¹¤ëµð¿Í¤ÏÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¾ì¹ç¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤ò¥Û¡¼¥à¤Î³«ºÅ»î¹ç¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬£µÆü¤ËÀµ¼°·èÄê¤·¤¿¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷³ÈÂç¤Î±Æ¶Á¤ÇÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Î³«ºÅ»þ´ü¤¬¥º¥ì¹þ¤ß¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤ËàÀèÌóá¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¼Ò²ñ¿Í¤ÎÅÔ»ÔÂÐ¹³¤ÎÆüÄø¤È½ÅÊ£¤·¤¿¤Î¤¬ÍýÍ³¤À¤¬¡¢À²¤ì¤ÎÉñÂæ¤ËËÜµòÃÏ¤ò»ÈÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤Ë´Ù¤ê¡Ö¼«Á°µå¾ìÂÔË¾ÏÀ¡×¤¬ºÆÇ³¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿··¿¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç°ÛÎã¤º¤¯¤á¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£ÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡Ê£Î£Ð£Â¡Ë¤Ï£µÆü¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤¬ËÜµòÃÏ¤ò»ÈÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÎÂåÂØµå¾ì¤ò¶¨µÄ¤·¡¢µð¿Í¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎËÜµòÃÏ¡¦µþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤ÇÄº¾å·èÀï¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à¤ò»ÈÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¤ÏÆüÄø¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡£º£µ¨³«Ëë¤¬Ìó£³¤«·îÃÙ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤âÅö½éÍ½Äê¤µ¤ì¤¿£±£±·î£·Æü¤«¤éÆ±£²£±Æü¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢Æ±£²£²Æü¤«¤é³«Ëë¤¹¤ëÅÔ»ÔÂÐ¹³¤È½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿··¿¥³¥í¥Ê²Ò¤ÎÀè¤¬¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¤ÎÆüÄø½ÅÊ£¡£¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤»ö¾ð¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢µð¿Í¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤ËÇ¯´Ö£²£°²¯±ß°Ê¾å¤È¸À¤ï¤ì¤ë»ÈÍÑÎÁ¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢º£Ç¯¤Ç³«¾ì£³£²Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿Æ±µå¾ì¤Ï£²£°£²£³Ç¯¤Î³«Ëë¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Ìó£±£°£°²¯±ß¤ò¤«¤±¤ÆÃÊ³¬Åª¤ËÂç²þ½¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢¿Æ²ñ¼Ò¤ÎÆÉÇä¿·Ê¹¼Ò¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯µåÃÄÂ¦¤âÈñÍÑ¤ò¶¡½Ð¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤â¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂçÉñÂæ¤Ç¤Ï¡¢¾¡¼êÃÎ¤Ã¤¿¤ëËÜµòÃÏ¤ò»È¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ï»õ¤¬¤æ¤µ¤¬»Ä¤ë¤Î¤âÅöÁ³¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤³¤ÇºÆÇ³¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¤Î¤¬ÆÉÇä¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÈá´ê¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡Ö¼«Á°µå¾ì¡×¤Î·úÀß¤À¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÏÃÛÃÏ»Ô¾ì¤ÎË½§°ÜÅ¾¤Ë¤è¤ëÀ×ÃÏ¤¬ÍÎÏ¸õÊä¤ËÉâ¾å¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÅÔÃÎ»ö¤¬¡Ö¿©¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡×¤Î¹½ÁÛ¤ò·Ç¤²¤¿¤³¤È¤ÇàÃÛÃÏÀ×ÃÏ¥×¥é¥óá¤Ï»ö¼Â¾å¤ÎÇò»æ¤ËÌá¤Ã¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÎÂçµ¬ÌÏ²þ½¤¤ËÁ´ÌÌÅª¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¼«Á°µå¾ì¡×¤ÎÌ´¤â´°Á´¤Ë¾ÃÌÇ¤·¤¿¤«¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡Ä¡£
¡Ö°ìÉô¤ÎÆÉÇä¾åÁØÉô¤Ï¡¢¤Þ¤À¼«Á°µå¾ì¤Î·úÀß¤òÄü¤á¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¥È¥ó¥È¥óÇï»Ò¤Ë»ö¤¬±¿¤Ö¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤ÎÄ¹Ç¯¤ÎÈá´ê¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¤Ï¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡×¡Êµå³¦´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ÂÔË¾ÏÀ¤ÏÄÀÀÅ²½¤·¤¿¤Ë¤¹¤®¤º¡¢¼Â¤Ï¿åÌÌ²¼¤Ç¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ËÜµòÃÏ°Ê³°¤ÇÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¶áÅ´¤È¹Åç¤¬ÆüËÜ°ì¤òÁè¤Ã¤¿£±£¹£¸£°Ç¯¤ËÆüÀ¸µå¾ì¤Î¼ýÍÆÇ½ÎÏÉÔÂ¤ÈÆ£°æ»ûµå¾ì¤Î¥Ê¥¤¥¿¡¼ÀßÈ÷¤ÎÉÔÈ÷¤«¤é¶áÅ´¤Î¼çºÅ»î¹ç¡ÊÂè£³Àï¤«¤éÂè£µÀï¡Ë¤òÂçºåµå¾ì¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢£´£°Ç¯¤Ö¤ê¡£¤È¤Ê¤ì¤Ð¡Ö³°ÅªÍ×°ø¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤¼«Á°µå¾ì¤ò¡Ä¡×¤ÈºÆ¤ÓÉ÷¸þ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡£µÆü½ªÎ»»þ¤Ç¡¢µð¿Í¤ÏÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯£±£·¡£¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤¤º£µ¨¤Î¥»¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ÈÆ±»þ¤ËÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤â·è¤Þ¤ë¡£°ÛÎã¤Îµþ¥»¥é¥É¡¼¥à³«ºÅ¤¬¡Ö¼«Á°µå¾ì¡×¤Ø¤ÎÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤È¤Ê¤ë¤«¡½¡½¡£