NHK「全ファイナルファンタジー大投票」キャラクター部門の76位〜198位が公開！キマリ、バレット、スノウ等の名も
NHKは、人気シリーズ『ファイナルファンタジー』を対象とした「全ファイナルファンタジー大投票」に関して、キャラクター部門における76位〜198位の投票結果を公開しました。
『ファイナルファンタジー』に関する要素を「作品」「キャラクター」「ボス＆召喚獣」「音楽」のカテゴリーに分け、投票による人気ランキングを決定する「全ファイナルファンタジー大投票」。そのキャラクター部門における一部結果が、2月29日の総合結果発表に先駆け公開されました。
◆キャラクター部門：76位〜198位の投票結果
■「全ファイナルファンタジー大投票」公式サイト
https://www.nhk.or.jp/anime/ff/
『ファイナルファンタジー』に関する要素を「作品」「キャラクター」「ボス＆召喚獣」「音楽」のカテゴリーに分け、投票による人気ランキングを決定する「全ファイナルファンタジー大投票」。そのキャラクター部門における一部結果が、2月29日の総合結果発表に先駆け公開されました。
◆キャラクター部門：76位〜198位の投票結果
・76位 セシル（暗黒騎士）：FFIV
・77位 リディア（子供）：FFIV
・78位 ルーファウス神羅：FFVII
・79位 アーシェ：FFXII
・79位 ゼル：FFVIII
・81位 ノエル・クライス：FFXIII-2
・82位 サイファー：FFVIII
・83位 ポロム：FFIV
・84位 パロム：FFIV
・85位 アイメリク・ド・ボーレル：FFXIV
・86位 セラ・ファロン：FFXIII
・87位 キマリ：FFX
・88位 フリオニール：FFII
・89位 キスティス：FFVIII
・90位 ケット・シー：FFVII
・91位 グラディオラス・アミシティア：FFXV
・92位 ヨツユ・ゴー・ブルトゥス：FFXIV
・93位 主人公（ウォル）：メビウスFF
・94位 ゼノス・イェー・ガルヴァス：FFXIV
・95位 フレイ・ミスト：FFXIV
・96位 クイナ：FFIX
・97位 光の戦士（Warriors of Light）：FF
・98位 ヒルディブランド・ヘリドール・マクシミリアン・マンダヴィル：FFXIV
・99位 ヲルバ＝ダイア・ヴァニラ：FFXIII
・100位 ジェネシス：クライシスコア -FFVII-
・101位 バッシュ：FFXII
・101位 サンクレッド・ウォータース：FFXIV
・103位 パンネロ：FFXII
・104位 フラン：FFXII
・105位 ジャッジ・ガブラス：FFXII
・106位 レオ：FFVI
・107位 モグ：FFVI
・108位 ヲルバ＝ユン・ファング：FFXIII
・109位 シェルロッタ：FF・クリスタルクロニクル エコーズ・オブ・タイム
・110位 クルル：FFV
・111位 ディリータ・ハイラル：FFタクティクス
・112位 ナナモ・ウル・ナモ：FFXIV
・113位 アンジール・ヒューレー：クライシスコア -FFVII-
・114位 ガフガリオン：FFタクティクス
・115位 Maat：FFXI
・116位 タタル・タル：FFXIV
・116位 リルム：FFVI
・116位 パイン：FFX-2
・119位 スノウ・ヴィリアース：FFXIII
・120位 シーモア：FFX
・121位 ブランク：FFIX
・122位 デッシュ：FFIII
・123位 カイエン：FFVI
・124位 インターセプター：FFVI
・125位 ？？？？：FFX-2
・126位 アサヒ・サス・ブルトゥス：FFXIV
・127位 光の戦士たち：FFIII
・128位 ボコ：FFV
・129位 Prishe：FFXI
・130位 エクスデス：FFV
・131位 ガウ：FFVI
・132位 アルガス・サダルファス：FFタクティクス
・133位 ウリエンジェ・オギュレ：FFXIV
・134位 Aphmau：FFXI
・135位 ラーサー：FFXII
・136位 パラメキア皇帝：FFII
・136位 チョコボ：聖剣伝説 -FF外伝-
・136位 エリア：FFIII
・139位 サッズ・カッツロイ：FFXIII
・140位 レイヴス・ノックス・フルーレ：FFXV
・141位 イゼル・ダングラン：FFXIV
・142位 Lilisette：FFXI
・143位 Karaha-Baruha：FFXI
・144位 レギス・ルシス・チェラム：FFXV
・145位 ヨーゼフ：FFII
・145位 ローザ：FFIV
・147位 Gadalar：FFXI
・148位 シドニー・オールム：FFXV
・149位 マーシュ・ラディウユ：FFタクティクスアドバンス
・150位 エイト：FF零式
・151位 フェオ＝ウル：FFXIV
・152位 風神：FFVIII
・153位 アルティミシア：FFVIII
・154位 レイル：FF・クリスタルクロニクル クリスタルベアラー
・155位 スティルツキン：FFIX
・156位 ガーランド：FF
・156位 エコー：メビウスFF
・158位 ひなチョコボ：FFXIII
・158位 Iroha：FFXI
・160位 ムスタディオ・ブナンザ：FFタクティクス
・160位 リーブ：FFVII
・160位 マミーシーカー：聖剣伝説 -FF外伝-
・160位 ヴェイン：FFXII
・164位 モーグリ：FFXIII-2
・165位 Ajido-Marujido：FFXI
・165位 クルル・バルデシオン：FFXIV
・167位 コヨコヨ：FFVIII
・167位 デシ：FFレコードキーパー
・169位 リーン：FFXIV
・170位 ゴゴ：FFVI
・171位 ツォン：FFVII
・171位 ウィーグラフ：FFタクティクス
・173位 パパリモ・トトリモ：FFXIV
・174位 デュース：FF零式
・174位 アニキ：FFX
・176位 レム・トキミヤ：FF零式
・176位 Fickblix：FFXI
・176位 イデア：FFVIII
・179位 レオンハルト：FFII
・179位 シパーフ使い：FFX
・181位 イリーナ：FFVII
・182位 マグナイ・オロニル：FFXIV
・183位 テラ：FFIV
・183位 シェルク・ルーイ：ダージュ オブ ケルベロス -FFVII-
・185位 Robel-Akbel：FFXI
・186位 マキナ・クナギリ：FF零式
・186位 ユーリィ：FF・クリスタルクロニクル リング・オブ・フェイト
・188位 ４人組のじいさん：FFIII
・189位 Arciela V Adoulin：FFXI
・190位 ミンフィリア・ウォード：FFXIV
・190位 ジャック：FF零式
・190位 シスネ：クライシスコア -FFVII-
・193位 ギルバート：FFIV
・194位 ルーネス：FFIII
・194位 コル・リオニス：FFXV
・196位 ヒエン・リジン：FFXIV
・196位 シド・レインズ：FFXIII
・198位 でぶチョコボ：FFIII
・198位 バレット：FFVII
・198位 セブン：FF零式
■「全ファイナルファンタジー大投票」公式サイト
https://www.nhk.or.jp/anime/ff/