¥³¥á¥À¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ö¥³¥á¥ÀàÝàêÅ¹¡×¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎºÆ¸½¥ì¥·¥Ô5Áª
Âç¿Íµ¤¤Î¡Ö¥·¥í¥Î¥ï¡¼¥ë¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ò¥Ã¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥³¥á¥ÀàÝàêÅ¹¡×¡£¸ÜµÒ¤Î´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ËÉÙ¤Ç¡¢Ë¬¤ì¤ë¿Í¡¹¤Î°ßÂÞ¤ò¹¬¤»¤ÇËþ¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥³¥á¥ÀàÝàêÅ¹¤ÎºÆ¸½¥ì¥·¥Ô¤ò5¤Ä¤´¾Ò²ð¡£¤É¤³¤«²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ëÌ£¤Ç¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤ò¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Êµ¤Ê¬¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
¢£¥Ñ¥ó¤È¤ÎÁêÀ¤â¥Ð¥Ä¥°¥ó¡ª¡¡¿©¤Ù±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¡Ö¤Ò¤È¤¯¤Á¥Ò¥ì¥«¥Ä¡×
¥³¥á¥ÀàÝàêÅ¹¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢°ìÈÖ¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ò¸Ø¤ë¡Ö¥×¥ì¡¼¥È¥á¥Ë¥å¡¼¡×¡£¥×¥ì¡¼¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ò¥ì¥«¥Ä¥×¥ì¡¼¥È¤Ï¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤â¥ª¡¼¥À¡¼²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥µ¥¯¥Ã¤ÈÍÈ¤²¤¿½À¤é¤«¥Ò¥ìÆù¤Ë¥µ¥é¥À¤È¥Ñ¥ó¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢½÷À¤Ë¤âÂç¿Íµ¤¡£
¤³¤Á¤é¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ç¤Ï¡¢ÆÚ¥Ò¥ìÆù¤ò¾®¤µ¤á¤Î¤Ò¤È¤¯¤ÁÂç¤ËÀÚ¤ê¡¢¥é¥Ã¥×¤Ç¤Ï¤µ¤ó¤ÇÆù¤¿¤¿¤¤ÇÇö¤¯¤¿¤¿¤¡¢±ö¥³¥·¥ç¥¦¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È²¼¤´¤·¤é¤¨¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢É½ÌÌ¤Ï¥µ¥¯¥µ¥¯¡¢Ãæ¤Ï½À¤é¤«¤Ê¤Ò¤È¤¯¤Á¥Ò¥ì¥«¥Ä¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£¤ª¹¥¤ß¤Ç¡¢¥ì¥â¥ó¤ä¥¦¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¤ò¤«¤±¤¿¤ê¡¢Îý¤ê¤«¤é¤·¤òÅº¤¨¤Æ¤«¤é¾¤¤·¾å¤¬¤ì¡ª¡¡¥³¥á¥ÀÉ÷¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢¥Ñ¥ó¤È°ì½ï¤ËÌ£¤ï¤¦¤Î¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¢£¤ªÅ¹¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ëµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¡Ö¼«²ÈÀ½¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×
¼«½ÍÀ¸³èÃæ¤Î¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡Ö¥É¥ß¥°¥é¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¡£Æù¸ü¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥ß¥°¥é¥¹¥½¡¼¥¹¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤òÁÕ¤Ç¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£¿·Á¯¤Ê¥ì¥¿¥¹¤ä¥ª¥Ë¥ª¥ó¤¬ÀäÌ¯¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¤¤á¤Î¥µ¥¤¥º¤Ç¿©¤Ù±þ¤¨¤â½½Ê¬¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ë¶á¤¤Ì£¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ç¤¹¡£¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Î¥Ñ¥Æ¥£¤Ë¤Ï¤¢¤¨¤Æ¶Ì¥Í¥®¤Î¥½¥Æ¡¼¤òÆþ¤ì¤º¡¢¤Ò¤Æù¤À¤±¤Ç¥¸¥å¡¼¥·¤ÊÆù´¶¤ò¥¢¥Ã¥×¡ª¡¡¥¹¥é¥¤¥¹¥ª¥Ë¥ª¥ó¤È¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤ò²Ã¤¨¤¿¤ê¡¢¥¹¥é¥¤¥¹¥Á¡¼¥º¤ò¥Á¥§¥À¡¼¥Á¡¼¥º¤ËÂå¤¨¤Æ¡¢¥³¥á¥ÀÉ÷¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ËÜ³ÊÅª¤Ê¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤òìÔÂô¤ËÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¤è¡£
¢£³¤ÂÝ¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬¥³¥á¥ÀÎ®¡¢¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼¤ò´¶¤¸¤ë¡Ö¥¨¥Ó¤Î¥Þ¥«¥í¥Ë¥°¥é¥¿¥ó¡×
¼«¼Ò¤Ç¥Ñ¥ó¤òÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥á¥ÀàÝàêÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¥È¡¼¥¹¥È¤Ê¤É¥Ñ¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ñ¥ó¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¥¢¥Ä¥¢¥Ä¤Î¡Ö¥³¥á¥À¥°¥é¥¿¥ó¡×¤âÈþÌ£¡£¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬³¤ÂÝ¤È¤¤¤¦ÅÀ¤â¥æ¥Ë¡¼¥¯¡£¤Ä¤¤Îä¤¿¤¤¤â¤Î¤ò°û¤ß¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Ë¡¢ÂÎ¤¬²¹¤Þ¤ë¥°¥é¥¿¥ó¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤³¤Á¤é¤Î¥ì¥·¥Ô¤â¡¢Ç»¸ü¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥½¡¼¥¹¤Ë¥°¥é¥¿¥ó¤Ë¡¢¥×¥ê¥×¥ê¤Î¥¨¥Ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥á¥ÀÎ®¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢»Å¾å¤²¤Ë³¤ÂÝ¤ò¿¶¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥±¥Ã¥È¤ò1ÀÚ¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ë¿©¤Ù¤¿¥°¥é¥¿¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢²û¤«¤·¤¤Ì£¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¢£¥×¥ê¥×¥ê¿©´¶¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª¡¡¸Å¤ÎÉ¤ÄêÈÖ¤ÎÌ£¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥¨¥Ó¥Õ¥é¥¤¡×
¸Å¤ÎÉ¤µÊÃãÅ¹¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤È¸À¤¨¤Ð¡Ö¥¨¥Ó¥Õ¥é¥¤¡×¤Ç¤¹¡£¥«¥é¥Ã¤ÈÍÈ¤¬¤Ã¤¿¥×¥ê¥×¥ê¿©´¶¤Î¥¨¥Ó¤¬¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥³¥á¥ÀàÝàêÅ¹¤Î¥¨¥Ó¥Õ¥é¥¤¤Ï¡¢»³¤Î¤è¤¦¤ËÀ¹¤é¤ì¤¿¥¥ã¥Ù¥Ä¤ÎÀéÀÚ¤ê¤È¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§Åª¡£¥¨¥Ó¥Õ¥é¥¤¤Ë¤Ï¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹¤ä¥ì¥â¥ó¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ë¶á¤¤Ì£¤òºÆ¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¦¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¤ò¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹¤ËÂå¤¨¤Æ¡¢¥µ¥é¥À¤ò¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤´ÈÓ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¥ó¤È°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤ë¤Î¤â¡ý¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ç¤ÏÃæ¥µ¥¤¥º¤Î¥¨¥Ó¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç¥µ¥¤¥º¤Î¥¨¥Ó¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¸«±É¤¨¤¬Èþ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¿§Ì£¤¬¥¥ì¥¤¤Ê¡Ö¥¯¥ê¡¼¥à¥½¡¼¥À¡×
Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢¤¿¤Þ¤Ë°û¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡Ö¥¯¥ê¡¼¥à¥½¡¼¥À¡×¤Ï¡¢¥³¥á¥ÀàÝàêÅ¹¤ÎÌ¾Êª¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥½¡¼¥À¤Î¾å¤Ë¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤¬ÂçÃÀ¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸«¤¿ÌÜ¤«¤é¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÂç¡£¥ª¡¼¥À¡¼¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Æ¸¿´¤ËÊÖ¤ê¡¢³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¥É¥ê¥ó¥¯¤Ç¤¹¡£¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥½¡¼¥À¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤â¥¥ì¥¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤³¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥½¡¼¥À¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥ì¥·¥Ô¤Î¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¤ò¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤ËÂå¤¨¤ë¤ÈÎÉ¤µ¤½¤¦¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¼«Âð¤Çºî¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ªÅ¹¤Ç¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¥«¥Ã¥×¤Ç¹ØÆþ¤·¡¢¥½¡¼¥À¤Î¾å¤Ë¤Î¤»¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¿¡¼¡£»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤Ëºî¤ì¤ë´ÊÃ±¥É¥ê¥ó¥¯¤Ç¤¹¡£
¥³¥á¥ÀàÝàêÅ¹¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢´°Á´¤ËºÆ¸½¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ°×ÅÙ¤¬¹â¤á¡£¤·¤«¤·¡¢ÄêÈÖ¤ÎµÊÃãÅ¹¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¡¢¶á¤¤Ì£¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼«Âð¤Ç¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ë¥³¥á¥ÀàÝàêÅ¹¤ÎÌ£¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤¼¤Ò¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
(ÌÚ²¼¤¢¤ä¤ß)
º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥³¥á¥ÀàÝàêÅ¹¤ÎºÆ¸½¥ì¥·¥Ô¤ò5¤Ä¤´¾Ò²ð¡£¤É¤³¤«²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ëÌ£¤Ç¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤ò¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Êµ¤Ê¬¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
¢£¥Ñ¥ó¤È¤ÎÁêÀ¤â¥Ð¥Ä¥°¥ó¡ª¡¡¿©¤Ù±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¡Ö¤Ò¤È¤¯¤Á¥Ò¥ì¥«¥Ä¡×
½ÐÅµ¡§E¡¦¥ì¥·¥Ô
¥³¥á¥ÀàÝàêÅ¹¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢°ìÈÖ¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ò¸Ø¤ë¡Ö¥×¥ì¡¼¥È¥á¥Ë¥å¡¼¡×¡£¥×¥ì¡¼¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ò¥ì¥«¥Ä¥×¥ì¡¼¥È¤Ï¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤â¥ª¡¼¥À¡¼²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥µ¥¯¥Ã¤ÈÍÈ¤²¤¿½À¤é¤«¥Ò¥ìÆù¤Ë¥µ¥é¥À¤È¥Ñ¥ó¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢½÷À¤Ë¤âÂç¿Íµ¤¡£
¤³¤Á¤é¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ç¤Ï¡¢ÆÚ¥Ò¥ìÆù¤ò¾®¤µ¤á¤Î¤Ò¤È¤¯¤ÁÂç¤ËÀÚ¤ê¡¢¥é¥Ã¥×¤Ç¤Ï¤µ¤ó¤ÇÆù¤¿¤¿¤¤ÇÇö¤¯¤¿¤¿¤¡¢±ö¥³¥·¥ç¥¦¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È²¼¤´¤·¤é¤¨¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢É½ÌÌ¤Ï¥µ¥¯¥µ¥¯¡¢Ãæ¤Ï½À¤é¤«¤Ê¤Ò¤È¤¯¤Á¥Ò¥ì¥«¥Ä¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£¤ª¹¥¤ß¤Ç¡¢¥ì¥â¥ó¤ä¥¦¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¤ò¤«¤±¤¿¤ê¡¢Îý¤ê¤«¤é¤·¤òÅº¤¨¤Æ¤«¤é¾¤¤·¾å¤¬¤ì¡ª¡¡¥³¥á¥ÀÉ÷¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢¥Ñ¥ó¤È°ì½ï¤ËÌ£¤ï¤¦¤Î¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¢£¤ªÅ¹¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ëµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¡Ö¼«²ÈÀ½¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×
½ÐÅµ¡§E¡¦¥ì¥·¥Ô
¼«½ÍÀ¸³èÃæ¤Î¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡Ö¥É¥ß¥°¥é¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¡£Æù¸ü¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥ß¥°¥é¥¹¥½¡¼¥¹¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤òÁÕ¤Ç¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£¿·Á¯¤Ê¥ì¥¿¥¹¤ä¥ª¥Ë¥ª¥ó¤¬ÀäÌ¯¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¤¤á¤Î¥µ¥¤¥º¤Ç¿©¤Ù±þ¤¨¤â½½Ê¬¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ë¶á¤¤Ì£¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ç¤¹¡£¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Î¥Ñ¥Æ¥£¤Ë¤Ï¤¢¤¨¤Æ¶Ì¥Í¥®¤Î¥½¥Æ¡¼¤òÆþ¤ì¤º¡¢¤Ò¤Æù¤À¤±¤Ç¥¸¥å¡¼¥·¤ÊÆù´¶¤ò¥¢¥Ã¥×¡ª¡¡¥¹¥é¥¤¥¹¥ª¥Ë¥ª¥ó¤È¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤ò²Ã¤¨¤¿¤ê¡¢¥¹¥é¥¤¥¹¥Á¡¼¥º¤ò¥Á¥§¥À¡¼¥Á¡¼¥º¤ËÂå¤¨¤Æ¡¢¥³¥á¥ÀÉ÷¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ËÜ³ÊÅª¤Ê¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤òìÔÂô¤ËÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¤è¡£
¢£³¤ÂÝ¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬¥³¥á¥ÀÎ®¡¢¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼¤ò´¶¤¸¤ë¡Ö¥¨¥Ó¤Î¥Þ¥«¥í¥Ë¥°¥é¥¿¥ó¡×
½ÐÅµ¡§E¡¦¥ì¥·¥Ô
¼«¼Ò¤Ç¥Ñ¥ó¤òÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥á¥ÀàÝàêÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¥È¡¼¥¹¥È¤Ê¤É¥Ñ¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ñ¥ó¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¥¢¥Ä¥¢¥Ä¤Î¡Ö¥³¥á¥À¥°¥é¥¿¥ó¡×¤âÈþÌ£¡£¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬³¤ÂÝ¤È¤¤¤¦ÅÀ¤â¥æ¥Ë¡¼¥¯¡£¤Ä¤¤Îä¤¿¤¤¤â¤Î¤ò°û¤ß¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Ë¡¢ÂÎ¤¬²¹¤Þ¤ë¥°¥é¥¿¥ó¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤³¤Á¤é¤Î¥ì¥·¥Ô¤â¡¢Ç»¸ü¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥½¡¼¥¹¤Ë¥°¥é¥¿¥ó¤Ë¡¢¥×¥ê¥×¥ê¤Î¥¨¥Ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥á¥ÀÎ®¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢»Å¾å¤²¤Ë³¤ÂÝ¤ò¿¶¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥±¥Ã¥È¤ò1ÀÚ¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ë¿©¤Ù¤¿¥°¥é¥¿¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢²û¤«¤·¤¤Ì£¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¢£¥×¥ê¥×¥ê¿©´¶¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª¡¡¸Å¤ÎÉ¤ÄêÈÖ¤ÎÌ£¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥¨¥Ó¥Õ¥é¥¤¡×
½ÐÅµ¡§E¡¦¥ì¥·¥Ô
¸Å¤ÎÉ¤µÊÃãÅ¹¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤È¸À¤¨¤Ð¡Ö¥¨¥Ó¥Õ¥é¥¤¡×¤Ç¤¹¡£¥«¥é¥Ã¤ÈÍÈ¤¬¤Ã¤¿¥×¥ê¥×¥ê¿©´¶¤Î¥¨¥Ó¤¬¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥³¥á¥ÀàÝàêÅ¹¤Î¥¨¥Ó¥Õ¥é¥¤¤Ï¡¢»³¤Î¤è¤¦¤ËÀ¹¤é¤ì¤¿¥¥ã¥Ù¥Ä¤ÎÀéÀÚ¤ê¤È¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§Åª¡£¥¨¥Ó¥Õ¥é¥¤¤Ë¤Ï¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹¤ä¥ì¥â¥ó¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ë¶á¤¤Ì£¤òºÆ¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¦¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¤ò¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹¤ËÂå¤¨¤Æ¡¢¥µ¥é¥À¤ò¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤´ÈÓ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¥ó¤È°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤ë¤Î¤â¡ý¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ç¤ÏÃæ¥µ¥¤¥º¤Î¥¨¥Ó¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç¥µ¥¤¥º¤Î¥¨¥Ó¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¸«±É¤¨¤¬Èþ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¿§Ì£¤¬¥¥ì¥¤¤Ê¡Ö¥¯¥ê¡¼¥à¥½¡¼¥À¡×
½ÐÅµ¡§E¡¦¥ì¥·¥Ô
Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢¤¿¤Þ¤Ë°û¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡Ö¥¯¥ê¡¼¥à¥½¡¼¥À¡×¤Ï¡¢¥³¥á¥ÀàÝàêÅ¹¤ÎÌ¾Êª¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥½¡¼¥À¤Î¾å¤Ë¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤¬ÂçÃÀ¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸«¤¿ÌÜ¤«¤é¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÂç¡£¥ª¡¼¥À¡¼¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Æ¸¿´¤ËÊÖ¤ê¡¢³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¥É¥ê¥ó¥¯¤Ç¤¹¡£¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥½¡¼¥À¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤â¥¥ì¥¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤³¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥½¡¼¥À¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥ì¥·¥Ô¤Î¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¤ò¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤ËÂå¤¨¤ë¤ÈÎÉ¤µ¤½¤¦¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¼«Âð¤Çºî¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ªÅ¹¤Ç¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¥«¥Ã¥×¤Ç¹ØÆþ¤·¡¢¥½¡¼¥À¤Î¾å¤Ë¤Î¤»¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¿¡¼¡£»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤Ëºî¤ì¤ë´ÊÃ±¥É¥ê¥ó¥¯¤Ç¤¹¡£
¥³¥á¥ÀàÝàêÅ¹¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢´°Á´¤ËºÆ¸½¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ°×ÅÙ¤¬¹â¤á¡£¤·¤«¤·¡¢ÄêÈÖ¤ÎµÊÃãÅ¹¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¡¢¶á¤¤Ì£¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼«Âð¤Ç¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ë¥³¥á¥ÀàÝàêÅ¹¤ÎÌ£¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤¼¤Ò¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
(ÌÚ²¼¤¢¤ä¤ß)