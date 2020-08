自宅からテレワークをする人が増え、出勤がなくなるなど効率的になった部分もありますが、小さなお子さんがいる家庭では苦労が絶えないようです。

自宅勤務でビデオ会議をするお母さんが、ドアに貼り紙することで対策を立てました。

The joys of working from home.



ママは会議中!

9:30-11

!入室禁止!



質問に対する答えは以下のどれかでしょう!

・2階

・洗濯物の中

・夕ご飯は何かわからない

・ダメ

・あなたの部屋の中

・果物ひと切れ

よっぽど毎日、同じ質問のために仕事を中断させられているのでしょう。

気苦労が伝わってきますが、先回りして答えを書いて置くあたり、仕事ぶりも有能なのでしょうね。

海外掲示板のコメントをご紹介します。

●昼寝のことを今では「会議」と呼ぶのかい?

なかなか良い。



●その「ダメ」が気に入った。



↑95%の質問をカバーしてくれる。



●「母さん、フォートナイト(ゲーム)で課金したいけど、母さんのクレジットカードを使わないってのはダメだよね?」

「ダメ」

「ジェイデン、母さんがOKしたよ」



●わが家も似たようなことを実施している。

学生で家で勉強しているけど、ダウン症の弟がいる。部屋を出たり入ったりして、小さな物を見せに来る。ビデオ通話や集中しているときはいらいらする。

そこでドアに張り紙をした。

赤「ノックしたり邪魔はしない」

緑「ノックすれば時間を作れる」

かなりうまくいっている。



●「あ、ママ、ぜんぶ大丈夫だよ。ただすごいスピードで、大丈夫だと伝えたかっただけ。それとケビンがさ、もちろんいつもは腕がどんな風か知ってるよね、こんな風に曲がるでしょ? でも今はそんな風に曲がらないんだ。でもきっと大したことないよ。僕たちで見たから。だけどちょっと思うんだけど、あとで牛乳を買いに行くって言ってたから、そのときに彼を病院に連れて行ったらどうかな? それからピーナツバターを買うときはスムーズなのを買って」



●「ママ、家が火事だよ、どうする?」

「果物ひと切れ」



↑「ママ家が火事だよ、どうする?」

「ダメ」



●10代が聞く質問の99%はその紙で答えられる。



↑1つ忘れている項目がある。

「(他の親の名前)に尋ねなさい」



●母親がバーで働いていた。僕と弟は出血か出火のときだけ邪魔していいと言われていた。90年代はワイルドだった。



●うちの母親は3Bルールだった。"Broken"(壊れる)"Bleeding"(出血)"Burning"(火事)のどれでもなければ、母親が戻るまで待っていなさいだった。



●「ママ、赤ちゃんはどこからやってくるの?」

「2階」



似たような苦労をしている家庭は多く、各家庭で緊急ルールや工夫が創出されているようです。