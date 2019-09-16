½ÂÌî¡¢¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼20¸Ä¤â¡ÈÄÌ»»1¥¢¥ó¥À¡¼¡É¡Ö¥¹¥³¥¢¤¬¥Ý¥ó¥³¥Ä¡×
¡¡¡þ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¦ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥íÁª¼ê¸¢¡¡¥³¥Ë¥«¥ß¥Î¥ë¥¿ÇÕ¡¡ºÇ½ªÆü¡Ê£²£°£±£¹Ç¯£¹·î£±£µÆü¡¡Ê¼¸Ë¸©¡¡¥Á¥§¥ê¡¼¥Ò¥ë¥ºGC¡á6425¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë
¡¡ºÇ½ª18ÈÖ¥Ñ¡¼5¡¢»Ä¤êµ÷Î¥¤Ï224¥ä¡¼¥É¡£½ÂÌî¤Ï3W¤ò¼ê¤ËÃÓ±Û¤¨¤Î2¥ª¥ó¤òÁÀ¤¦¤â¡¢ÂÇµå¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó±¦¤Ë³°¤ì¡¢»×¤ï¤ºÅ·¤ò¶Ä¤¤¤À¡£ÌÜÉ¸¤Î60Âæ¤ò·ü¤±¤¿3¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¥Ñ¥Ã¥È¤âº¸¤ØÀÚ¤ì¤Æ´¿À¼¤Ï¤¿¤áÂ©¤Ë¡£·×20¸Ä¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤òÃ¥¤¤¤Ê¤¬¤éÄÌ»»1¥¢¥ó¥À¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿4Æü´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¥¹¥³¥¢¤¬¥Ý¥ó¥³¥Ä¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Êºò²Æ¡Ë¤è¤¯¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤ËÄÌ¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤³¤ó¤Ê¸å¤í¸þ¤¤ÎÈ¯¸À¤¬½Ð¤ë¤Û¤É½ÂÌî¤Ë¤ÏÉÔËÜ°Õ¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤â¡¢ºÇ½ªÆü¤Ï¥Õ¥§¥¢¥¦¥¨¡¼¥¡¼¥×Î¨100¡ó¡¢18¥Û¡¼¥ëÃæ17¥Û¡¼¥ë¤Ç¥Ñ¡¼¥ª¥ó¤¹¤ë¤Ê¤É¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¾å¡¹¡£¡Öµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î4Æü´Ö¤Ç¤Ï°ìÈÖ¤¤¤¤¥´¥ë¥Õ¤À¤Ã¤¿¤«¤â¡£¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¡£¼¡½µ¤Î¥Ç¥µ¥ó¥È¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹Åì³¤¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ç¡¢ºÆ¤ÓÀ¸³¶³ÍÆÀ¾Þ¶â1²¯±ß¤ËÄ©¤à¡£
¡¡ºÇ½ª18ÈÖ¥Ñ¡¼5¡¢»Ä¤êµ÷Î¥¤Ï224¥ä¡¼¥É¡£½ÂÌî¤Ï3W¤ò¼ê¤ËÃÓ±Û¤¨¤Î2¥ª¥ó¤òÁÀ¤¦¤â¡¢ÂÇµå¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó±¦¤Ë³°¤ì¡¢»×¤ï¤ºÅ·¤ò¶Ä¤¤¤À¡£ÌÜÉ¸¤Î60Âæ¤ò·ü¤±¤¿3¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¥Ñ¥Ã¥È¤âº¸¤ØÀÚ¤ì¤Æ´¿À¼¤Ï¤¿¤áÂ©¤Ë¡£·×20¸Ä¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤òÃ¥¤¤¤Ê¤¬¤éÄÌ»»1¥¢¥ó¥À¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿4Æü´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¥¹¥³¥¢¤¬¥Ý¥ó¥³¥Ä¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Êºò²Æ¡Ë¤è¤¯¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤ËÄÌ¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤³¤ó¤Ê¸å¤í¸þ¤¤ÎÈ¯¸À¤¬½Ð¤ë¤Û¤É½ÂÌî¤Ë¤ÏÉÔËÜ°Õ¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤â¡¢ºÇ½ªÆü¤Ï¥Õ¥§¥¢¥¦¥¨¡¼¥¡¼¥×Î¨100¡ó¡¢18¥Û¡¼¥ëÃæ17¥Û¡¼¥ë¤Ç¥Ñ¡¼¥ª¥ó¤¹¤ë¤Ê¤É¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¾å¡¹¡£¡Öµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î4Æü´Ö¤Ç¤Ï°ìÈÖ¤¤¤¤¥´¥ë¥Õ¤À¤Ã¤¿¤«¤â¡£¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¡£¼¡½µ¤Î¥Ç¥µ¥ó¥È¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹Åì³¤¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ç¡¢ºÆ¤ÓÀ¸³¶³ÍÆÀ¾Þ¶â1²¯±ß¤ËÄ©¤à¡£