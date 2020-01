本番組では、“英語が話せない日本人女子”と“英語しか話さない外国人男子”が3ヶ月間トライアルカップルとなり、デートを重ねていく様子に密着。「外国人と恋をすると英語が話せるようになる」という定説の秘密を解き明かしていく。第4話はYouTuber兼お笑い芸人のフワちゃん、お笑い芸人のアイクぬわらがMCを務め、ゲストに弘中綾香アナウンサーを迎えた。



「恋愛リアリティーショーが大好き」という弘中アナ。念願のゲスト出演を果たし、「ようやく夢が叶いました」と嬉しそうに語った。そして、第4話の後半では、アイクが「恋の英会話レッスン」と題したコーナーを展開。トライアルカップルのウィリアムとayano.が、デートで手を繋いだ際の英会話を紹介した。

アイクは弘中アナを相手に、手を繋ぐ誘い文句を実践。弘中アナが「It’s too cold(とても冷たい)」と手をこすり合わせると、アイクはその手を握り「Do you mind…?Is that okay?(このままで大丈夫?)」と尋ね、そのまま恋人繋ぎに。

弘中アナはもう片方の手で顔を覆い、照れまくり。「すごいキュンキュンしました」と赤面していた。次回、ウィリアムとayano.のデートは佳境へ突入。3ヶ月後の告白に向け、2人の距離は縮まるのか?『いきなりフォーリンラブ』#5は、2月5日(水)22時〜放送される。