アローバース最新作『BATWOMAN／バットウーマン』日本上陸！

グレッグ・バーランティ製作総指揮で贈る、米CWのアローバース最新作『BATWOMAN/バットウーマン』がブルーレイ発売、レンタル開始となる。

昨年秋にスタートした本作は、『ARROW/アロー』『THE FLASH/フラッシュ』『SUPERGIRL/スーパーガール』『レジェンド・オブ・トゥモロー』『ブラックライトニング』に続く、CWのDCドラマシリーズ6作品目となる最新作。

バットマンが突如消え、3年が経ったゴッサム・シティを舞台に、バットマンことブルース・ウェインの従妹であるバットウーマン/ケイト・ケインが愛する人、家族、そしてゴッサム・シティを守るため数奇な運命に翻弄されながらも、強く運命を切り開いていく。

DCTVシリーズ初のLGBTヒロインとなる主人公ケイト・ケイン役を『オレンジ・イズ・ニュー・ブラック』や、映画『ジョン・ウィック:チャプター2』『ピッチ・パーフェクト ラストステージ』などに出演し女優・モデルとして活躍するルビー・ローズが演じる。なお、シーズン2へ更新が決定している本作だが、ルビーはシーズン1をもって降板するが決まっている。

バットウーマンとは姉妹関係だがヴィランであるアリス/ベス・ケイン役には、『REIGN/クイーン・メアリー』のエリザベス女王役で知られるレイチェル・スカーステン。その他、ミーガン・タンディ(『ティーン・ウルフ』)、ニコール・カン(『YOU ―君がすべて―』)、キャムラス・ジョンソン(『STAR 夢の代償』)、エリザベス・アンワイズ(『9-1-1:LA救命最前線』)、ダグレイ・スコット(『スナッチ・ザ・シリーズ』)らがキャストに名を連ねる。

さらに、『ヴァンパイア・ダイアリーズ』のステファン役で知られるポール・ウェズレイが第17話の監督を務め本国でも話題に!

『BATWOMAN/バットウーマン<シーズン1>』(全20話)商品情報

8月19日(水)

・DVDレンタル開始 Vol.1〜Vol.5

・デジタル セル&レンタル配信開始

発売・販売元:ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント

10月14日(水)

・DVDレンタル開始 Vol.6〜Vol.10

・ブルーレイ コンプリート・ボックス発売(19,000円 税込)

【映像特典】

・未公開シーン集、コミコン 2019

・『クライシス・オン・インフィニット・アース 最強ヒーロー外伝』全5話収録

※なお、本編はブルーレイ、DVDともに字幕(英語・日本語)のみ

発売元:ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント

販売元:NBC ユニバーサル・エンターテイメント

(海外ドラマNAVI)

Photo:『BATWOMAN/バットウーマン<シーズン1>』BATWOMAN(TM) and related characters and elements are and trademarks of DC Comics.(c) 2020 Warner Bros. Entertainment All rights reserved.