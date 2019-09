『ライリー・ノース　復讐の女神』最強セレブママのジェニファー・ガーナーを徹底解剖！

映画『96時間』の監督ピエール・モレル最新作となる怒涛のノンストップ・リベンジ・アクション『ライリー・ノース 復讐の女神』が9月27日(金)より公開。本作で主演を務めるジェニファー・ガーナーのスクリーンでも私生活でも美しすぎる最強セレブママ姿に迫る!

ロサンゼルス郊外に夫と一人娘と3人、愛する家族と平凡ながら幸せに暮らすライリー・ノース。ある日、麻薬組織の襲撃により、一瞬にして家族の命を奪われ、彼女は姿を消した。そして5年後、ライリーは L.A.に再びかえってくる。復讐のため、悪党どもに正義の鉄槌を下すために―。ライリーvs麻薬カルテル。やがてそれは、警察、メディア、そして街中を巻き込む一大決戦へと突入する。

本作で主人公ライリー・ノースを演じるのは、スパイドラマ『エイリアス』や、マーベル・コミック原作『デアデビル』のスピンオフ作品『エレクトラ』など、数多くのアクション作品に出演し、アクション女優として確固たる地位を確立したジェニファー。そんな彼女は、家庭に専念するためアクションから距離を置き、活躍の幅を他へと広げていたが、『キングダム/見えざる敵』以来となる11年ぶりにアクション映画に帰ってきた。

■米People誌恒例の「最も美しい人」2019年度のタイトルを獲得!

単なる外見の美しさだけで選ばれるのではなく、ポジティブな生き方や社会活動への貢献なども考慮して選出されるPeople誌の恒例特集"The BEAUTIFUL ISSUE 2019"のタイトルを獲得!

選ばれたジェニファーは、女優業だけではなく3人の子どもを育てながら、世界中の子どものため、慈善活動に力を入れている幅広い活動が評価されたよう。普段はスクリーンで華々しく活躍しながらも、アルコール依存症だった元夫ベン・アフレックを離婚後も献身的にサポートし続け、女手一つで育児に奮闘する。しかしそのような状況を苦痛と考えることなく楽しみながら、家族との時間を何よりも大切にしており、「母親でいる時の自分が私にとって最高の自分だと感じるの!」と豪語する偉大なママとしての顔も持ち合わせている。

■女優業だけでなく、実業家としての才能も発揮!

女優業だけでなく母親の顔を持つジェニファーは、「セーブ・ザ・チルドレン」の親善大使を10年間務めており、自身の子どもだけでなく世界中の子どもたちを支援する。その他、オーガニックでヘルシーなベビーフードブランド「ワンス・アポン・ア・ファーム」を共同設立し、実業家への道も歩んでいる。

"棚からではなく、冷蔵庫から"をモットーに、野菜やフルーツをコールドプレス製法で圧縮した、添加物が少ない離乳食をプロデュース。「3児の母親として、そしてセーブ・ザ・チルドレンのアーティスト大使として、子どもの栄養や、より健康で幸福な地球を次世代に残すことに情熱を注いでいます。ワンス・アポン・ア・ファームは子どもの心と身体のためにベストな栄養素を届けたいという親御さんの要望に応えます」と語る。時間に余裕が無くても栄養価が高い食事を子どもに与えられる、多忙なママの強い味方だ。

■47歳の子持ちとは思えないファイトシーンが炸裂!

5シーズン製作されたJ・J・エイブラムスが手掛けるアクションスパイドラマ『エイリアス』で主演を務めたジェニファー。結婚と出産を機に、家庭へ専念していた彼女が、アクション映画にカムバック!

「オリジナルの物語であること、そして女性が主人公のアクション映画であることが気に入りました。それは、私にとって大変重要な要素でした。ひとつの映画で、これほど強烈に自分の家族を守ることの必要性を掘り下げられるような機会を得たことがありません」とコメント。

今回、ファイトシーンの感覚を取り戻すため、ボクシング、クラヴマガ、ウェイトトレーニング、ダンスなど過酷なトレーニングを毎日数時間実施。さらに、戦術と武器を自然と使いこなせるよう、ネイビーシールズのメンバーと共に訓練を重ね、11年のブランクを全く感じさせない全身全霊のキレキレアクションを披露している。

「長い時間をかけて、総合格闘技、銃、ナイフのスキルを磨きました。ライリーとの肉体的なつながりを感じ、娘のために戦うことが理解できた。私がやるアクションも戦うシーンも、最高よ!」と、ジェニファーも堂々胸を張るアクションシーンはノーCG、ほぼノースタント。次回作でも、自身をアクション女優へと導いたJ・J・エイブラムスと再タッグを組むことが決定しており、今後のアクション女優ジェニファーに注目だ。

スクリーンでも私生活でも美しすぎる最強のママ、ジェニファーが渾身の演技を披露する骨太ノンストップ・リベンジ・アクション映画『ライリー・ノース 復讐の女神』は、9月27日(金)新宿バルト9ほか全国ロードショー(海外ドラマNAVI)

Photo:

『ライリー・ノース 復讐の女神』

(c) 2018 LAKESHORE ENTERTAINMENT PRODUCTIONS LLC AND STX FINANCING, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.