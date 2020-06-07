¾×·âÊ¸½ñÆþ¼ê¡¡21Ç¯³«ºÅÍ½Äê¡¦Åìµþ¸ÞÎØ¡ÖÃæ»ß¤Ï¤¹¤Ç¤Ë·èÄêºÑ¤ß¡×
À¤³¦Å¸³«¤¹¤ëÂç¼êÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¤Î¥ê¥Ý¡¼¥È¤òÆÈÀêÆþ¼ê¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê·üÇ°¤¬Îóµó¤µ¤ì¡¢¡ÖÅìµþ¸ÞÎØÃæ»ß¤Ï·èÄê»ö¹à¡×¤À¤È¤¤¤¦¾×·â¤ÎÆâÍÆ¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿
¡¡¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À²ò½ü¤ò3Æü¸å¤Ë¹µ¤¨¤¿5·î22Æü¡¢¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÅÔÃÎ»ö(67)¤Ï¸ÞÎØÂåÉ½Áª¼ê¤ÎÎý½¬»ÜÀß¡Ø¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¡Ù¤Ë¸ÀµÚ¡£Áá´ü¤ËºÆ³«¤·¤¿¤¤¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤À¤¬¡¢¸½¼Â¤Ï´Å¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¸ÞÎØ¤Î½àÈ÷ºî¶È¤òÅý³ç¤¹¤ë£É£Ï£Ã¡Ê¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡Ë¤Î¥³¡¼¥ÄÄ´À°°Ñ°÷Ä¹¤Ï5·î21ÆüÉÕ¤Î¹ë»æ¡Ø¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¥ó¡Ù¤Ç¡Ö¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷¤¬¼ýÂ«¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¤Î³«ºÅ¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡×¤È·Ù¹ð¡£º£Ç¯10·î¤´¤í¤Ë³«ºÅ²ÄÈÝ¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡¢¤È¥¯¥®¤ò»É¤·¤¿¡£
¡¡´¶À÷¼Ô170Ëü¿Í¡¢»à¼Ô10Ëü¿Í¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¸«Î©¤Æ¤Ï¤µ¤é¤Ë¸·¤·¤¤¡£ËÜ»ï¤ÏÊÆÀ¯ÉÜ¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤ËÀ¤³¦Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤ëÂç¼êÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¤Î㊙︎¥ì¥Ý¡¼¥È¤òÆþ¼ê¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê°ìÊ¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅìµþ¸ÞÎØ¤ÏÃæ»ß¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¤½¤Îº¬µò¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£
¡üÂ¿¤¯¤Î¹ñ¤¬ÂåÉ½Áª¼ê¤ÎºÆÁª¹Í¤Î¤¿¤á¤ÎÂç²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ëÍ¾Íµ¤â»þ´Ö¤â¤Ê¤¤
¡ü¡Ç21Ç¯¤Ï³Æ¹ñ¡¢ºâÀ¯¤Î·ú¤ÆÄ¾¤·¤¬ºÇÍ¥Àè
¡ü¥ï¥¯¥Á¥ó¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢À¤³¦Ãæ¤Ë¹Ô¤ÅÏ¤ë¤À¤±¤ÎÎÌ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ïº¤Æñ¡£Ãí¼Í´ï¤äÉÓ¤Î³ÎÊÝ¤â´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤
¡ü¥¢¥Õ¥ê¥«¤äÃæÆîÊÆ¤Ê¤É¤Î°åÎÅ¸å¿Ê¹ñ¤Ï¤Þ¤ÀÂè£±ÇÈ¤Î¿¿¤ÃÂþÃæ¤Ç¼ýÂ«¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤
¡¡¤³¤¦¤·¤¿»ö¾ð¤ò´ª°Æ¤·¡¢·ï(¤¯¤À¤ó)¤Î´ë¶È¤Ï¡ÖÅìµþ¸ÞÎØ´ØÏ¢¤ÎÍ½Ìó¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤¿¡×¤È¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤Î´ë¶È¤Ï¡¢º£Ç¯¡¢¸ÞÎØ±ä´ü¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¿ô½µ´ÖÁ°¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤òºîÀ®¡£¤¤¤ÁÁá¤¯ÂÐºö¤òÎý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç»ï¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥¤¥é¥¹¥È¥ì¥¤¥Æ¥Ã¥É¡Ù¤Î¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥¦¥©¥ë¥·¥åµ¼Ô¤â¡Ö¸ÞÎØÃæ»ß¡×¤òÈÝÄê¤·¤Ê¤¤¡£
¡Ö¶¯¹Ô³«ºÅ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ìµ´ÑµÒ¤Ë¶á¤¤·Á¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÂç²ñ¤ËÇüÂç¤Ê»ñ¶â¤ò½Ð¤¹¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬¤É¤ì¤À¤±¤¤¤ë¤Î¤«¡£¼ÂºÝ¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬´ë¶È¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îý½¬´Ä¶¤ËÉÔÊ¿Åù¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¥Õ¥§¥¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤é¤ÎÍýÍ³¤Ç¡¢Ê£¿ô¤Î£É£Ï£Ã´Ø·¸¼Ô¤¬¡ØÃæ»ß¤¹¤Ù¤¡Ù¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Ä¹Ç¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂåÉ½Áª¼ê¤ä´Ø·¸¼Ô¤Î°ÜÆ°¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼´ë¶È¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¹Ò¶õ¤Ï1·î¡Á3·î¤Î·è»»¤Ç1800²¯±ß¤â¤ÎÀÖ»ú¤ò·×¾å¤·¤¿¡£
¡Ö±ä´ü¤ò¼õ¤±¤Æ³Æ¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼´ë¶È¤ÏºÆ·ÀÌó¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æñ¹Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¸º±×¤Î¤Ê¤«¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤Æ¤Î»ÝÌ£¤âÀëÅÁ¸ú²Ì¤âÇö¤¤Åìµþ¸ÞÎØ¤Ë¥«¥Í¤ò½Ð¤¹°ÕÌ£¤òÂ¬¤ê¤«¤Í¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥Û¥ó¥Í¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊºßÊÆ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î°Ë¿áÂÀÊâ»á¡Ë
¡Ö¸ÞÎØ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤ÏÆüËÜ¤À¤±¤Ê¤Î¤À¡£
PHOTO¡§WHO¡¿¥í¥¤¥¿¡¼¡¿¥¢¥Õ¥í¡¡AFP¡¿¥¢¥Õ¥í