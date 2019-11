【今週末の新作映画】『マニアック』エマ・ストーン＆『HOMELAND』『クリミナル・マインド』マンディ・パティンキン

好きな俳優が出演している作品は全てチェックしよう! 海外ドラマでお馴染みの俳優に特化した新作映画をピックアップ! 今週末(11月22日〜)は、『THIS IS US』のクリエイターが手掛ける『ライフ・イットセルフ 未来に続く物語』他、『ゾンビランド』の続編、クリスマスに向けぴったりのラブコメが公開! お見逃しなく!

■11月22日(金)『ライフ・イットセルフ 未来に続く物語』

『THIS IS US/ディス・イズ・アス』の企画・脚本・製作総指揮を手掛けるダン・フォーゲルマンがメガホンを執り、ボブ・ディランの数々の名曲に乗せて贈る、"すべての人生を祝福する愛と感動のヒューマンドラマ" 。

ニューヨークに住む学生時代からのカップル、ウィルとアビーは大恋愛の末に結ばれる。第一子の誕生を間近に控え、幸福の絶頂にいた二人だったが、凄惨な交通事故に遭遇してしまう。そして、同じ時代のスペイン。ここでも二人の愛し合うカップルが結ばれる。やがて男の子を授かった二人だったが、その子どもこそが、凄惨な事故の顛末に深く関わることになるロドリゴだった。

その他の出演者:オスカー・アイザック(『スター・ウォーズ』)、オリヴィア・ワイルド(『Dr.HOUSE ―ドクター・ハウス―』)、アントニオ・バンデラス(『ジーニアス:ピカソ』)、アネット・ベニング(『キャプテン・マーベル』)、マンディ・パティンキン(『HOMELAND』『クリミナル・マインド FBI行動分析課』)





■11月22日(金)『ゾンビランド:ダブルタップ』

2009年に公開された『ゾンビランド』の続編。マーベル映画『ヴェノム』の監督ルーベン・フライシャーがメガホンを執り、『デッドプール』脚本家レット・リースが手掛けるアクション・ホラー・コメディ。

2009年、地球は爆発的なウィルス感染により人類はゾンビと化し、数少ない生き残りのコロンバスは「生き残るための32の

ルール」を作り、仲間と共に明るくゾンビ社会を生き抜いていた。―あれから10年。地球はさらに激しくゾンビ化し、ヤツらはパワーもスピードもレベルアップした"新種"として進化を遂げていた。同じく生き残ってきたギャルも参戦し、"ルールさえ守れば何でもアリ!"な人たちが、武器を片手に激しく楽しくゾンビをなぎ倒していく。

その他の出演者:ウディ・ハレルソン(『TRUE DETECTIVE/二人の刑事』)、ジェシー・アイゼンバーグ(『ソーシャル・ネットワーク』)、アビゲイル・ブレスリン(『スクリーム・クイーンズ』)、エマ・ストーン(『マニアック』)、ロザリオ・ドーソン(『Marvel デアデビル』)、ゾーイ・ドゥイッチ(『ザ・ポリティシャン』)、トーマス・ミドルディッチ(『シリコンバレー』)





■配信中『クリスマス・ナイト 〜恋に落ちた騎士〜』

Netflixオリジナル映画。『ハイスクール・ミュージカル』シリーズで知られるヴァネッサ・ハジェンズが主演を務めるクリスマスに向けぴったりのラブコメ。

魔法の力によって、14世紀の世界から現代のオハイオに飛ばされた騎士。彼は、愛を信じない理科の高校教師ブルックに恋に落ち、出会うはずのなかった二人の恋模様が綴られる。

その他の出演者:ジョシュ・ホワイトハウス(『風の勇士 ポルダーク』)、エマニュエル・シュリーキー(『メンタリスト』)

