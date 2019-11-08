『フラーハウス』ファイナルシーズンの撮影が終了！出演キャストがSNSでコメントを発表

大人気ファミリードラマ『フルハウス』の30年後を描いたNetflixオリジナルドラマ『フラーハウス』。12月6日（金）より配信開始となるシーズン5で幕を閉じることが決定している本作ファイナルシーズンの撮影が終了し、出演キャストがSNSでコメントを発表しているのでご紹介しよう。

『フラーハウス』には『フルハウス』のオリジナルキャスト多数がカムバックし、往年のファンとキャスト、製作チームが同窓会的に盛り上がっていたこともあり、出演キャストは撮影が終了して感無量の心境になったようだ。

DJ役でリブート版に続投したキャンディス・キャメロン・ブレは、Instagramに主要キャストが揃った画像に「いつもドアは開かれてるわ...」とコメントを添えてアップしていた。

View this post on Instagram The door is always open... - #FullerHouse #Season5 #OurLastShow A post shared by Candace Cameron Bure (@candacecbure) on Nov 14, 2019 at 9:17pm PST

ステファニー役のジョディ・スウィーティンは、「このソファとこの家にこの家族。これらを心から恋しく思うわ#フルハウス #フルハウスのファミリー #これで最後 #さよならは常に辛い」と投稿。

View this post on Instagram This couch. This show. This family. I will miss this with all my heart. #fullerhouse #fullhousefamily #onelasttime #goodbyesarenevereasy A post shared by Jodie Sweetin (@jodiesweetin) on Nov 15, 2019 at 12:57pm PST

そして、キミー役のアンドレア・バーバーはキャストとスタッフが集結した画像に、「最後に。この投稿を読んでいるみんなの一人一人が、どれだけ私たちがファンを大切に思っていて、そして過去5年間（もしくは32年）にわたって、どれほどファンのサポートに感謝しているかわかってくれていることを願うわ。ファンは永遠に『フラーハウス』ファミリーの一員よ」と感謝の気持ちを述べている。

View this post on Instagram The last one. I hope each one of you reading this right now knows how much we love you, how much we appreciate you, and just how eternally grateful we are for your support over the last five (or 32) years. You are forever part of our Fuller family. A post shared by Andrea Barber (@andreabarber) on Nov 15, 2019 at 2:53pm PST

また、オリジナル版でダニー役を演じ、リブートにもゲスト出演していたボブ・サゲットは、キャンディスとジョディ、アンドレアがハグをしている画像を投稿し、次のようなコメント添えて感謝していた。

「『フラーハウス』シーズン5最終話の撮影が終わった後。キャンディスが私に送ったこの写真がすべてを物語っている。多くのファンにとって『フラーハウス』を特別な番組にしてくれたキャンディスとジョディ、アンドレアの素晴らしい仕事と愛、深い友情を誇りに思う。温かさと笑い、より多くの愛に満ちた素晴らしい5年間だった。この3人は信じられないほど才能がある女性で、私は彼女たちが大好きだ」

View this post on Instagram After the final ever episode of the 5th season of Fuller House. This photo that Candace sent me sums it all up. So proud of the incredible work, love, and deep friendship of Candace, Jodie, and Andrea who made Fuller House such a special show for so many. Here's to five wonderful years full of love and laughter, and more love. These are three incredible and talented women. I love them all so much. A post shared by Bob (@bobsaget) on Nov 16, 2019 at 11:13am PST

また、オリジナル版でジェシー役を演じ、リブート版でプロデューサーを務めているジョン・ステイモスは、『フルハウス』に出演していた若かりし頃の自身の写真に、「オリジナルの懐かしい写真だ。『フラーハウス』のファイナルとなるシーズン5の撮影を終えたよ」とコメントを添え、撮影が終了したことを伝えていた。

View this post on Instagram Here's an O.G throwback as we wrap up the 5th and final season of @fullerhouse A post shared by John Stamos (@johnstamos) on Nov 7, 2019 at 6:16pm PST

世界中が愛した大人気シリーズ『フルハウス』の続編『フラーハウス』。長女D.J、次女ステファニー、親友キミーの３人と愛すべき家族たちの笑いと涙の物語の結末は一体どうなる!? いよいよ32年の歴史に幕を閉じることになった『フラーハウス』はシーズン1〜4がNetflixで現在配信中。ファイナルとなるシーズン5は12月6日（金）より配信開始。（海外ドラマNAVI）