¥í¥Ã¥Æ¡¦ß·Â¼àÁÉÀ¸á¤Î¥«¥®¤ÏµÈ°æÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤ÈÈþÇÏÀèÇÚ
¡¡µð¿Í¤«¤é¥í¥Ã¥Æ¤Ë¥È¥ì¡¼¥É°ÜÀÒ¤·¤¿ß·Â¼Âó°ìÅê¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤¬£¸Æü¤Î¥Ê¥¤¥¿¡¼¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡Ê£Ú£Ï£Ú£Ï¥Þ¥ê¥ó¡Ë¤ËÅÐÈÄ¡££¶²ó¤Î£±¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò£³¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£
¡¡³èÌö¤Î¥«¥®¤Ï¤¢¤Î£²¿Í¤«¡£¥í¥Ã¥Æ¤ÇàËþÅÀ¥Ç¥Ó¥å¡¼á¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ß·Â¼¤Ï¡¢»î¹çÁ°¤«¤éÊÑ¿È¤Ö¤ê¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£¸Æü¸á¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆþÃÄ²ñ¸«¤Ç¡Ö¡Ê¥Á¡¼¥à¤Î¡ËÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¤ä¤ë¤À¤±¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢Ä¾¸å¤Ë¤ÏËÜµòÃÏ¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ø¡£´À¤òÎ®¤·¤¿¸å¤Ï¼«¤é¼óÇ¾¿Ø¤äÂ¾Áª¼ê¤Î¤â¤È¤ËÉë¤¡¢°®¼ê¤äÃÌ¾Ð¤Ç¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Öß·Â¼¤Ã¤Æ¤¢¤ó¤Ê¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤À¤Ã¤¿¡©¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Î°ìÊÑ¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¤¬¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Ë¤Ï¶ìÇº¤¹¤ë±¦ÏÓ¤ò¤è¤ß¤¬¤¨¤é¤»¤ë¿ÍÊª¤¬¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ì¿Í¤¬µÈ°æÍý¿ÍÅê¼ê¥³¡¼¥Á¡Ê£µ£µ¡Ë¤À¡£
¡¡Æ±¥³¡¼¥Á¤Î¿®Ç°¤Ï¶¯À©Åª¤Ë²¿¤«¤ò¤ä¤é¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤ºÁê¼ê¤Î°Õ¸«¤äÎý½¬Ë¡¤òÂº½Å¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢²þÁ±ÅÀ¤òÁª¼ê¤È¤È¤â¤ËÃµ¤ë¤¿¤á¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯µå³¦Æâ¤Ë¤âà¿®¼Ôá¤ÏÂ¿¤¤¡£¤³¤Î»ØÆ³Ë¡¤¬ß·Â¼¤òÁÉÀ¸¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£µ¨¥í¥Ã¥Æ¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿ÃæÂç»þÂå¤Î£²³ØÇ¯ÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ëÈþÇÏ³ØÅê¼ê¡Ê£³£³¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤âÂç¤¤¤¡£
¡¡Âç³ØÎÀ¤ÇÆ±¼¼¤À¤Ã¤¿ß·Â¼¤ÏÅö»þ¤«¤éÌîµå¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÑÀª¤Ë¶¦ÌÄ¡£ÆÃ¤Ë£±£¶£¹¥»¥ó¥Á¤Î¾®Ê¼¤Ê¤¬¤éÂÇ¼Ô¤òËÝÏ®¤¹¤ëÅêµå½Ñ¤ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ë¡¤Ë¿´¿ì¤·¡¢ß·Â¼¤â¡ÖÀÎ¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂç¹¥¤¤ÊÀèÇÚ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Âº·É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢£¸Æü¤Î»î¹çÁ°¤ÏÈþÇÏ¤È£²¿Í¤ÇÎý½¬¤ËÎå¤à»Ñ¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢¤Þ¤¿¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÄ»Ã«¤È¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÏÃ¤·¹þ¤à¤Ê¤É¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·Å·ÃÏ¤ÇºÇ¹â¤ÎÁ¥½Ð¤ò¾þ¤Ã¤¿ß·Â¼¤Ï¡¢»î¹ç¸å¡Ö¤Þ¤À£±»î¹ç¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡£·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤Ë·È¤ï¤ë¿Í¤äÁª¼ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Ë¡Ê¼«Ê¬¤ò¡Ë³Í¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤·¤¿¤¤¡×¡£¼«¿®¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿´é¤Ä¤¤ËÌö¿Ê¤ÎÍ½´¶¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£