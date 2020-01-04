ÄêÇ¯¸å¤Ë¡Ö»ý¤Á²È¤òÇä¤Ã¤¿¡×Ç¯¶âÊë¤é¤·É×ÉØ¤¿¤Á¡¢¤½¤Î¥ä¥Ð¤¹¤®¤ëËöÏ© ¤½¤Î·èÃÇ¤ÏÂç´Ö°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¡Ä
°ìÀ¸¤Ë°ìÅÙ¤ÎÂç¤¤ÊÇã¤¤Êª¤¬¡¢¡Ö»ý¤Á²È¥ê¥¹¥¯¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤Ï¤¿¤·¤Æ¤½¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£Ä¹Ç¯½»¤ó¤À²È¤ò¼êÊü¤¹¤³¤È¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌÌ¤Ç¤è¤ê¿¼¹ï¤ÊÏ·¸åÉÔ°Â¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¡£
¡Ìphoto¡ÍiStock
°Ý»ýÈñ¤¬·×900Ëü±ßÄ¶¤Ã¤Æ¡Ä
·ëº§¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¡¢¼ê¶¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÎ¥¤ì¡¢Ì´¤ÎÄíÉÕ¤°ì¸Í·ú¤Æ¤òÇã¤¦¡½¡½¡£½»Âð¥í¡¼¥ó´°ºÑ¤ò·Þ¤¨¤ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï·Þ¤¨¤¿¥ê¥¿¥¤¥¢À¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤È¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¿ÍÀ¸¤¹¤´¤í¤¯¡×¤Î¾å¤¬¤ê¤Î¾ÝÄ§¤À¡£
¤À¤¬¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤Î¤¤¤Þ¡¢¿ÍÀ¸¤¹¤´¤í¤¯¤Ë¤ÏÄ¹¤¤Â³¤¤¬¤¢¤ë¡£¡ÖÇ¯¶â¤À¤±¤Ç¤ÏËè·î¿ôËü±ß¤ÎÀÖ»ú¤¬½Ð¤ë¡×¡ÖÏ·¸å»ñ¶â¤Ï°ì¿Í¤¢¤¿¤ê3000Ëü±ßÉ¬Í×¡×¤ÈÀú¤ë¿·Ê¹¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¡¢¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤ª¥«¥Í¤Î½àÈ÷¤òµÞ¤°¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡Ö1000Ëü±ßÄøÅÙ¤ÎÂà¿¦¶â¤äËþ´ü¤ÎÊÝ¸±¶â¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¸½ÌòÅö»þ¤ÈÆ±¤¸¿å½à¤Ç¿©»ö¤äÇã¤¤Êª¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Ëü¤¬°ì¤ÎÂçÉÂ¤ò´µ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤é¡¢¤Û¤ó¤Î¿ôÇ¯¤ÇÄì¤ò¤Ä¤¯¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÎÈ«Ãæ²í»Ò»á¡Ë
»Ò¤É¤â¤âÆÈÎ©¤·¡¢°ì¸Í·ú¤Æ¤Ï¡¢É×ÉØ2¿Í¤Î¼ê¤ËÍ¾¤ë¹¤µ¤À¡£¤½¤ì¤òÇä¤Ã¤Æ±Ø¶á¤ÇÊØÍø¤Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤ßÂØ¤¨¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ËÊë¤é¤½¤¦¡£
¤½¤¦¤¹¤ì¤ÐÏ·¸å»ñ¶â¤â½àÈ÷¤Ç¤¤ë¤·¡¢¤¤¤Ã¤½É×ÉØ¤ÇÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÇäµÑ±×¤ò¸µ¼ê¤Ë»Ò¤É¤â¤ÈÆóÀ¤ÂÓ½»Âð¤ò·ú¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢º£¤è¤ê¤â³Ú¤·¤¯Êë¤é¤»¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ÁªÂò»è¤Ï³È¤¬¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤½¤¦¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¤¡£
¹âÎð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é½»¤ß´·¤ì¤¿²æ¤¬²È¤ò¼êÊü¤¹¤³¤È¤Ï¡¢·ÐºÑÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÀº¿ÀÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢»×¤ï¤ÌÉéÃ´¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Çä¤Ã¤Æ¤«¤é¸å²ù¤·¤Æ¤â¡¢ÅöÁ³¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤ÏÊÖ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£
½ç¤òÄÉ¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¡Ö°ì¸®²È¤òÇäµÑ¡×¤·¤¿É×ÉØ¤ÎÈá·à
¤Þ¤º¤Ï¡¢°ì¸®²È¤òÇäµÑ¤·¤ÆÊ¬¾ù¤äÄÂÂß¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤À¡£
¸¶·¼²ð¤µ¤óÉ×ºÊ¡Ê¤È¤â¤Ë68ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤Ï¡¢ºë¶Ì¸©¤ÎÂçµÜ¤Ë30Ç¯¥í¡¼¥ó¤ÇÇã¤Ã¤¿°ì¸Í·ú¤Æ¤òÇäµÑ¤·¡¢Ìó4000Ëü±ß¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ò¸µ¼ê¤Ë¡¢ÅìµþÅÔËÌ¶è¤Î¿Íµ¤¥¨¥ê¥¢¤Ë2LDK¤ÎÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¡£
ÃÛ22Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢55Ö¤ÇÌó2500Ëü±ß¤È¹ØÆþ²Á³Ê¤Ï³ä°Â¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¡£Âç¼ê¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¤¬ÈÎÇä¤¹¤ëÍÌ¾¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥·¥ê¡¼¥º¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¹ØÆþ¤ò·è¤á¤¿ÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£
¿·µï¤Î¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¤Ï¤ä¤ä¸Å¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¤äÂðÇÛ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¢µ¡³£¼°Ãó¼Ö¾ì¤Ê¤É¡¢´ðËÜÅª¤ÊÀßÈ÷¤ÏÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸¶¤µ¤ó¤ÏÉ×ÉØ¤È¤â¤Ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÊë¤é¤·¤Î·Ð¸³¤¬¤Ê¤¯¡¢°ì¸Í·ú¤Æ¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÊØÍø¤Ê¶¦ÍÑÉôÊ¬¤Ë¡¢Åö½é¤ÏËþÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÅÔ¿´¤â¼Ö¤Ç20Ê¬ÄøÅÙ¡£¿·½É¤ä¶äºÂ¤ËÉ×ÉØ¤Ç½Ð¤«¤±¡¢Çã¤¤Êª¤ä¥é¥ó¥Á¤ò³Ú¤·¤àµ¡²ñ¤âÁý¤¨¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à»þÂå¤Ï¤«¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·ÐÈñ¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¦¡£
¡ÖÃó¼Ö¾ìÂå¤Ï·î2Ëü±ß¡£¤³¤ì¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢´ÉÍýÈñ¤¬1Ëü±ß¡¢½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¤¬1Ëü5000±ß¤Ç¡¢Ç¯´Ö54Ëü±ß¤âÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤·¤«¤â3Ç¯¸å¤Ë¤ÏÂç·¿½¤Á¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡ØÆþµï¤¹¤°¤Ç¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤¬¡¢ÈñÍÑ¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ëè·î¤ÎÀÑÎ©¶â¤È¤ÏÊÌ¤Ë50Ëü±ß¤òÉéÃ´¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡Ù¤È½¤Á¶°Ñ°÷²ñ¤Ï¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¥Ð¥«¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤Ã¤ÆÏÃ¤Ç¤¹¤è¡×¡Ê·¼²ð¤µ¤ó¡Ë
¤³¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë85ºÐ¤Þ¤Ç17Ç¯´ÖÊë¤é¤·¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¹ç·×900Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë°Ý»ýÈñ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¤¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ê½¤Á¶Èñ¤¬¤¤¤Ä²È·×¤ò°µÇ÷¤¹¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
ÀµÄ¾¡¢¤³¤ì¤Û¤É¤ÎÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¤È¤Ï·×»»³°¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÏ·¸å¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë½»¤ßÂØ¤¨¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡×
¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ËÈñÍÑ¤Î¤«¤«¤ëµ¡³£¼°Ãó¼Ö¾ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â¥ê¥¹¥¯¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£
ºÇ¶á¡¢¤¢¤ë¡Ö»ö·ï¡×¤¬µ¯¤¤¿¤³¤È¤ò¸¶¤µ¤ó¤ÎºÊ¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖÍèµÒÍÑ¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿¶è²è¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¸Î¾ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£½»Ì±¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ç¡¢Ãó¼Ö¾ì¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤¬Ê¿Åù¤Ë½¤ÍýÈñ¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬°ìÀ¤ÂÓ¤¢¤¿¤ê10Ëü±ß¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
É×¤Ï¡Ø¤Ê¤ó¤ÇÂ¾¿Í¤¬²õ¤·¤¿Ãó¼Ö¾ì¤Î½¤ÍýÂå¤Þ¤ÇÊ§¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¡Ù¤È¡¢Íý»ö²ñ¤ÇÀ¼¤ò¹Ó¤é¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤È¤«¤½¤Î¾ì¤Ï¼ý¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¶á½ê¤Î¿Í¤Ë²ñ¤ï¤»¤ë´é¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
Ç¯Îð¤òÍýÍ³¤ËÂàµîÍ×ÀÁ
¤·¤«¤â¡¢Ç¯¿ô¤¬·Ð²á¤·¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï½ù¡¹¤Ëµï½»¼Ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢»õÈ´¤±¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢µï½»¼Ô°ì¿ÍÅö¤¿¤ê¤¬ÉéÃ´¤¹¤ë½¤Á¶Èñ¤ä´ÉÍýÈñ¤ÏÁý¤¨¤ë¡£
¤Þ¤À½»¤ßÂØ¤¨¤¬¤Ç¤¤ëÀ¤Âå¤Ï¡¢Æ¨¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÇä¤êÊ§¤¤¡¢¤ä¤¬¤Æ¥´¡¼¥¹¥È¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡ÖÏ·¸å¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë½»¤ßÂØ¤¨¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡×¸¶¤µ¤ó¤Ïº£¡¢¸À¤¤¤è¤¦¤Î¤Ê¤¤¸å²ù¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤µ¤¤¤Ê¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
½¤Á¶Èñ¤òÊ§¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢ÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤ßÂØ¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¡¢¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤ÏÁá·×¤À¡£
¿ÀÆàÀî¸©¹Ù³°¤Î¥Ù¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡¢ºÇ´ó¤ê±Ø¤«¤éÊâ¤¤¤Æ20Ê¬¤Î½»ÂðÃÏ¤Ë°ì¸®²È¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿À±Ìî¿®Æó¤µ¤ó¡Ê73ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤Ï¡¢¼«±Ä¶È¤ÇÂà¿¦¶â¤¬¤Ê¤¯¡¢²þ¤á¤Æ½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤à¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨´ó¤ëÇ¯ÇÈ¤Ë¾¡¤Æ¤º¡¢É×ÉØ2¿Í¤È¤â»ýÉÂ¤òÊú¤¨¡¢¹Ù³°¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ï¤·¤ó¤É¤¤¡£»Ò¤É¤â¤Î²È¤Ë¤â¶á¤¤¡¢±Ø¶á¤ÎÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë3Ç¯Á°¤«¤é½»¤ßÂØ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÍÁ³¤ÎÈá·à
À±Ìî¤µ¤ó¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤ÏÃÛ30Ç¯¤Î2DK¡£Ç¯¿ô¤Ï·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬ÆþµïÁ°¤ËÁ´ÌÌ¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£Éô²°¤ä¿å²ó¤ê¤Ï°ì¿·¤µ¤ì¡¢3¸ý¤ÎIH¥³¥ó¥í¤Þ¤Ç¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£²ÈÄÂ¤Ï10Ëü±ß¤Ç´ÉÍýÈñ¤Ï·î5000±ß¤È¡¢Áê¾ì¤«¤é¤Ï¼ã´³°Â¤¤¡£
Éß¶â2¥õ·î¡¢Îé¶â1¥õ·î¤ÈÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿½é´üÈñÍÑ40Ëü±ß¤ä¡¢2Ç¯¤Ë°ìÅÙÊ§¤¦¹¹¿·ÎÁ¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢Æþµï¤ò·è°Õ¤·¤¿¡£
Photo by iStock
¤½¤ó¤ÊÀ±Ìî¤µ¤ó¤Ë¡¢ÆÍÁ³¤ÎÈá·à¤¬½±¤Ã¤¿¡£
¡Ö´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Î¤»¤¤¤«¡¢ºÊ¤ÎÉÂ¾õ¤¬°²½¤·¤ÆÄ¹´ü¤ÎÆþ±¡¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Þ¤Ï¼«Âð¤ËÌá¤ì¤ë¤Þ¤Ç²óÉü¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤·ºÊ¤ËÀèÎ©¤¿¤ì¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¶²¤í¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼ê¸µ¤ËÆþ¤ëÇ¯¶â¤ÏÈ¾Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤â¤¦¥«¥Í¤Ë¤Ê¤ë»ñ»º¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤è¤ê¾®¤µ¤¤²È¤Ë½»¤ßÂØ¤¨¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤Þ¤¿¿ô½½Ëü¤Î°ú¤Ã±Û¤·ÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¤È»×¤¦¤Èµ¤¤¬±ó¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2¥õ·î¤Ë°ìÅÙ¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ëÇ¯¶â¤Ï¡¢²ÈÄÂ¤ÈÀ¸³èÈñ¡¢¤½¤·¤Æ°åÎÅÈñ¤Ç¤É¤ó¤É¤ó¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ÄÌÄ¢¤ò³«¤¯¤Î¤¬ÉÝ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤òÇä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢²ÈÄÂ¤Ë°µÇ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡£
º£¤Ï¤Þ¤À°ì¸®²È¤ÎÇäµÑ±×¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢10Ç¯Àè¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÏ·¸å¤ÎÉÔ°Â¤òÀèÁ÷¤ê¤Ë¤·¤¿¤À¤±¤Î¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
À±Ìî¤µ¤ó¤¬¤Þ¤Àµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢ÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë»×¤ï¤Ì¥ê¥¹¥¯¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¤¢¤ë¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÎÂç¾Â·ÃÈþ»Ò»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¹âÎð¼Ô¤Î¾ì¹ç¡¢Âß¤·½Â¤ê¤¬µ¯¤³¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ïµï½»¼Ô¤¬¸ÉÆÈ»à¤·¤Æ»ö¸ÎÊª·ï¤Ë¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤ä¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÎÎÙ¿Í¥È¥é¥Ö¥ë¤òÂß¤·¼ç¤¬·üÇ°¤·¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¶¯À©¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¹¹¿·»þ¤Ë´ÖÀÜÅª¤ËÂàµî¤ò¤ª´ê¤¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿Ãç²ð¶È¼Ô¤äÂß¤·¼ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ç¯Îð¤äÊÝ¾Ú¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ë·ÀÌó¹¹¿·¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤Äê´ü¼Ú²È·ÀÌó¤ò¾ò·ï¤È¤¹¤ë¤³¤È¤âº£¸åµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×
°ìÀ¸²ÈÄÂ¤òÊ§¤¤Â³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢ÃùÃß¤¬Äì¤ò¤Ä¤¤¤Æ»ÙÊ§¤¤¤¬ÂÚ¤ì¤ÐÏ©Æ¬¤ËÌÂ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤ßÂØ¤¨¤¿¥ê¥¿¥¤¥¢À¤Âå¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡¢ºÇ°¤Î·ëËö¤À¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢°ì¸Í·ú¤Æ¤òÇäµÑ¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¡¢ÁêÅö¤ÊÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¡£¤½¤ì¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¤Î½»Âð³¹¤Ë½»¤à¡¢ÅÄºêÀ¿¤µ¤ó¡Ê72ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤Ï¼«Âð¤ò½èÊ¬¤·¤¿·Ð¸³¤ò¤³¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤¹¡£
¡ÖµÁÍý¤ÎÊì¤ÈºÊ¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤ËË´¤¯¤Ê¤ê¡¢26Ç¯½»¤ó¤À¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤òÇäµÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£°¦Ãå¤Î¤¢¤ë²È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ººÄê¤Ë½Ð¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¾åÊª¤Î²ÁÃÍ¤Ï¥¼¥í¡£
¡Ø30Ç¯¶á¤¯·Ð²á¤·¤¿½»Âð¤Î»ñ»º²ÁÃÍ¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÊª·ï¤Ç¤â¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡Ù¤ÈÃç²ð¶È¼Ô¤Ë°ì½³¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¸«ÀÑ¤â¤é¤ì¤¿ÅÚÃÏ²Á³Ê¤Ï3600Ëü±ß¡£Åö½é¤Ï¤³¤Î¶â³Û¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ²û¤ËÆþ¤ë¡¢¤È¤ÎÈé»»ÍÑ¤¬ÅÄºê¤µ¤ó¤ÎÇ¾Î¢¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½¼Â¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤º²È¤ò¼è¤ê²õ¤¹¤Î¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿ÈñÍÑ¤¬140Ëü±ß¡£Â¬ÎÌÈñÍÑ¤Ë35Ëü±ß¡¢²ÈºâÆ»¶ñ¤Î½èÊ¬¤Ç20Ëü±ß¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ¤äÄñÅö¸¢¤ÎËõ¾ÃÅÐµÈñ¤Ê¤É¡¢¼êÂ³¤¤Ë¤«¤«¤ë¤ª¥«¥Í¤â¹ç·×¤Ç80Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Ç275Ëü±ß¤âÈô¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
Photo by iStock
°ÂÃÍ¤ÇÇã¤¤Ã¡¤«¤ì¤ë²æ¤¬²È
²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤ä²ÈÂ²¤¬°ä¤·¤¿¼ñÌ£¤ÎÉÊ¡¹¤Î½èÊ¬¤Ë²Ã¤¨¡¢¹¹ÃÏ¤Ë¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏÄí¤ËÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤ëÌÚ¤òÀÚ¤êÅÝ¤·¤¿¤ê¡¢ÀÐ³À¤òÅ±µî¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÈñÍÑ¤â¤«¤«¤ë¡£¤Ç¤¤ë¤«¤®¤ê¹¹ÃÏ¤Ë¶á¤¤¤Û¤¦¤¬¡¢ÉÔÆ°»º¤âÁá¤¯Çä¤ì¤ë¤È»×¤¨¤ÐÉ¬¿Ü¤Î·ÐÈñ¤À¡£
ÅÄºê¤µ¤ó¤ÏÇã¤¤¼ê¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤Þ¤Ç6¥õ·î¡¢ÄÂÂß¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç¼Ú¤êÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ø¤ÎÆþµïÈñÍÑ¡¢¤½¤·¤Æ¿·¤·¤¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î°ú¤Ã±Û¤·ÈñÍÑ¤â¤«¤«¤ê¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð400Ëü±ß¤Û¤É»ñ»º¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤ª¤Þ¤±¤Ë¡¢ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«Çä¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÆñÊÊ¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¡¢À®Ìó²Á³Ê¤Ï3300Ëü±ß¤Þ¤Ç²¼¤²¤é¤ì¤¿¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢ÅÄºê¤µ¤ó¤ÎÁÛÄê¤è¤ê¤â700Ëü±ß¶á¤¤¥«¥Í¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
6¥õ·î¤ÇÇã¤¤¼ê¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿ÅÄºê¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤À±¿¤¬¤¤¤¤¤Û¤¦¤Ç¡¢±Ø¤«¤é±ó¤¤¹Ù³°Êª·ï¤òÇäµÑ¤¹¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤Î¸½¾õ¤À¡£Åìµþ±ÊÅÄÄ®Ë¡Î§»öÌ³½êÂåÉ½¤ÎÄ¹Ã«ÀîÍµ²í»á¤Ï¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡Ö¤¿¤·¤«¤Ëº£¡¢½»Âð¤ÎÃÍÃÊ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡ØÇä¤ê»þ¤À¡Ù¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÅÔ¿´Éô¤ÈÃÏÊý¤Ç²Á³Ê¤ÏÆó¶Ë²½¤·¡¢¹Ù³°¤ÎÀ®Ìó²Á³Ê¤ÏÃÍÊø¤ì¤¬¿¼¹ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ìÏ«¤·¤Æ·ú¤Æ¤¿¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤Ï²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤È»×¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢³ÛÌÌ¾å¤ÏÆ±¤¸É¾²Á¤¬¤Ä¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤âÅÔ¿´¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤Î¤è¤¤Êª·ï¤Î¤Û¤¦¤¬¡ØÇã¤¤¡Ù¤¬Æþ¤ê¤ä¤¹¤¤¡£
¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¼«Ê¬¤ÎÁÛÄê¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤Ë°Â¤¤ÃÍÃÊ¤ÇÇã¤¤Ã¡¤«¤ì¤ë¡¢¤È³Ð¸ç¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
ÂçËç¤ò¤Ï¤¿¤¤¤¿¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤â¡¢30Ç¯¤â·Ð¤Æ¤Ð½ý¤ß¤äÉÔÊØ¤Ê²Õ½ê¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢¤¿¤È¤¨½¤Á¶¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÇüÂç¤ÊÈñÍÑ¤ÏÀÁµá¤µ¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¥«¥Í¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤éÉ¬Í×ºÇÄã¸Â¤Î¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤Æ¤Ç¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤È¤ÏÃ±¤Ë¥«¥Í¤ÇÂ¬¤ê¤¤ì¤Ê¤¤²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡£¤È¤ê¤ï¤±Ç¯¤ò½Å¤Í¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢°¦Ãå¤Î¤¢¤ë²È¡¢´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤ÀÃÏ°è¤Ë½»¤ßÂ³¤±¤ë¤Û¤¦¤¬¹¬¤»¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
Ì´ÁêÂ³ÂåÉ½¤ÎÁ¾º¬·Ã»Ò»á¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¥ê¥¿¥¤¥¢¤·¤¿¤È¤¿¤ó¡¢¿ôÀéËü±ßÃ±°Ì¤Î¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤ª¥«¥Í¤¬¤¹¤°É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤·²È¤òÇä¤ëÉ¬Í×¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÇäµÑ¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ë¤ò½èÊ¬¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢²È¤òÇã¤¦¤È¤É¤ó¤Ê¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢²ÈÂ²¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é½ù¡¹¤Ë»ñ»ºÀ°Íý¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ÆÀºö¤Ç¤¹¡×
ÇùÁ³¤È¤·¤¿ÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¸½¼Â¤ÎÌäÂê¤ò¸«Íî¤È¤¹¤è¤¦¤Ç¤Ï¹¬¤»¤ÊÏ·¸å¤ÏÁ÷¤ì¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Ë²È¤òÇä¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢°ìÀ¸¤Ë°ìÅÙ¤Î»ñ»º¤ò¼êÊü¤¹Á°¤Ë¤è¤¯¹Í¤¨¤è¤¦¡£